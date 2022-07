‘Meedogenloze’ bondscoach Sarina Wiegman oogst massaal bewondering in Engeland

Zweden vormt dinsdagavond het laatste obstakel voor de Engelse voetbalvrouwen op weg naar hun ultieme droom: de EK-finale in een vol Wembley. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het niet bij de Engelsen momenteel. Want zij hebben Sarina Wiegman als trainer – en dat willen zij weten ook. “Wiegman heeft het vrouwenelftal veranderd”, jubelde ex-international Karen Carney afgelopen zaterdag bijvoorbeeld. Ze stelde dat de Nederlandse bondscoach een ‘winnende formule’ heeft gesmeed. “In elf maanden tijd transformeerde zij de Engelse leeuwinnen van een onsamenhangend team met weinig zelfvertrouwen in een van de kanshebbers op het hoogste niveau.”

Uitbundig enthousiasme

Opvallend is dat vooral de kwartfinale tegen Spanje dit soort uitbundig enthousiasme in Engeland heeft losgemaakt. Uitgerekend die wedstrijd won Engeland slechts met de hakken over de sloot. Spanje stond lang met 1-0 voor. Een gedurfde driedubbele ingreep van Wiegman oogstte echter alom bewondering. Ze wisselde niet alleen haar topscoorder van het toernooi (Beth Mead), maar ook de Engelse topscoorder aller tijden (Ellen White) én spelmaker Fran Kirby. Bovendien besloot Wiegman in de eindfase met drie in plaats van vier vrouwen achterin te gaan spelen. Na die omzettingen viel in de 84ste minuut de gelijkmaker. In de verlenging sleepte Engeland de overwinning binnen.

Prompt noemde voetbalanalist Owen Slot bondscoach Wiegman ‘een van de hoofdrolspelers’ in de wedstrijd. “Ze is intrigerend koel en voert moedige, berekenende wissels door met een onverstoorbare meedogenloosheid”, stelde hij vast. Ruim negen miljoen mensen schakelden in op de BBC of online en waren er getuige van hoe de wissels van Wiegman Engeland naar de overwinning leidden.

Natuurlijk, ze stond er al vanaf het begin goed op. Veel Engelsen waren blij dat er na acht jaar mannelijke coaches eindelijk weer eens een vrouw voor de groep kwam. Als eerste buitenlandse bondscoach van het Engelse vrouwenelftal was de druk om te presteren vanaf het begin hoog. Maar dat bleek geen probleem. Na achttien wedstrijden is Wiegman nog altijd ongeslagen. In die wedstrijden scoorden de Engelsen honderd doelpunten. Na vier EK-wedstrijden is het doelsaldo van het Engelse elftal ook dit toernooi weer uitzonderlijk: 16 voor en slechts 1 tegen. Al achttien speelsters maakten onder Wiegman een doelpunt in het Engelse shirt. Het zijn duizelingwekkende cijfers.

Rust geeft vertrouwen

Misschien ging het voor de buitenwereld lang zelfs net iets te gemakkelijk. Zo won Engeland eind vorig jaar in de WK-kwalificatie met 20-0 van Letland. Aan zo’n monsterscore kleeft weinig heroïek. Datzelfde gold in feite voor de 8-0 overwinning op Noorwegen dit EK, en voor de 5-0 winst op Noord-Ierland. Wat de Engelse voetbalvrouwen nodig hadden, was een zwaarbevochten overwinning. In de kwartfinale tegen Spanje, favoriet voor de titel, konden zij eindelijk al hun opgebouwde zelfvertrouwen eens gebruiken om zich vanuit een bijna verslagen positie alsnog naar de zege te knokken.

Een late comeback wekt vaak meer enthousiasme dan negentig minuten lange dominantie. Vanzelfsprekend winnen is uiteindelijk toch een klein beetje saai. Daarom zorgde de nipte winst op Spanje pas echt voor extase onder de Engelse voetbalfans. Intussen geeft de rust die Wiegman uitstraalt veel vertrouwen. “Er is helderheid in de manier waarop de Engelse leeuwinnen sinds haar komst spelen”, analyseerde ex-voetbalster Carney afgelopen zaterdag. “Elke speelster heeft het over de duidelijkheid van haar aanwijzingen en over haar aandacht voor details.”

Toch hield voetbalanalist Slot diezelfde dag liever nog een slag om de arm. Verwijzend naar het mannenteam stelde hij: “De geschiedenis leert dat wanneer het Engelse voetbal een buitenlandse bondscoach aanstelt de aanvankelijke liefdesrelatie uiteindelijk altijd verzuurt.” Maar ook hij voegde daaraan toe dat een dergelijke teleurstelling in de huidige bondscoach uit Nederland voorlopig niet lijkt voor te stellen. Slot: “Het ziet ernaar uit dat het Engelse voetbal volledig voor Wiegman is gevallen.”

