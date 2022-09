Mede dankzij corona nu eerste WK roundnet: van picknickspel tot olympische sport?

Met z’n knieën zwart van de modder, jaagt de Amerikaan Buddy Hammon op een zacht balletje. Dat balletje is zojuist door de tegenstanders van Hammon en zijn teamgenoot Clark Marshall in een net geslagen. Dat net hangt 20 centimeter boven de grond. De 30-jarige Hammon is atletisch en snel genoeg om het balletje, dat door een trampoline-effect van het net omhoog schiet, al duikend niet op de grond te laten komen. Via een volleybal-achtige rally gaat het spel verder. Dat spel is roundnet. En in het Belgische Houthalen-Helchteren is Hammon één van de sterspelers op het eerste wereldkampioenschap ooit.

De sport is heel jong: de Nederlandse bond is net drie weken oud, de internationale bond (IRF) werd in 2020 opgericht. De route naar volwassenheid zal lang duren, maar is serieus ingezet. “Uiteindelijk is de droom om olympisch te worden”, zegt Jack Scotti, de Amerikaanse voorzitter van de IRF.

Een streefjaar is daar nog niet opgeplakt, al zijn de eerste contacten met het IOC gezocht. Eerst moet het spel veranderen in een sport. “Als mensen in hun vrije tijd basketballen op een pleintje, weten ze dat er in die sport ook competitie wordt gespeeld. Als er roundnet wordt gespeeld in een park, denken ze dat het alleen een spelletje is. Dat willen we veranderen. Het is spel én een serieuze sport.”

Barbecues

Nederland is met drie vrouwenteams en vijf mannenteams op het wereldkampioenschap in België, maar kan zich niet mengen in de strijd om de prijzen. Landen als de Verenigde Staten en Canada zijn te sterk. In Nederland zijn er ongeveer 500 spelers, schat Mark de Jong (33), WK-deelnemer én voorzitter van de kersverse Nederlandse bond. “We zijn gegroeid in coronatijd. Toen je met vier mensen buiten mochten sporten, bleek roundnet een ideale sport.”

Mark de Jong, lid van een van de vijf Nederlandse teams op het WK roundnet in Houthalen-Helchteren. Beeld Walter Tempelman

De Jong wil nu met de bond structuur in de sport gaan krijgen. Statuten en reglementen zijn onlangs officieel gemaakt, competities moeten worden opgezet. “We hebben nog maar drie officiële verenigingen, maar het wordt veel in steden gespeeld. Ik ben zelf ook ooit begonnen door via een WhatsApp-groep met vrienden af te spreken om te spelen. Wij willen niet alleen maar op barbecues en picknicks blijven uitleggen wat roundnet is, we willen bekender worden.”

Sportiviteit

Vooralsnog leunt de sport sterk op de ‘community’, een eigen subcultuurtje, vergelijkbaar met skateboarden. Ook roundnet wordt beoefend door jonge mensen (veelal tussen 20 en 30 jaar) en ook bij roundnet zijn tegenstanders vrienden en gaat sportiviteit boven rivaliteit. Maar zo begon het ook met breakdancen en sportklimmen. Dat zijn inmiddels olympische sporten en ze hebben een groot wedstrijdcircuit, inclusief een wereldbekerreeks.

Roundnet is nog lang niet zo ver. Een belangrijke voorwaarde voor de groei is voldoende geld. Producent Spikeball is een sponsor met diepe zakken die mogelijk een rol van betekenis kan spelen. Het zal nodig zijn om niet te verdwijnen en weer van sport naar spel terug te zakken. Op dit eerste WK was er bijvoorbeeld nog geen prijzengeld en was er onduidelijkheid wie waar en wanneer moest spelen.

En er zullen afgebakende velden of heuse (tijdelijke) stadions moeten komen. In Park Molenheide zijn voor het WK kriskras tientallen roundnet-sets verspreid. Overal wordt tegelijkertijd gespeeld (het net heeft een diameter van 90 centimeter, er wordt 360 graden om het net gespeeld, er zijn geen uitlijnen), overal is enthousiasme te zien en te horen. De grote Duitse en Franse delegaties vallen op met hun vlaggen en luidruchtige aanmoedigingen, maar net zo opvallend is de aanwezigheid van verre landen als Australië en Taiwan.

Voor Buddy Hammon is roundnet al een tijd meer dan een spelletje. Hij laat na het winnen van de wereldtitel zijn emoties de vrije loop. “Ik gaf zeven jaar geleden een demonstratie in het televisieprogramma Shark Tank om de sport bekender te maken en aan een investeerder te helpen. Maar dat ik nu zo moet janken, omdat ik wereldkampioen ben door een bal in een netje te slaan, had ik nooit gedacht.”

Lees ook:

‘Skatekeet’ (16) ziet Japans jonkie van 13 olympische titel grijpen. ‘Jongeren kennen geen angst’

Skateboarden is een nieuwe olympische sport, die gedomineerd wordt door kinderen. Twee dertienjarigen pakten goud en zilver op de Spelen in Tokio in 2021. Logisch, vindt Keet Oldenbeuving (16). ‘Die kennen geen angst.’