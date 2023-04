Méér Ajax-DNA? Juist veel minder!

Je kunt veel over Ajacieden zeggen, maar als het eenmaal crisis is dan doen ze het goed. Ajax is niet voor niets genoemd naar een held in een Griekse tragedie. Het klassieke treurspel dat zich de laatste tijd voltrekt, gaat onder meer over muiterij, verraad, sabotage en een paard van Troje.

Dat Marc Overmars jarenlang onbestraft vrouwen lastig kon vallen, was al een indicatie van het morele peil binnen Ajax. Na zijn aftocht, en die van trainer Erik ten Hag, kwam de ware aard van de club naar buiten: die van een wespennest. Het gevolg is een sportief, menselijk, organisatorisch en financieel slagveld.

Wie Ajax zondag in Eindhoven over het veld zag dolen, zonder motivatie, zonder tactisch benul, dacht misschien aan sabotage. De eventuele KNVB-beker kan zondag het erbarmelijke seizoen niet redden. Ondertussen springen in de hele club de kikkers uit de kruiwagen, of ze zijn er op weinig chique wijze uitgeduwd.

De vijfde colonne pookt de crisis nog wat op

Alfred Schreuder, Daley Blind, Michael Reiziger, manager Gerry Hamstra, hoofdscout Henk Veldmate, hoofd jeugdopleiding Said Ouaali, archivaris Thijs Lindeman en dan ook nog Gerald Vanenburg: allemaal (bijna) weg. De vijfde colonne met uiteráárd Sjaak Swart pookt de crisis nog wat op door een ‘brandbrief’ te lekken over de beloningen van de toezichthouders.

Ajax is Ajax niet meer, luidt de klacht, want er zouden te weinig mensen met het ‘Ajax-DNA’ rondlopen. Achter handpalmen zijn de boosdoeners al benoemd. Dat zijn natuurlijk buitenstaanders zonder dat DNA.

Nou wil ik best begrijpen dat Maurits Hendriks niet echt de aangewezen man is om de club van de aangeboren neiging tot egotripperij en dikdoenerij af te helpen. De ex-technisch directeur van NOCNSF ontpopt zich eerder als het paard dat Troje van binnenuit verder verwoest.

En de nieuwe technisch directeur, Sven Mislintat, is al smalend gereduceerd tot ‘data-Duitser’. Ik betwijfel ook of hij gaat slagen. Bij mij ging een alarm af toen Mislintat zei zich te gaan verdiepen in het Ajax-DNA.

Van der Vaart, ook zo’n jongen met wonderlijke genen

Ajacieden beschouwen zichzelf als een speciale mensensoort. Hun genen bepalen blijkbaar dat je “het moeilijkste voetbal ter wereld” kunt spelen, zoals John Heitinga het zei. Onder Heitinga speelt Ajax het slechtste voetbal in jaren, óndanks zijn Ajax-DNA. Toch vindt Rafael van der Vaart, ook zo’n jongen met die wonderlijke genen, geen speler van Feyenoord goed genoeg om bij Ajax te spelen. Los van het feit dat dit onzin is, legt Van der Vaarts opmerking feilloos bloot wat het grote mankement is van dat Ajax-DNA. Het is een individualistische kijk op een pure teamsport. Met het Ajax-DNA kijk je stiekem neer op de kracht van het collectief.

De chaos en verwarring zijn groot in Amsterdam. En voor dit alles, van de affaire-Overmars en het mislukte transferbeleid tot het verraad van Schreuder en de grote leegloop, is één man verantwoordelijk: algemeen directeur Edwin van der Sar. Toch blijft hij maar zitten omdat óók hij dat verbluffende Ajax-DNA bezit. Deze week noemde DNA-familielid Winston Bogarde zijn ex-ploeggenoot Van der Sar op tv ‘een mafkees’. Bogarde werd in dat programma lekker opgestookt door zijn tafelgenoten Ruud Gullit en Marco van Basten (DNA!).

Erik ten Hag had die mythische genen niet. Hij wist al die godenzonen te temmen met Twentse nuchterheid en moderne voetbalinzichten. In plaats van méér mensen met Ajax-DNA is het de hoogste tijd voor minder mensen met die erfelijke last. Of voor ingrijpende genetische modificatie.