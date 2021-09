Meer wangedrag in stadions na corona, met de nieuwste trend: bierdouches

Bruisend bier drink je op, maar in een voetbalstadion blijkbaar niet altijd. De plastic glazen, soms met veel inhoud, vliegen de laatste tijd vanaf tribunes vrij massaal richting spelers van de tegenpartij. Afgelopen week werden al drie wedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal om deze reden stilgelegd.

Bij FC Groningen-Vitesse was het woensdagavond ook raak. Scheidsrechter Allard Lindhout staakte de wedstrijd nadat de Duitse Vitesse-keeper Markus Schubert een plastic beker met bier op zijn hoofd gegooid kreeg. Vier dagen eerder legde Richard Martens FC Utrecht-RKC Waalwijk tijdelijk stil nadat supporters aanstekers en plastic bekers met bier op het veld gooiden. Het leverde in beide gevallen twintig minuten vertraging op. Arbiter Allard Lindhout staakte afgelopen week ook NAC-FC Emmen in de eerste divisie omdat de fanatieke Bredase aanhang bier gooide naar keeper Michael Brouwer.

Marianne van Leeuwen, de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, kwam donderdag met een verklaring. Ze liet weten dat ‘clubs en de KNVB er alles aan doen om daders van deze ongeregeldheden op te sporen. Zij kunnen een boete en een jarenlang landelijk stadionverbod tegemoetzien.’ Van Leeuwen ziet dat de ongeregeldheden ook buiten Nederland toenemen nu er weer volop fans het stadion in mogen. “Uiteraard maken wij ons hier zorgen over.”

Nieuwe sport

John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen, noemt de bierdouche ‘een trend in alle stadions’. “Sinds de stadions weer bezocht mogen worden lijkt het een nieuwe sport geworden.”

Sinds er weer publiek bij wedstrijden mag, lijkt het publiek net wat meer opgewonden dan voorheen. Dat leidt tot meer sfeer, maar ook tot meer wangedrag, zo lijkt het. In allerlei landen in Europa waren de afgelopen weken incidenten, soms ernstige. De Franse competitie heeft te maken met een golf van supportersrellen, ook in stadions. Woensdag kropen fans van Marseille over de hekken om die van Angers aan te vallen.

Bij Groningen-Vitesse renden tijdens de wedstrijd ook nog twee thuisfans het veld op, waarna een kat-en-muis-spel met stewards volgde. Wellicht waren ze geïnspireerd door de 13-jarige Amin die op 4 september in de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro zomaar het veld op rende voor een selfie met Memphis Depay. Daarna mocht hij zijn verhaal vertellen in de talkshow van Humberto Tan. De Jonge begrijpt die media-aandacht niet. “Die jongens die bij ons het veld op liepen waren enkele studenten uit de stad. Mogen die nu ook bij Humberto Tan aan tafel zitten?” De KNVB gaf de jongen een boete van 100 euro en een stadionverbod van vijf jaar.

Kopieergedrag

Wat kunnen clubs en supportersclubs doen om dit soort incidenten en kopieergedrag te voorkomen? Matthijs Keuning, voorzitter van supporterscollectief Nederland, riep alle fans donderdag op om elkaar veel meer aan te spreken op hun gedrag. “Ze spelen daar zelf een rol in, en niet zozeer de supportersverenigingen.” De Jonge denkt dat het lastig is om iets aan deze trend te doen. “Als vereniging kun je oproepen dat supporters echt moeten stoppen met het gooien van voorwerpen naar spelers, maar ik heb ook niet op iedere supportersgroep invloed.”

Alex Knook, woordvoerder van NAC, wijst erop dat de eigen club benadeeld kan worden door dit type verstoringen van de wedstrijd. “Wij als clubs moeten ervoor zorgen dat onze supporters bewust worden van wat voor negatieve gevolgen dit allemaal heeft voor de club.”

Overigens wordt bijvoorbeeld ook in de Duitse Bundesliga tegenwoordig met bier gegooid. Op 11 september was Jude Bellingham van Borussia Dortmund het mikpunt van fans van Bayer Leverkusen nadat hij de winnende goal (3-4) had gemaakt. Bellingham ving een plastic beker met bier op en nam er een slok van.

