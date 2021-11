Max versus Lewis: een zegen voor de Formule 1

Voor de populariteit van een sport is strijd onmisbaar, net als een onvoorspelbare uitkomst van de krachtmeting. Oud-coureur Robert Doornbos draait er niet omheen: voor de Formule 1 is de rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton een geschenk. “Een echte tweestrijd was iets waar we al jaren op zaten te wachten.”

Een mooier scenario bestaat niet

Hoe groter de spanning, hoe aantrekkelijker de sport, weet Bas van Rossum, docent sporteconomie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met nog vijf races te gaan, is het verschil tussen koploper Verstappen en titelverdediger Hamilton slechts twaalf punten (287,5 om 275,5). Zondag is de grand prix van Mexico. “Het is een echte battle, met de onzekerheid die daarbij hoort. Eén klapband en de stand ziet er anders uit. Veel mooier kun je het scenario als organisator niet bedenken. Deze strijd trekt wereldwijd de aandacht en maakt nieuw publiek nieuwsgierig.”

Jarenlang regeerden Hamilton en zijn Mercedes-team. De Brit is de eerste coureur in de geschiedenis die meer dan honderd keer vanaf pole position startte. Hij won sinds 2014 zes van de zeven wereldtitels. Alleen Nico Rosberg, zijn teamgenoot, eindigde één keer voor hem. “Mercedes was zo lang zo dominant”, weet Doornbos. “Dat team had zich op motorisch gebied het best aan het hybride-tijdperk aangepast.”

En nu is daar de Nederlander Verstappen. Een jongeman van 24 jaar die brutaal tegen Red Bull en motorfabrikant Honda zei: ‘Geef mij een auto die recht doet aan mijn talent en ik maak geen fouten en pak die titel’. Doornbos moet erom grinniken. “Dat is zo sterk. Er werken ruim 1100 man bij Red Bull Racing en er is voor 145 miljoen in die auto geïnvesteerd. Ga dan maar achter het stuur zitten.”

‘Niemand wil grijze muizen zien’

Na de Olympische Spelen en het WK voetbal is de Formule 1 inmiddels de best bekeken competitie. Wereldwijd kijken er tussen de 180 en 200 miljoen mensen naar elke race. De laatste wedstrijd in de VS trok 400.000 toeschouwers naar het circuit, een record in de grand prix.

Voor die almaar toenemende populariteit zijn de hoofdpersonen ook van belang, verklaart Van Rossum, in dit geval met name Verstappen. “Max is een tikkeltje rebels. Zijn rijstijl is gedurfd. Dat maakt de sport leuker om naar te kijken. Niemand wil grijze muizen zien die elkaar bij iedere vlag voorrang verlenen.

“Ook helpt het dat de onderlinge competitie steeds feller is geworden gaandeweg het seizoen. Max en Lewis geven elkaar op dit moment nog net een handje, maar het is duidelijk dat ze de ander niets gunnen. Dat zorgt ervoor dat je voor óf tegen Max bent. Met Lewis idem dito. Polarisatie is vanuit commercieel oogpunt interessant. Daardoor wordt er nog meer over gepraat.”

À la Senna en Prost

Zeker voor de jonge doelgroep is een scherpe rivaliteit aantrekkelijk. Anno 2021 is de sportbeleving van jongeren veranderd, constateert Van Rossum. “Zij gokken graag op wedstrijden, voor een extra adrenalinekick. Dan is het meegenomen als de sport zelf ook voor spanning zorgt. Bovendien levert dat hoge quoteringen op.”

Bij Doornbos doet de huidige strijd denken aan de duels uit de jaren tachtig en negentig tussen Ayrton Senna en Alain Prost; de eerste net als Verstappen soms wat onbesuisd, de tweede à la Hamilton meer berekenend. “Ook die schuwden weinig. Max en Lewis hebben dit jaar al eens letterlijk boven op elkaar gelegen na een botsing.”

Koude oorlog

Naast het asfalt is het inmiddels een koude oorlog. Doornbos wijst op de opmerkingen die Hamilton heeft gemaakt, in een poging Verstappen uit balans te krijgen: ‘Ik vond het ook heel spannend toen ik mijn eerste titel kon pakken’. Verstappen reageerde nuchter: ‘Dan kent hij mij niet, ik vind het niet spannend’. “Het spelletje van Lewis werkt niet. Max is zo gedrild. Hij laat zich door niets afleiden van dat ene doel: het kampioenschap winnen.”

