Mauricio Garcia de la Vega: charmante oplichter of redder in nood?

De Mexicaan heeft, na wat hem vrijdag in Kerkrade is overkomen, aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling, maar het is niet de eerste keer dat hij woedende voetbalfans tegenover zich vindt. Vorig seizoen werd de investeerder met pek en veren de Spaanse stad Murcia uitgejaagd.

Er zijn veel gelijkenissen tussen het verhaal-Murcia en de gebeurtenissen bij Roda JC. Zowel de Spaanse club als de Limburgse verkeert in financiële problemen. De grootaandeelhouder wil van zijn belang in beide clubs af. Twee keer schiet Mauricio Garcia de la Vega te hulp. In Spanje neemt hij de aandelen van eigenaar Raul Moro over. In ruil daarvoor neemt hij de verantwoordelijkheid voor de financiën vanaf dat moment op zich - ongeveer dezelfde afspraak die hij in Kerkrade maakt met Frits Schrouff.

Boze fans @rodajckerkrade brengen Mauricio Garcia de la Vega het stadion uit. Dat gebeurde tijdens de rust van Roda tegen De Graafschap. pic.twitter.com/jpPZc6ZXIA ZO-NWS

Net als in Kerkrade gaat het daarna mis. Waar het in Zuid-Limburg nog vooral vermoedens en vrees zijn dat De la Vega verbaal sterker is dan financieel, weten ze dat in Spanje wel zeker. De Mexicaan koopt de aandelen, maar voldoet niet aan de voorwaarden. De la Vega zou in Murcia betaling van spelers en staf hebben nagelaten. Iets waarvoor ze in Kerkrade ook nog op een bankgarantie wachten.

In Murcia, waar de puinhoop al aanzienlijk is, breekt dan totale chaos uit. De spelers dreigen met een staking en het personeel ziet vol verbazing hoe Mauricio meubilair uit het stadion meeneemt voor zijn geleende appartement. Intussen begint De la Vega een serie rechtszaken tegen Moro, het clubbestuur en tegen supporters die de club willen redden met een inzamelingsactie en extra aandelenuitgifte.

Aangeklaagd door voetballers

Met rechtszaken heeft de Mexicaan ervaring genoeg. Er lopen en liepen tal van geschillen rond de voormalige spelersmakelaar. Garcia de La Vega werd bekend met zijn bedrijf IconStar, dat onder meer voetballers begeleidt concerten organiseert. Maar met een aantal spelers raakt hij gebrouilleerd omdat hij beloftes niet nakomt, zoals het vermarkten van portretrechten. De sporters klagen hem aan of hij klaagt hen aan omdat ze hem weigeren te betalen. Naar eigen zeggen levert hij zijn licentie als voetbalagent in bij de koop van Real Murcia. Volgens papieren in handen van NRC is zijn licentie echter afgenomen door de Mexicaanse bond.

Así recibe un grupo de aficionados de @realmurciacfsad a Mauricio García de la Vega pic.twitter.com/0vdiYzWBRl COPE Murcia

In Murcia noemt iedereen Mauricio vrijwel zonder uitzondering een oplichter. Het is een innemende, goedgeklede man die uitstekend uit zijn woorden komt, en hij weet wat er in de voetbalwereld speelt. Maar van de aanvankelijke mooie verhalen blijft in de praktijk weinig over. In Spanje zijn bestuurders en supporters ervan overtuigd dat hij misschien wel geld heeft, maar niet genoeg om een voetbalclub te kopen en te redden. Dat besef is nu ook in Kerkrade doorgedrongen.

Voetbalclub Roda JC schortte in 2017 de overname door de Zwitserse investeerder Aleksei Korotajev op. De Limburgse eredivisieclub werd verrast door de berichtgeving omtrent de zakenman met Russische achtergrond die gevangen blijkt te zitten in Dubai.