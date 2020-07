Matthijs de Ligt: van valse start naar monumentale Muur

Juventus-Napoli (4-3), zaterdag 31 augustus 2019

Nee, dat was niet de start waarop Matthijs de Ligt had gehoopt in Italië. In de thuiswedstrijd tegen Napoli, waar de verdediger zijn officiële debuut maakte voor Juventus, zag hij er bij de drie tegendoelpunten niet goed uit. De Ligt, getransfereerd voor 75 miljoen euro, oogde onzeker, zoekende.

Zijn trainer, Maurizio Sarri, stelde dat hij de voormalig Ajacied te vroeg moest brengen, genoodzaakt door de ernstige blessure van verdediger Giorgio Chiellini. “De belangrijkste les is dat vertrouwen als speler heel belangrijk is”, zei De Ligt er later over bij het Nederlands elftal. “In het begin merkte ik: ik was nieuw, de ‘grote aankoop’ en dan denk je: ik wil geen fouten maken. Maar dat is juist hetgeen wat je niet moet doen, want zo heb ik nog nooit gespeeld. Ik denk dat me dat in de eerste weken een beetje dwarszat.”

Ineens kreeg De Ligt een snelcursus Italiaans voetbal. Dat ging met vallen en opstaan (en soms ongelukkige handsballen). “Het idee was om mij rustig in te passen, maar dat is iets anders gelopen”, vertelde De Ligt destijds. “Natuurlijk is het fijn dat ik speel, maar je wordt wel meteen in het diepe gegooid. Dat is voor mij een hele uitdaging.” Dan, met pretoogjes: “Maar dat is ook precies wat ik zocht”.

Juventus-Atlético Madrid (1-0), dinsdag 26 november 2019

Een staande ovatie voor een verdedigende actie? De Ligt onderging het eind november in de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid, waardoor Juventus zich plaatste voor de knock-outfase van het toernooi. Het gebeurde in de 83ste minuut. Juventus stond 1-0 voor, toen de Madrileen Ángel Correa ineens voor het doel van de ‘Oude Dame’ verscheen. De Ligt wierp zich voor de bal, waarmee hij de gelijkmaker onschadelijk maakte en massaal applaus ontving van het thuispubliek.

“Hij was niet te passeren”, loofde La Gazzetta dello Sport. “Een monumentale ingreep”, roemde ook La Stampa. En Tuttosport omschreef De Ligt als “een uitblinker die compleet meedogenloos was”. En De Ligt zelf? “Dit was een goede wedstrijd”, beaamde hij voor de camera van Veronica. “Daar ben ik heel blij mee.”

Enig punt van zorg: een onwillige schouder, die drie dagen eerder – in het uitduel bij Atalanta Bergamo – voor het eerst uit de kom schoot. Dat gebeurde daarna nog vier keer. Een operatie aan het kwetsuur lijkt noodzakelijk.

Udinese-Juventus (2-1), donderdag 23 juli 2020

Het had een mooie afsluiting van zijn eerste seizoen in Italië kunnen zijn. De Ligt pegelde donderdagavond in de ‘kampioenswedstrijd’ tegen Udinese vanaf een meter of twintig raak, wat zijn vierde doelpunt van het seizoen was. Daarnaast liet De Ligt blijken waarom hij inmiddels Il Muro (De Muur) heet in Italië. Hij speelde overtuigend. Maar de bezoekers konden die voorsprong niet vasthouden. Sterker nog: Juventus ging in de slotfase onderuit, toen De Ligt geen antwoord had op een inzet van Seko Fofana. Titelfeest uitgesteld.

Juventus kan nu zondagavond – als het thuis weet te winnen van Sampdoria – voor de negende keer op rij landskampioen worden, maar het zal een titel zonder glans zijn. Daarvoor speelt het elftal van Sarri te grillig, te kleurloos. Een veeg teken voor de ambities van de club. Juventus zinspeelt erop de Champions League te winnen. De Ligt en de zijnen moeten op vrijdag 7 augustus een 1-0-achterstand zien goed te maken in de return van de achtste finales tegen Olympique Lyon.

Lees ook:

Matthijs de Ligt heeft met tachtig wedstrijden een overvolle kalender. Kan hij dat aan?

Matthijs de Ligt wacht met Juventus en het Nederlands elftal een over­volle agenda. Kan de verdediger dat fysiek en mentaal volhouden?

Oranje is na de veldslagen in Italië een welkome onderbreking voor Matthijs de Ligt

Verdediger Matthijs de Ligt heeft het zwaar in Italië. De komende twee kwalificatiewedstrijden met het Nederlands Elftal voelen bijna als een welkome pauze.