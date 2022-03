Meer dan helft van de Oranje-hockeysters ervaarde teamcultuur als negatief

Onafhankelijk onderzoeksbureau Fijbes Consultancy, het bureau dat ook onderzoek verrichte naar de misstanden in de triatlonsport, sprak de afgelopen maanden met 47 betrokkenen, zowel speelsters als stafleden van de succesvolle vrouwenhockeyploeg.

Een van de belangrijkste conclusies van Fijbes was dat meer dan de helft van de betrokkenen de prestatiecultuur binnen Oranje als negatief tot zeer negatief ervaarde. De cultuur in aanloop en tijdens de Olympische Spelen, waar goud werd gewonnen, had als belangrijkste pijlers presteren, winnen en hard werken.

Veel speelsters erkenden dat deze pijlers een belangrijke voorwaarde voor het succes waren, maar dat het ook ten koste ging van spelplezier. Na de Spelen maakten verschillende speelsters melding van een angst- en zwijgcultuur, waarmee ze wilde zeggen dat het doel niet altijd de middelen heiligt. Achter de lachende gezichten bij de podiumceremonie zat leed en verbittering verborgen.

Kleineren, verbaal intimideren, negeren

Dat werd deels veroorzaakt door Alyson Annan, blijkt uit het rapport dat slechts ten dele is gepubliceerd. De bondscoach zou speelsters ten overstaan van de groep kleineren, verbaal intimideren of juist negeren. Fijbes erkent de negatieve rol van de bondscoach die in januari is ontslagen. Andere oorzaken zijn volgens het onderzoeksrapport een sterke hiërarchie en vastgeroeste patronen binnen het team.

Uit het rapport komt ook een duidelijke tweespalt binnen de spelersgroep naar voren. Een deel heeft geleden onder het harde topsportbewind van Annan, anderen zijn verrast door de ernst en mate van escalatie van de situatie.

Fijbes ziet bij een deel van de spelersgroep ‘aangepast gedrag’. ‘Uit wens om zich niet meer onveilig te voelen gaan mensen hun gedrag zo aanpassen dat ze proberen bescherming te vinden voor de bron van de onveiligheid. Als het lang aanhoudt kan het leiden tot verlies van spontaniteit, authenticiteit, nieuwsgierigheid en uiteindelijk tot de beleving dat men vervreemd raakt van zichzelf. Dit is te zien als een vorm van onveilige hechting’, schrijft Fijbes.

Onderlinge fricties en problemen onbesproken

Bij anderen, zowel bij speelsters als staf, leidt dit gedrag juist tot een ‘blinde vlek’. Omdat de schijn wordt opgehouden, blijven veel onderlinge fricties en problemen onbesproken. Er ontstaan geheimen en taboes, die slechts in zeer kleine kringen bekend zijn. Vandaar dat een deel van de speelsters ook aangaf verrast te zijn door de ernst van de situatie.

In het rapport concludeert Fijbes dat speelsters en ook enkele stafleden druk, angst en onzekerheid hebben ervaren. Het mentale welzijn is in aanloop en tijdens de Spelen onbesproken gebleven.

Hockeybond KNHB was in het najaar al geschrokken van de signalen uit de spelersgroep en stelde daarom een onafhankelijk onderzoek in. Met de vijftien aanbevelingen uit het rapport van Fijbes gaat de bond aan de slag. Een extern begeleider en twee vertrouwenspersonen zijn al aangesteld. De focus zal de komende tijd liggen op onder andere het ‘harmoniseren en normaliseren’ van de teamdynamiek, het doorbreken van het aangepaste gedrag van speelsters en het verkleinen van de hiërarchie.

Onder aanvoering van nieuwe bondscoach Jamilo Mülders, de opvolger van Annan, wordt een frisse aanpak verwacht waarin op een gezonde manier de topsportcultuur behouden blijft. Over drie maanden moet namelijk de ongeslagen reeks, ingezet in 2016, doorgezet worden op het wereldkampioenschap.

