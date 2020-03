Maurits Hendriks: ‘Meer inspraak atleten bij Spelen 2021'

De sportwereld staat ‘een flinke puzzel’ te wachten nu de Olympische Spelen van Tokio voor deze zomer zijn uitgesteld, zei de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité Thomas Bach woensdag in Lausanne tegen de media. De eerste prioriteit van het IOC is een nieuwe datum te vinden voor het evenement in 2021. Dat kan het voorjaar worden, maar ook de zomer.

Onder de naam ‘Here we go’ is door het IOC een speciale werkgroep gevormd die zich hierover gaat buigen. Die zal op korte termijn in overleg treden met alle 33 internationale sportfederaties die zelf ook al allerlei toernooien en kampioenschappen hebben gepland, zoals het WK atletiek en WK zwemmen in juli en augustus 2021.

Sporters die al een olympische kwalificatie op zak hebben, hoeven zich in principe geen zorgen te maken, ook al hebben ze die al in 2019 behaald. “Dat is het uitgangspunt van het IOC. Dat staat letterlijk in hun communiqué”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC-NSF. “En ik kan dat standpunt heel goed billijken. Het IOC blijft het niet voor niets Tokio 2020 noemen. Het is fair om de verworven rechten van sporters te respecteren.”

Hoe de selectieprocedures gaan verlopen voor de 43 procent van de atleten die zich nog niet hebben gekwalificeerd, is nu primair een zaak van de internationale bonden. Hendriks pleit ervoor om bij dit overleg nadrukkelijk internationale vertegenwoordigers van sporters te betrekken. “In Nederland is de inspraak van atleten hierbij al verplicht voor bonden, maar internationale federaties hebben dit nog nooit gedaan. Ik denk dat ze dit nu moeten overwegen. Het lijkt mij fair. Alles is nu anders dan voorheen.”

Compensatie voor geldschieters

Thomas Bach benadrukte woensdag dat uitstellen van de Spelen vanwege de coronacrisis een gezamenlijk besluit was van het IOC en de organisatie en overheid in Japan. De Duitse IOC-president Bach zei zelf geen twijfel te hebben gekend dat Japan de Spelen komende zomer had kunnen huisvesten. “Maar de twijfel was of de wereld in juli er klaar voor was. We moesten sneller handelen nadat we cijfers over het coronavirus in Afrika zagen en de dynamische ontwikkeling van het virus ook in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Ook de mening van de atleten hebben we altijd laten meewegen.”

De rekening van het uitstel zal nu voor een belangrijk deel niet bij het IOC maar in Japan terechtkomen. De financiële krant Nikkei schatte de schade op basis van een bron in het organisatiecomité op 2,7 miljard dollar. Voor de organisatie werken alleen al 3.500 mensen. Japanse sponsors dragen nog los van de geldschieters van het IOC 3,3 miljard dollar bij. Men gaat ervan uit dat die gecompenseerd moeten gaan worden.

Volgens Bach zijn er nog ‘duizenden logistieke en financiële problemen’ op te lossen voor het IOC en de Japanners. Een daarvan is dat het al gebouwde olympisch dorp, bestaande uit 23 gebouwen met in totaal 5.600 appartementen. Die waren voor na de Spelen al voor een kwart verkocht aan een vastgoedbedrijf. Bach had daar gisteren nog geen oplossing voor. “Dat is een van de duizenden vragen waar we nu mee te maken hebben. We moeten op zoek naar de best mogelijke oplossing. Ik hoop dat we straks toch een olympisch dorp hebben. Het hoort bij de Spelen, alle sporters samen, onder één dak.”

Dopingzondaars profiteren van uitstel

Gestrafte dopingzondaars kunnen mogelijk profiteren van het uitstel van Tokio 2020. Sporters en coaches die komende zomer voor het verplaatste evenement nog geschorst waren, zouden voor de nieuwe datum in 2021 verlost kunnen zijn van hun ban. Daardoor zouden ze alsnog kunnen deelnemen aan de Zomerspelen in Japan. “Deze kwestie is inmiddels besproken tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van de nationale antidopingagentschappen uit 21 landen”, zei Travis Tygart, het hoofd van het Amerikaanse antidopingbureau Usada. “Het is één van de vele complexe zaken die goed overdacht moeten worden en waarover besluitvorming nodig is nu de Spelen zijn uitgesteld.” De vrees bestaat dat gestrafte sporters die hun schorsing na deze zomer hebben uitgezeten en komend jaar willen deelnemen aan de Spelen naar de rechter stappen indien ze geen olympisch startbewijs krijgen.

