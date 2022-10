Max Verstappen voor de tweede keer wereldkampioen na verregende race in Japan

Max Verstappen is voor de tweede keer wereldkampioen geworden. Hij won de verregende race van Suzuka en na lang soebatten over de puntentelling, werd hij dan toch uitgeroepen tot de allerbeste.

Verwarring over puntentelling

Verstappen won de ingekorte race met overmacht. Vanwege zware regenval was er een onderbreking van twee uur en kregen de coureurs uiteindelijk 40 minuten de tijd om te racen op de drijfnatte baan.

Volgens de vele volgers van de Formule 1 zou de coureur van Red Bull niet de volle punten krijgen en kon hij de titel nog niet binnenhalen, maar de internationale autosportfederatie FIA kende zeer verrassend toch volledige punten toe.

Omdat zijn rivaal Charles Leclerc van Ferrari na de race door een tijdstraf terugviel van de tweede naar de derde plaats, bleek Verstappen ineens toch meer dan de benodigde punten te hebben vergaard om voor de tweede keer tot wereldkampioen te worden gekroond.

Zelf wist Verstappen het ook allemaal niet, na de ceremonie waarin hij werd uitgeroepen tot de winnaar van de race van vandaag. “Wat kan ik zeggen? Ongelooflijk natuurlijk”, zei Verstappen, die daarna in de armen van zijn monteurs van Red Bull dook. “We hebben zo’n ongelooflijk jaar gehad. Dit hadden we na vorig seizoen nooit kunnen bedenken. Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden.”

Kraanwagen op het circuit

De Franse coureur Pierre Gasly ontstak tijdens de race in woede na het ontdekken van een kraanwagen op het circuit. Hij passeerde het voertuig in de chaotische openingsfase van de race, waarin diverse coureurs weggleden op de natte baan. De kraanwagen was bezig een gecrashte auto weg te halen.

“Waarom staat die tractor op de baan?”, schreeuwde de Fransman over de boordradio. “Ik ben er net vlak langs gereden. Dit is onaanvaardbaar. Zijn ze vergeten wat hier gebeurd is?” Daarmee verwees Gasly naar de zware crash van de Franse coureur Jules Bianchi acht jaar geleden op een nat Suzuka. Bianchi raakte destijds de controle over zijn auto kwijt en schoot de baan af, waarna hij bovenop een kraanwagen botste die bezig was een andere gecrashte auto weg te halen. De Fransman liep zwaar hersenletsel op en overleed enkele maanden later aan de gevolgen van het ongeval. Het ongeluk leidde tot aanscherping van de regels.

Gasly kreeg dan ook bijval van andere coureurs. ‘We zijn Jules door die fout kwijtgeraakt, dit is onacceptabel', twitterde Sergio Pérez. De wedstrijdleiding gaat het incident onderzoeken.

Lees ook:

Het merk Max Verstappen: ‘Hij is inmiddels groter dan PSV en Feyenoord samen’

Nieuw onderzoek naar de impact van Max Verstappen op sociale media zegt niet alleen veel over zijn populariteit, maar ook over zijn commerciële waarde.