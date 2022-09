‘Max-mania’ in Zandvoort eindigt met orkaan van geluid bij triomf Verstappen

Max Verstappen logenstrafte zondag nog maar eens het sportcliché dat kampioen worden gemakkelijker is dan de beste blijven. In nota bene eigen land heerste hij alsof de druk geen enkele vat op hem heeft.

Onder hoogspanning presteren, Verstappen blijkt er een meester in. Dat bewees hij al in het verleden en dat zette hij andermaal kracht bij in de Dutch Grand Prix, de verengelste naam voor de Grote Prijs van Nederland.

Zaterdag had Verstappen alweer een niet te missen signaal afgegeven. In de kwalificatie reed de leider in de WK-stand voorbij zijn belangrijkste rivalen, de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Die mentale tik, uitgedrukt in duizendsten van een seconden, deelde hij in de laatste ronde uit. Daarmee was de toon voor de race op zondag gezet.

Verbeten tweegevecht

In die strijd moest Verstappen de regie twee keer afstaan door een bandenwissel, maar hij herstelde de hegemonie bijna achteloos en degradeerde de tijdelijke koploper Lewis Hamilton uiteindelijk tot een figurant. Van een verbeten tweegevecht om de wereldtitel zoals vorig jaar, tot in de allerlaatste ronde van de slotrace, is al dit hele seizoen geen sprake.

Verstappen ging op herhaling in Zandvoort, vergrootte met de winst zijn voorsprong in de WK-tussenstand en weet dat hij zijn mondiale heerschappij zal verlengen. De enige vraag die rest: in welke van de resterende zeven races wordt hij wereldkampioen?

Doe het maar eens, zo superieur zijn als een nieuwe triomftocht bijna van je wordt geëist. Net als vorig jaar domineerde op het circuit in Zandvoort het oranje, als uiting van de opwinding rond Verstappen. De kleur wedijverde met het zwart van de Red Bull Racing-tenues; het had alles te maken met de hysterie waarmee de coureur zich weet omringd. Vlak voor de start kleurde de hoofdtribune door vlaggetjes bovendien rood-wit-blauw, een beeld dat hij vanuit zijn ooghoeken moet hebben meegekregen.

Ovationeel applaus

Niets van wat de 24-jarige Verstappen deed bleef in het driedaagse evenement door zijn vele fans onbeantwoord. Het betreden van de baan: gejuich. Het uitvallen in de eerste vrije training op vrijdag: reacties van teleurstelling. De jacht op de eerste plek in de startrij tijdens de kwalificatie: luidkeelse aanmoedigingen. De afgedwongen pole position: dolle vreugde. De eindzege: een orkaan van geluid. Het publieke praatje na afloop: een ovationeel applaus. De podiumceremonie: opnieuw een vrolijke geluidssalvo.

Hoeveel er ook op hem afkwam, Verstappen was niet van zijn stuk te brengen. De hoofdrolspeler oogde stoïcijns en behield de rust. Al gaf hij toe dat hij nog meer had genoten dan een jaar eerder. “Een thuisrace is altijd speciaal, maar nu was dat nóg meer het geval. De sfeer was ongelooflijk, ik ben blij.”

Het flegma van Verstappen verbaast geenszins meer. Het is de karaktereigenschap die hij al van jongs af aan ontwikkelde, als zoon van vader Jos die ook in de Formule 1 reed en moeder Sophie Kumpen die een begenadigde karter was. Die onverstoorbaarheid was ook nodig om het gezamenlijke doel na te jagen dat hij, als onbesuisd talent, en zijn vader, de leermeester en architect van zijn carrière, al vele jaren geleden voor ogen hadden: wereldkampioen worden in de koningsklasse van de autosport.

En het ging allemaal snel met hem. Al in 2015 maakte hij op de leeftijd van 17 jaar en 166 dagen als jongste ooit zijn opwachting in de Formule 1. In zijn tweede seizoen had hij in Barcelona al zijn eerste GP-overwinning te pakken.

Verflauwde interesse

Van een ‘Max-mania’ was toen geen sprake, al had Verstappen junior de verflauwde Nederlandse interesse in de Formule 1 nog voor zijn intrede aangewakkerd. Met zijn gestage opmars naar de top in zijn sport steeg ook zijn populariteit in Nederland naar grote hoogte. Terwijl in 2017 nog vijfduizend Nederlandse fans naar de race in het Oostenrijkse Spielberg gingen, was dat aantal een jaar later al verviervoudigd. Ook de tribunes in het Belgische Spa-Francorchamps kleurden meer en meer oranje.

Toch valt het allemaal in het niet bij wat zich, na een afwezigheid van 36 jaar op de wedstrijdkalender, sinds de terugkeer van de grand prix in Zandvoort in 2021 afspeelt. In de Noord-Hollandse badplaats zorgden de 105.000 toeschouwers voor ongekende steun en een verering die past bij de statuur van een coureur die na zijn tiende seizoenszege zal azen op een verbetering van een record: de meeste hoofdprijzen in een jaargang. Daarvoor moet de eerzuchtige en gulzige Verstappen nog vier van de komende zeven races winnen. Niemand die het, na zijn nieuwe galavoorstelling, zal uitsluiten.

Klimaatactie rond en op circuit Een groep milieuactivisten liet zaterdag een tegengeluid horen. Buiten het circuit, dat naast Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt, riepen zij op de Formule 1 te boycotten. De kleine demonstratie was ingegeven door het milieuvervuilende karakter van de autosport. Klimaatneutraal is de Formule 1 niet, verre van zelfs. Niet zozeer vanwege de rondrazende bolides, die nog geen procent van de totale CO2-uitstoot veroorzaken, maar vooral doordat het Formule 1-circus rondreist over de continenten. Het grootste deel van de CO2-emissie van de, in 2019 berekende, 256.551 ton is toe te schrijven aan de logistiek: liefst 45 procent. Daarbij gaat het om het vervoer over de weg, door de lucht of op het water en behelst het bijvoorbeeld het materieel en de teams. Het is een ecologische voetafdruk die tot steeds meer kritiek leidt. Ook binnen de toegangspoorten was er van een protest sprake, in stille vorm. De Duitse coureur Sebastian Vettel, viervoudig wereldkampioen, droeg voor de start een T-shirt met de opdruk Climate justice now.

