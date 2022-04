Meedoen is al winnen op de Invictus Games

“Wacht even, die man moet ik begroeten.” Robert Konter stopt met lopen en zoekt zijn Australische vriend Damien Irish op. Ze omhelzen elkaar stevig en wisselen tokens uit. Konter krijgt een koala-knuffelbeertje, maar wat hij weggeeft is iets bijzonders. Een officiersster, losgeschroefd van zijn eigen uniform. Daar heeft hij er maar een paar van, die hij alleen aan echt dierbaren wil geven. Hij moet een paar keer slikken, vol emotie. “Dit is wat de Invictus Games betekenen.”

Konter en Irish zijn twee van de vijfhonderd deelnemers die deze week in Den Haag meedoen aan de Invictus Games, het door de Britse prins Harry opgezette toernooi voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Alle deelnemers hebben in diensttijd een beschadiging opgelopen. Sport kan helpen om weer te groeien en te revalideren, is de gedachte. Meedoen is al winnen.

Geen toeters, bellen of sirenes

“Sport is een belangrijke manier om weer in beweging te komen”, zegt Konter (59), die in 1992 een been verloor bij een actie in de Sinaï en deze week in actie komt bij het zitvolleybal en op de handbike. “Je moet uit je comfort zone. Maar je mag ook zijn wie je bent. Roei je slechts drie van de verplichte vier minuten, maar haalde je eerst twee minuten, dan ben je een grote winnaar hier.”

De verbondenheid zorgt onderling voor een ‘onvergetelijke week’, zegt hij. Daarom betekent het weggeven van zijn ster zoveel. “Bij sommige mensen hoef je niet te praten. Die zien wat je hebt doorgemaakt. Zo zijn wij verbonden, van de ene tot de andere kant van de wereld.”

Beelden van of associaties aan oorlog kunnen bij deelnemers hard binnenkomen. Daarom wordt bij ceremonies vuurwerk zoveel mogelijk vermeden. Televisiehelikopters vliegen niet, en toeters, bellen en sirenes blijven achterwege. In de Nederlandse ploeg zijn twee psychologen aangesteld. Ook voor familie en vrienden is een ‘geestelijk verzorger’ beschikbaar.

Maar oorlog is dichtbij. En niet alleen door meerdere pantservoertuigen en een F-35-straaljager die op het terrein pronken. De oorlog in Oekraïne is een belangrijk onderwerp, ook omdat een Oekraïense delegatie naar Nederland is afgereisd.

Afwezige deelnemers

Eigenlijk zou de ploeg met 21 sporters naar Den Haag komen. Dat werden er negentien. Één deelnemer sneuvelde op 13 maart in de oorlog. Een andere deelnemer, boogschutter Julia Pajevska, werd in Marioepol gevangen genomen.

In Nederland is de ploeg ‘gewoon een van de aanwezige landen’, al werd soms gevraagd sportief niet al te hard te zijn voor de ploeg. Maarten Leeuwenburgh, die in Afghanistan gewond raakte door een bermbom, zegt dat de oorlog niet de boventoon voert in gesprekken. “Maar het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurt. En het heftig dat je weet dat zij, met vrouw en kinderen, volgende week weer naar het front gaan.”

De Oekraïense delegatie houdt de rijen deze woensdag gesloten. Veel van de deelnemers komen in actie en daar wil de hele ploeg bij zijn. Igor Haluska, die sinds 2014 tegen Rusland vecht en zwaargewond raakte nadat een kogel dwars door zijn hoofd ging, wint bij het roeien. Hij staat op het podium met een gouden medaille en een Oekraïense vlag met de tekst ‘Red Marioepol’. Niemand wordt meer omhelsd dan hij.

Konter wil vooral benadrukken dat het toernooi kracht kan geven. “Ik hoop dat dit toernooi ook andere militairen over de streep trekt. Je kunt hier laten zien dat je ertoe doet.”

Lees ook:

Waarom deze veteranen meedoen aan prins Harry’s Invictus Games. ‘Iedereen snapt mij daar meteen’

Alexander Lamp (46) uit Helmond heeft MS. Hij diende het Korps Mariniers en werd uitgezonden naar Eritrea. Hij doet mee aan de Invictus Games: “Allemaal gelijkgestemden die samen sporten. Iedereen snapte mij daar meteen.”