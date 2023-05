Max Verstappen maakt in Miami duidelijk wie de kopman is bij Red Bull

Minister van defensie. Dat was de bijnaam die Sergio Pérez kreeg nadat hij in de allesbeslissende race van 2021 inhaalacties van Lewis Hamilton bleef pareren. De Mexicaan deed dat in dienst van teamgenoot Max Verstappen, die vervolgens wereldkampioen werd. Pérez en Verstappen werkten toen voorbeeldig samen. Dat is nu wel anders: dit jaar strijden de coureurs van Red Bull Racing tegen elkaar.

De balans dit seizoen tot dusver voor Red Bull: vijf eerste plekken, vier tweede plekken. Nu de concurrentie van andere teams – waaronder Ferrari en Mercedes – achterblijft, lijkt ook het kampioenschap uitgevochten te gaan worden binnen het team van Red Bull. De afgelopen weken ontvouwde zich een ware tweestrijd. Pérez won twee races, Verstappen won zondagavond zijn derde.

‘Reality check’ voor Checo

Op het circuit van Miami maakte Verstappen voorlopig duidelijk wie de nummer één is bij Red Bull. De Limburger zette vanaf startplek negen een imposante inhaalrace neer en wist ook Pérez, die vanaf poleposition was vertrokken, met gemak in te halen. Een ‘reality check’ voor ‘Checo’, werd het na afloop genoemd.

Pérez, ‘de koning van de straten’, kon zijn reputatie op het stratencircuit in Florida niet helemaal waarmaken. “Max had een geweldig tempo. Hij heeft verdiend gewonnen”, zei hij na de race. “Starten vanaf de negende plaats en dan winnen is heel bevredigend”, zei Verstappen. “Ik kon de coureurs voor mij makkelijk één voor één inhalen en had maar een kort gevecht met Sergio Pérez. We gaven elkaar de ruimte en dat was ook belangrijk.”

Na Verstappens dominante optreden in Miami is het de vraag of er sprake blijft van een echte tweestrijd. Zeker nu er circuits op de kalender staan die de Nederlander goed liggen. De neutrale toeschouwer hoopt dat het duel zolang mogelijk spannend blijft. Sport is gebaat bij duels, dat geldt zeker ook voor de Formule 1.

Daar ontbrak het vorig jaar aan, toen Verstappen veel te sterk was. Het verbeten gevecht met Lewis Hamilton in 2021, dat tot aan de allerlaatste bocht duurde, staat nog op ieders netvlies gegrift. Als de concurrentie niet sterk genoeg is, dan moet de spanning maar uit het eigen team komen.

Lewis Hamilton versus Nico Rosberg en later Valtteri Bottas

In het verleden kende Mercedes ook jarenlang een interne strijd, eerst tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg en later tussen Hamilton en Valtteri Bottas. Mercedes-baas Toto Wolff maakte in Miami nog een vergelijking tussen die periode en de situatie nu bij Red Bull. “Dit is een superlastige job voor Christian Horner (teambaas Red Bull, red.). Beide coureurs zullen soms voelen dat ze ongelijk worden behandeld, terwijl ze tegelijkertijd ook in het voordeel willen zijn.”

De persoonlijke relatie tussen Verstappen en Pérez lijkt sinds vorig jaar behoorlijk bekoeld, na een akkefietje in de kwalificatie in Monaco. Daar zou Pérez opzettelijk gecrasht zijn zodat Verstappen geen run meer kon doen en daarmee geen aanval op de snelste tijd. Later in het seizoen, toen Verstappen zijn tweede wereldtitel al binnen had, weigerde hij in Brazilië om zijn Mexicaanse teamgenoot voor te laten gaan in de slotfase. Zo verloor Pérez twee puntjes en de kans op de tweede plek in het klassement.

Zeker in het thuisland van de razend populaire Pérez heerst nu het sentiment dat Verstappen bij Red Bull wordt voorgetrokken. De afgelopen weken leek die controverse verder op te vlammen. Verstappen bleef er rustig onder en onthield zich van stevige uitspraken. Tijdens de GP van Miami zondag liet hij zijn gaspedaal spreken, en zijn stuurmanskunsten. Geregeld was vanaf de tribunes boegeroep te horen van Mexicaanse fans richting Verstappen. Effect had dat niet. Na de race kreeg de Limburger een professionele felicitatie van Pérez. Vorige week in Bakoe waren de rollen nog omgedraaid.

De voorsprong van Verstappen in het klassement op Pérez sprong in Miami van zes naar veertien punten. Over een kleine twee weken nemen de Red Bulls het opnieuw tegen elkaar op, in Italië op het circuit van Imola.

