Meeslepende topper Ajax-Feyenoord eindigt in Amsterdams feestje

Door de overwinning blijft Ajax naaste belager PSV, dat later op de zondagmiddag thuis tegen Fortuna Sittard speelt, minimaal twee punten voor aan kop van de ranglijst. Na RKC en Cambuur won Ajax al voor de derde keer op rij in de eredivisie met 3-2 en voor de derde keer op rij in de laatste minuten.

Lang zag het er in de Johan Cruijff Arena naar uit dat Feyenoord eindelijk een einde zou gaan maken aan de negatieve reeks in Amsterdam. De Rotterdammers hadden er ‘de klassieker’ voor het laatst in 2005 gewonnen.

En als er ooit kansen hadden gelegen, dan was het zondagmiddag. Ajax leek in de eerste helft na de uitschakeling tegen Benfica te bezwijken onder de druk om nu in elk geval het landskampioenschap binnen te halen. De ploeg van Erik ten Hag speelde verkrampt, apathisch en maakte fouten bij de vleet en dat was vooral de verdienste van Feyenoord. Het elftal van de van corona herstelde Arne Slot speelde voor de rust uitstekend en ging dik verdiend met 2-1 rusten.

Maar in de tweede helft nam Ajax revanche, vooral op zichzelf. Waar Feyenoord mogelijkheden in de counter liet liggen om de Johan Cruijff Arena heel stil te krijgen, slaagde Ajax er juist in de eigen burcht alsnog in vuur en vlam te zetten. Met het inbrengen van spits Brian Brobbey als stormram bezweek Feyenoord uiteindelijk onder de druk. Nota bene Antony maakte de winnende. In de slotseconden kreeg de Braziliaan vanwege zijn tweede gele kaart ook nog rood.

Revanche

Dat een van de aantrekkelijkste edities van de klassieker in jaren in een Amsterdamse feestje zou eindigen, leek in de eerste helft nog ondenkbaar. Ajax vocht daarin vooral tegen zichzelf en tegen het eigen mopperende publiek. De harde kern op de F-side had pal voor de wedstrijd Carlo Picornie nog geëerd met een heel groot spandoek. Komende woensdag is het 25 jaar geleden dat hij om het leven kwam bij een veldslag tussen hooligans van Ajax en Feyenoord op een weiland bij Beverwijk. Na het eerbetoon vatte een van de spandoeken door vuurwerk op de tribune vlam waardoor dikke zwarte rookwolken door het stadion trokken.

Ook na de verlate aftrap lieten de supporters van Ajax zich niet van hun beste kant zien. De deze zomer vertrekkende doelman André Onana, die het al een tijdje heeft verbruid, werd blijkbaar als de boeman van de domper tegen Benfica gezien. De Kameroener werd constant uitgefloten. Ajax kwam in een sfeer van gemopper en cynisme totaal niet aan voetballen toe.

Dat was ook op het conto van het scherp en geconcentreerde Feyenoord te schrijven. Dat begon heel sterk en vond al in de achtste minuut het Amsterdamse doel. Omdat Timber niet goed ingreep bij een duel om de bal met Toornstra kon Nelson op avontuur. Nadat Til vervolgens was gestuit op Onana, kon Sinisterra de bal simpel binnenkoppen, 0-1. Ajax kon er amper iets tegenover stellen. Antony leed weer aan de aanstelleritis, Martinez verstuurde vooral slechte passes en op middenveld oogde Alvarez totaal niet scherp, wat eveneens gold voor Berghuis.

Toch kwam Ajax op 1-1. Marciano, die bij Feyenoord voorlopig keept omdat Bijlow de rest van het seizoen is uitgeschakeld, kon een hard schot van Gravenberch slechts pareren. In de nastoot maakte Haller de gelijkmaker. Vier minuten liet Berghuis zich heel simpel aftroeven door Aursnes. Dessers ging er met de bal vandaar; het was uiteindelijk Til die de 1-2 binnenschoot.

Overwicht

Ten Hag wisselde Alvarez al in de rust. Met Gravenberch op zijn positie centraal op het middenveld en Davy Klaassen in een offensieve rol ervoor hoopte hij Ajax meer stootkracht te geven. De thuisploeg ontwikkelde ook wel een overwicht maar Feyenoord bleef onder aanvoering van Trauner en Senesi overeind. Timber kopte op de lat en Brobbey had de grootste kans maar mikte de bal meters naast het lege doel. In de 78ste minuut viel toch de onvermijdelijke 2-2. Marciano verkeek zich totaal op de bal toen Tadic het vanuit een vrije trap in één keer probeerde.

Antony voorkwam het alsnog dreigende puntenverlies. Een voorzet van invaller Tagliafico vanaf de achterlijn tikte hij simpel binnen. De Braziliaan trok daarna zijn shirt uit, zijn vijfde van het seizoen, wat hem sowieso al een schorsing had opgeleverd. Daar kwam in de hectische slotfase met een paar opstootje nog eens een tweede bij.