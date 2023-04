Meer slachtoffers, nieuwe voorbeelden van wangedrag: het turnschandaal blijkt een bodemloze beerput

Veel meer oud-turnsters dan gedacht hebben recht op de tegemoetkomingsregeling. Dat blijkt uit een rapport dat maandag openbaar wordt.

In touwen moeten klimmen met alleen gebruikmaking van armen, terwijl er gewichten aan de enkels hangen, en pas mogen stoppen als er bloed aan het touw zit. Is dat een doorgeslagen militaire oefening? Nee, een straftraining voor turnsters. De tegemoetkomingscommissie gymsport haalt die in haar eindrapportage aan met de toevoeging: ‘dit gebeurde al bij jonge meisjes van rond de zeven jaar oud’.

Maandag wordt het verslag openbaar gemaakt. Trouw las het al. ‘Schokkend’ noemt de commissie daarin de represaille die sommige oud-turnsters moesten ondergaan als ze iets niet durfden of als hun gedrag de trainer simpelweg niet aanstond. Het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg, een instantie van buiten de sport, heeft de commissie samengesteld. Haar taak was om vast te stellen wie er in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 5000 euro, voor het doorstane leed.

Vorm van genoegdoening

De sprong naar erkenning luidt de titel van het rapport, optimistisch van toon. Los van de vraagtekens die al eerder geplaatst zijn bij het bedrag – staat dat in verhouding tot een verloren jeugd? – zullen de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag het als een vorm van genoegdoening zien. Maar na lezing dringt toch vooral de pessimistische conclusie zich op dat het turnschandaal een beerput is zonder bodem.

Dat komt niet alleen door de nieuwe voorbeelden van misbruik die genoemd worden, meer nog door de omvang: veel meer turnsters dan verwacht komen in aanmerking voor compensatie voor wangedrag van trainers. Daarbij is het belangrijk om te melden dat deze regeling alleen bedoeld is voor sporters van nationaal topniveau, vroeger en nu – een tijdslimiet staat niet in het verslag. Het zegt dus niets over de breedtesport, wel over hoeveel er misging in het topturnen.

In totaal zijn er 171 aanvragen ingediend, waarvan er 166 zijn toegewezen. Dat aantal ligt beduidend hoger dan de 100 vrouwen waar in oktober 2021 rekening mee werd gehouden bij de bekendmaking van de financiële vergoeding. In totaal kost het de gymnastiekunie en sportkoepel NOC-NSF dus 830.000 euro – ruim drie ton meer dan verwacht. Naar verluidt heeft het ministerie van vws de kosten voor de procedure betaald.

Veel claims toegekend

Opvallend is het hoge percentage van toegekende claims in vergelijking met de stroom aan vrijspraken in de tuchtprocedures bij het veelbekritiseerde Instituut Sportrechtspraak. De tegemoetkomingscommissie heeft getoetst op aannemelijkheid: dat het grensoverschrijdend gedrag zeer waarschijnlijk heeft plaatsgevonden.

Van die 171 aanvragen betrof het in 10 gevallen seksueel misbruik, 144 keer ging het om lichamelijk wangedrag en 168 keer om emotionele mishandeling – voor veel sporters waren meerdere categorieën van toepassing.

In de zalen waar de misstanden plaatsvonden hing een onvoorspelbare sfeer. Soms werden de turnsters wekenlang niet aangekeken door hun coach en ontvingen ze geen hulp bij de oefeningen. Vaak werd er gescholden. Om niet het ‘pispaaltje‘ te worden van de trainer gingen de meisjes zich zonder gevoel of emotie te tonen zoveel mogelijk gedragen zoals de trainer wenste.

Het was niet ongewoon om met bloedblaren, botbreuken en kneuzingen te blijven doortrainen. Ook was het doorduwen bij lenigheidsoefeningen voor velen standaard bij elke warming-up. ‘Dat de pupil moest huilen van de pijn veranderde daar niets aan.’

Meegesmokkeld eten

Interessant is dat er tussen de regels door te lezen valt dat de misstanden niet louter lang geleden plaatsvonden. In de passage over tassencontroles bij buitenlandse trainingsstages staat: ‘Degenen die recenter gestopt zijn met de gymsport vertelden dat mobiele telefoons werden afgenomen, zodat contact met thuis niet mogelijk was’. Daarbij werd er overigens ook gezocht naar ‘meegesmokkeld’ eten, dat de jonge vrouwen zelfs in holle boeken verstopten in de hoop de honger te ontlopen.

De auteurs lijken er niet helemaal gerust op dat deze uitwassen van het Nederlandse topsportklimaat verleden tijd zijn en blijven. ‘De commissie vindt het zorgelijk dat een deel van de door de aanvragers genoemde (assistent-)trainers (desondanks) nog steeds trainers zijn dan wel werkzaam zijn binnen de gymsport.’

Ze doet aanbevelingen die variëren van verplichte pedagogische cursussen voor coaches tot een maximum aantal toegestane trainingsuren op bepaalde leeftijden, ‘zodat kinderen ook op andere plekken leren wat passend en normaal gedrag is’.

