Matthijs de Ligt blijkt geen anti-vaxxer: ‘Ik weet nu: je doet het niet alleen voor jezelf’

Ineens haakt Matthijs de Ligt af, zondagochtend tijdens de eerste training in Portugal. Geblesseerd? Op weg naar het EK is alles nieuws rond Oranje, ook dit. Niets aan de hand, verduidelijkt hij twee uur later. “Ik ben licht verkouden. Ik zou het nog even wat rustig aan doen.”

Dat de spelers van het Nederlands elftal nog meer dan anders in een glazen huis verkeren, heeft de 21-jarige De Ligt afgelopen weekend ondervonden. Op de sociale media stak een storm op nadat hij vrijdag in een interview had verklaard dat hij zich niet wilde laten vaccineren tegen corona. Zaterdag maakte hij via Twitter een radicale draai. Zo gauw het kan, wil hij zich laten ­vaccineren.

Op een stoeltje in de schaduw op het Cascade Wellness Resort in Lagos, waar Oranje een trainingskamp heeft belegd, wil hij dat graag toelichten. “Ik zag het interview terug. Het was geen doordachte mening. Wij als spelers konden ons woensdag in Zeist allemaal laten vaccineren, maar ik was niet in de buurt. Ik was die dag bij familie, bij mijn oma in Heeze. Ik wilde gewoon wachten met vaccineren tot mijn leeftijd aan de beurt was.”

Maar je zei gewoon dat je geen ­vaccin wilde.

“Ik had er eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Je leeft als voetballer toch altijd in een bubbel. Ik was nog niet klaar om erover te beslissen. Vervolgens werden mijn woorden flink opgeblazen. Dat snap ik, want er is een discussie gaande. Daarom vond ik het goed om via een Tweet later mijn echte mening te geven.”

Jij woont in Noord-Italië en hebt daar gezien wat het virus kan aanrichten. En je vader is ­apotheker.

“Ja, maar met hem heb ik het er niet over gehad. Ik weet nu: je neemt het vaccin niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor de mensen om je heen. Daarom wil ik het ook graag zodat we weer meer vrijheid in ons leven krijgen. En ik moet er niet aan denken dat ik voor een hele belangrijke wedstrijd van het Nederlands elftal ineens corona krijg.”

Had de KNVB de vaccinatie vooraf niet allemaal beter moeten regelen?

“Dat weet ik niet. De bondscoach had gezegd: het is niet verplicht, het was onze eigen beslissing.”

De commotie over de vaccinaties geeft wel aan hoezeer jullie nu onder een vergrootglas liggen. Hoe is dat?

“Ik ben het wel een beetje gewend. Je merkt nu wel dat het EK eraan komt. Voor ons is het nu belangrijk dat wij een eenheid blijven, met alles wat er om ons heen gebeurt. We moeten ons niet laten leiden door randzaken. Maar ik zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat het me helemaal niet beïnvloedt, wat al die andere bondscoaches in Nederland van ons vinden.”

De Ligt kijkt eens om zich heen, bovenop een heuvel boven de rotsige kust van de Algarve. Hij omschrijft het afgelopen seizoen bij Juventus als ‘teleurstellend’ vanwege de prestaties, maar ook als ‘leerzaam’. Hij moest voor het eerst in zijn carrière langere tijd revalideren. Een schouderoperatie kostte hem drie maanden. Bovendien kreeg hij in januari corona. “Uiteindelijk ben ik er sterker uitgekomen, denk ik, mentaal en fysiek. Dat merkte ik laatste weken bij Juventus. Ik voel me sterk, fit en explosief en speelde persoonlijk wel redelijk goede wedstrijden.”

Zijn twee jaar in Italië hebben hem veranderd. “Bij Ajax was alles frivoler. In de eredivisie hadden we zeker het laatste jaar regelmatig een walkover. In Italië is elke wedstrijd een oorlog. Je komt eruit met blauwe plekken, van alle schoppen. Het is echt overleven. Ik ben stuk harder geworden. Ik was vroeger wat afwachtender. Nu is mijn houding: jij en ik gaan in duel, ik win óf verlies, maar jij gaat er niet langs.”

Die toegenomen meedogenloosheid gaat gepaard met verdere lichamelijke groei. Zijn bovenbenen hebben indrukwekkende vormen aangenomen. Dat is volgens hem geen kwestie van meer krachttraining, maar ‘een natuurlijk proces’. Door zijn gestalte en zijn positie centraal achterin wordt De Ligt ondanks zijn 21 jaar gezien als een potentiële nieuwe leider van Oranje, misschien al tijdens dit EK nu Virgil van Dijk ontbreekt.

“Je hebt meerdere leiders nodig en die hebben we: Gini Wijnaldum, Memphis Depay, Daley Blind. Het gekke is dat andere mensen mij ook als leider zien, terwijl dat voor mij het normaalste gedrag is. Ik straal dat blijkbaar uit. Nee, leiderschap heeft naar mijn idee niets te maken met leeftijd. Jonge mensen kunnen leiders zijn, terwijl ouderen met ervaring niet automatisch leiders zijn. Het moet in je zitten.”

Misschien is leiderschap ook fouten durven erkennen en erop terugkomen, zoals hij zelf dit weekend deed. “Leiderschap is volgens mij altijd het goede voorbeeld geven. Er zijn spelers die heel veel praten, maar het gaat om het gedrag. Dusan Tadic kan bij Ajax tegen jonge spelers nog zo vaak zeggen dat ze meer aan krachttraining moeten doen, maar pas als een jonge speler dat Tadic zelf ziet doen, zal hij erover gaan nadenken en ook mee gaan doen. Virgil heeft dat voorbeeldgedrag, bij Juventus is dat Chiellini. En Ronaldo, vooral om zijn drive om altijd te willen winnen. En Buffon, om hoe hij de sport beleeft. Hij is altijd vrolijk, maar als het nodig is hij heel fel. Dat maakt dan heel veel indruk. Dat is het ook: je moet precies aanvoelen wanneer het nodig is. Als je altijd maar schreeuwt denkt de rest al snel: laat maar lullen.”

