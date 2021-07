Meeluisteren met de Tourradio: een foefje om de fans te binden

“1.15 minuut. 1.15 minuut.” Tussen het gepiep en gekraak is net aan te onderscheiden wat de voorsprong is tussen de koploper van de dag, Patrick Konrad, en de achtervolgende groep met daarin onder meer Michael Matthews en Sonny Colbrelli. Er is op dat moment nog twaalf kilometer te rijden in de zestiende etappe van de Tour de France, op de kronkelige en regenachtige wegen richting Saint-Gaudens.

De radio waarover wordt gesproken is de officiële koersradio, die dit jaar voor het eerst wordt opengesteld voor het publiek (alleen een registratie op de site van de Tour is vereist). Het is een foefje, bedoeld om fanatieke fans van extra informatie te voorzien en afgekeken van de Belgische klassiekers waar het luisteren naar de wedstrijdradio al mogelijk is.

Sebastiaan Timmerman heeft dagelijks Radio Tour op zijn oor, als hij vanaf de motor verslag doet voor de Nederlandse radio. “Op de Tourradio wordt eigenlijk alles vermeld. Wie er in de kopgroep zitten, namen en rugnummers, maar ook wie er bijvoorbeeld een lekke band heeft of voorop rijdt. In de eerste etappe, met al die valpartijen, was het chaos. Dan hoor je de hele tijd ‘chute, chute’ in je oor. En als je Thierry Gouvenou hoort, de technisch directeur van de Tour, dan is er echt iets aan de hand en heeft iemand iets heel erg verkeerd gedaan.”

“Kopgroep is bezig aan de laatste klim, van de vierde categorie.”

“Movistar gevraagd aan de achterkant van het peloton.”

“De prijs voor strijdlust gaat naar nummer 74, Patrick Konrad, nog steeds aan kop van de wedstrijd.”

Radio Tour wordt door een heel team vol gepraat. Dat moet ook wel. De wedstrijdkaravaan bestaat uit vele voertuigen en schuift als een harmonica in en uit elkaar, al naar gelang de voorsprong van de kopgroep en de achterstand van de bezemwagen. Tourbaas Christian Prudhomme bevindt zich vaak in het eerste voertuig en geeft zodoende regelmatig informatie over wie er in de kopgroep zit. In het begin van de etappe verwelkomt hij iedereen in de vip-wagens.

Zijn luitenants geven informatie door over het peloton, en er komt af en toe ook informatie voorbij over gevaarlijke punten. Timmerman: “Het is verplicht om naar die radio te luisteren als je in de wedstrijd zit. Wij op de motor, maar ook de ploegleiders bijvoorbeeld.”

“Doorkomst op de laatste col van vierde categorie: nummer 74, Konrad. Een punt voor hem.”

“50 seconden voorsprong nu.”

“Pas op, beneden aan de afdaling ligt een vluchtheuvel.”

“Het peloton is op vijftien kilometer van de finish.”

Heel populair is de radio nog niet. In de finale van dinsdag luisterden er ongeveer zestig mensen naar. Maar voor de ploegleiders in de koers is het onmisbare informatie. Aike Visbeek, ploegleider bij Intermarché Wanty-Gobert: “Wij hebben een Loïs en een Loic in de ploeg. Dat is niet altijd goed te horen op onze teamradio. Het is fijn als soms een nummer wordt omgeroepen.”

“Lekke band voor Trek. Mads Pedersen? Geen idee eigenlijk. Nou ja, een van jullie renners. Het is Elissonde!”

“Nog drie kilometer tot de finish.”

“Eerste achtervolger Perichon is op vijftig seconden. De rest van de groep op één minuut.”

Timmerman, na afloop: “Ze hebben echt knetterhard gereden. Maar op de koersradio heb ik verder weinig bijzonders gehoord vandaag.”

“Overwinning voor Patrick Konrad, Bora-Hansgrohe”

“De groep favorieten finisht op 13.49 minuut. Dank u allemaal.”

