Meest kansrijke dag wordt mislukte dag op WK judo

Wat voor Nederland meest kansrijke dag zou moeten zijn op het WK judo eindigde donderdag toch in flinke mineur. Zowel Sanne van Dijke als Noël van ‘t End konden hun huidige status in de judosport niet waarmaken en strandden op weg naar de wereldtitel. Van Dijke al in de derde ronde tegen de Duitse Giovanna Scoccimarro, Van ‘t End in de kwartfinale – en niet veel later in de herkansingen. Ook Kim Polling en Jesper Smink verloren al vroeg in het toernooi.

Zeker voor Sanne Van Dijke en Noël Van ‘t End was de vroege uitschakeling een flinke teleurstelling. Van Dijke stond als tweede op de plaatsingslijst en is absolute wereldtop in haar klasse. Van ‘t End was het afgelopen voorjaar in goede vorm met twee zeges in Grand Slam-toernooien. Hij won onder meer in Parijs, het sterkst bezette toernooi op het WK na.

In Doha verloor Van ‘t End in de herkansingen van de Cubaan Ivan Felipe Silva Morales, na een lange partij die uiteindelijk op straffen werd beslist. Het was precies de manier die hij juist het meest wilde vermijden. Zijn succes de afgelopen maanden kwam door aanvallend te judoën.

Polling verloor in haar eerste toernooi als jonge moeder van de regerend wereldkampioen, de Kroatische Barbara Matic. Door haar verlies mist ze belangrijke punten voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024. Polling strijdt samen met Van Dijke om één ticket naar Parijs.

Vreugde bij Van Lieshout

Het grootste succes voor Nederland in Qatar kwam vooralsnog woensdag van de jonge Joanne van Lieshout (20), die op haar eerst grote toernooi bij de senioren gelijk brons haalde.

Een dag na die zege kon ze het nog amper bevatten, vertelde ze telefonisch. “Het was een nacht met amper slaap, zoveel adrenaline had ik nog in mijn lijf.” Over wat deze medaille voor haar carrière doet, wilde ze nog niet nadenken. “Ik heb vooralsnog maar één taak: dat is altijd en overal beter worden. Ik ben nog heel jong.”

