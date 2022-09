Max Verstappen wint opnieuw in eigen land

De wereldkampioen bleef de Britse Mercedes-coureur George Russell (tweede) en de Monegask Charles Leclerc van Ferrari (derde) voor op het circuit in de duinen, waar 105.000 bezoekers waren. Verstappen boekte zijn tiende zege van dit seizoen, zijn vierde op rij.

Verstappen deinde vanaf de eerste ronde in zijn Red Bull mee op de golven van de zee van oranje. Hij liet vanaf poleposition niks liggen bij de start en dook als eerste de beroemde Tarzanbocht in. Achter hem volgden Charles Leclerc en Carlos Sainz, maar zijn concurrenten van Ferrari kregen geen kans de regerend wereldkampioen te bedreigen.

Het gevaar kwam in de race niet als verwacht van Ferrari, zeker niet nadat de Italiaanse renstal voor de zoveelste keer blunderde. De eerste pitstop van Sainz mislukte volledig; een monteur was te laat met een band, waardoor de Spanjaard kostbare seconden verloor. Leclerc miste eenvoudigweg de snelheid om het de 24-jarige Limburger moeilijk te maken.

Verrassende bandenstrategie Mercedes

De dreiging kwam van Mercedes, die voor een bandenstrategie koos die het team van Red Bull ietwat verraste. De race ontvouwde zich daardoor steeds meer in het voordeel van Lewis Hamilton en George Russell, die kozen voor de harde banden en daarmee ongenadig hard gingen.

Hoewel Verstappen comfortabel aan de leiding leek te rijden halverwege de race, kwamen de twee Britten steeds dichterbij. Een tactisch steekspel stak op toen er een safetycar op de baan kwam met nog 16 ronden te gaan. Verstappen dook snel naar binnen voor verse banden, maar kwam daardoor wel achter Hamilton terug de baan op, die geen pitstop maakte.

Bij de herstart sloeg Verstappen direct toe. Hij ging op het rechte stuk langs de hoofdtribune buitenom bij Hamilton en nam de leiding weer over. Hij reed vervolgens onbedreigd naar de winst.

Verkeerd gegokt

Achter hem passeerde Russell zijn teamgenoot en ging ook Leclerc de zevenvoudig wereldkampioen voorbij. Hamilton zag foeterend toe dat Mercedes toch verkeerd had gegokt met de strategie. Russell finishte als tweede, Leclerc werd derde.

Voor Verstappen was het halleluja voor het oog van de uitzinnige menigte. Hij liep met zijn vierde zege op rij en ook nog de snelste raceronde verder uit in het kampioenschap. Hij heeft inmiddels al zo veel punten voorsprong op zijn eerste belagers, dat hij met nog zeven grands prix te gaan voorzichtig kan gaan mijmeren over zijn tweede wereldtitel.

