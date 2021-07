Max Verstappen wint opnieuw, concurrent Hamilton richt zich op duurzame toekomst

De schattingen lopen uiteen, maar zeker tienduizenden autosportfans uit Nederland zijn in Oostenrijk getuige geweest van opnieuw een historische overwinning van Max Verstappen (23). Met de derde racewinst op rij in de Formule 1 heeft de coureur van Red Bull weer een stap gezet in de richting van de wereldtitel.

Kort na de finish trok een oranje mist over de Red Bull Ring, veroorzaakt door de Orange Army – de supportersschare van Verstappen – die fakkels ontstaken om uiting te geven aan hun blijdschap. Het was de eerste grand prix sinds het begin van de coronapandemie met volle tribunes rond het circuit.

De zege in de Grote Prijs van Oostenrijk kwam geen moment in gevaar voor Verstappen. De race verliep exact zoals hij die vooraf had gewenst: starten vanaf poleposition, vastberaden afstand nemen van de anderen en met comfortabele voorsprong eindigen.

Verstappen vertelde na zijn winst in de negende van in totaal 23 races dat de auto nog beter aanvoelde dan een week eerder op hetzelfde circuit. “Het was werkelijk krankzinnig. Iedereen zag ons team als de grote favoriet, het is heel moeilijk om die rol dan waar te maken. Maar het is ons gelukt.”

Schade aan de wagen van Hamilton

Lewis Hamilton (36) moest andermaal zijn meerdere erkennen in de Nederlander. De zevenvoudig wereldkampioen zakte na schade aan zijn wagen tegen het einde van de race naar de vierde plek waardoor de achterstand in de strijd om het wereldkampioenschap op Verstappen opliep naar 32 punten.

Voor de lichten op groen gingen op de Red Bull Ring waren de schijnwerpers op de Brit gericht. De man met de meeste polepositions, race-overwinningen en podiumplaatsen ooit maakte met zijn team Mercedes bekend dat hij nog twee jaar doorgaat. Goed nieuws voor de fans, die verlangen naar meeslepende duels tussen Verstappen en Hamilton, en de Formule 1, die in hem een coureur met een ongekende commerciële waarde hebben.

Zelf ziet de Brit de Formule 1 – naast de voldoening die hij uit het racen haalt – als het meest geschikte platform om zich in te zetten voor een betere wereld. Van Mercedes krijgt hij de ruimte om zich hard te maken in zijn persoonlijke strijd tegen racisme, gendergelijkheid en een inclusievere sport. Anno 2021 is Hamilton de enige zwarte coureur op de grid.

Klimaatneutrale raceklasse

Met het bereik van onder andere 23 miljoen volgers op Instagram, wil de sociaal betrokken Hamilton zich daarnaast inzetten voor een duurzamere maatschappij. Als doelstelling binnen de Formule 1 geldt een volledig klimaatneutrale raceklasse in 2030.

Dat proces is enkele jaren geleden al ingezet en Hamilton ziet het als een uitdaging om daarin mee te denken. Hij is al ambassadeur voor gerecyclede kleding, wil leren bekleding in auto’s verbieden en spreekt zich regelmatig uit tegen alle vormen van milieuvervuiling.

Met het vernieuwde contract, dat loopt tot en met het seizoen 2023, hoeft Hamilton vooral nog geen afscheid te nemen van zijn grootste liefde de Formule 1: “Ik geniet nog heel veel van deze achtbaan.”

