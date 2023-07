Matteo Jorgenson: van wonen in een flat met een rattenplaag naar tragische verliezer op de Puy de Dôme

Ongewild veroverde Matteo Jorgenson zondag een plekje in de harten van wielerfans. Het scheelde vijfhonderd meter of niet Michael Woods, maar Jorgenson had na een solo van 49 kilometer de etappe naar de Puy de Dôme gewonnen. Maar de Amerikaan viel stil, was helemaal leeg, en zag zijn kans vervliegen. De eenzame vluchter werd tragisch genoeg alsnog gegrepen.

Een dag later verwijt hij zichzelf niks, vertelt Jorgenson telefonisch. Hij moest de beste klimmers lossen, en toen hij voorop reed was het ‘alles of niets’. “Het was een mooie kans. Heel zonde, maar het kon alleen op deze manier.”

Bolletjestrui een luxe

Jorgenson is een van de Amerikaanse renners die dit jaar zich in het televisiebeeld rijden. Sepp Kuss staat als knecht negende in het klassement, Neilson Powless draagt de bolletjestrui. Het is een luxe, want hoewel Amerika bijna standaard aan kop gaat van ieder olympisch medailleklassement, is wielrennen er maar een relatief kleine sport.

Jorgenson groeide op in Boise in de staat Idaho, waar aan de ene kant de Rocky Mountains beginnen en aan de andere kant de Owyhee-woestijn zich uitstrekt. Veel mooie wegen zijn er niet, behalve die naar het skidorp Bogus Basin, waar hij ‘zeker duizend keer’ met zijn broer Kristo omhoog klom. Andere wegen de stad uit zijn breed en gevaarlijk. In de diepconservatieve staat scheuren de pick-uptrucks langs. “Als je Boise uit gaat, kom je op plekken waar veel mensen het niet op fietsers hebben. Ik ben gewend geraakt aan ritten waar ik diesel-uitlaatgassen in mijn gezicht kreeg geblazen.”

Fietsinfrastructuur amper aanwezig

Op zoek naar een profcarrière liep Jorgenson (24) aan tegen dat waar Amerikaanse renners vaak mee te maken krijgen: de fietsinfrastructuur aan ploegen is amper aanwezig. Wie wil doorgroeien van junior naar belofte of zelfs prof, heeft maar één keuze: zo snel mogelijk naar Europa, waar de teams op het een- of twee-na-hoogste niveau niet op omvallen staan. “En nadat ik de overstap maakte, is het alleen nog maar erger geworden.”

Jorgenson had in 2017 een eigen manier om naar Europa te komen. Elke keer als hij terugkwam van een trainingsrit ging hij achter zijn computer zitten en verstuurde hij e-mail na e-mail. “Hallo, ik ben Matteo Jorgenson, een 18-jarige Amerikaanse renner, en ik wil in 2018 graag voor jullie rijden.” Daarna paste hij de tekst aan, naargelang de ploeg en het land van herkomst.

Uiteindelijk had hij beet. Bij de opleidingsploeg van het Franse AG2R, met een thuisbasis in Chambery. Daar woonde hij boven in een flatgebouw waar een rattenplaag heerste. Op elke deur zat een grote metalen balk om de kamer af te sluiten, behalve op die paar appartementen waar Jorgenson met teamgenoten woonde.

Vormend jaar

Hij leerde zichzelf Frans, kon op een gegeven moment zelfs tactiekbesprekingen volgen en interviews geven, maar hij had familie nodig om zich van de eenzaamheid te ontdoen. Af en toe belde hij zijn broer op. Gewoon om een vertrouwde stem te horen. “Dat was een moeilijk jaar, maar wel het jaar dat mij het meeste vormde. Amerikanen moeten wennen aan Europa en aan koersen. Als je echt wil, haal je het. Dat is natuurlijke selectie.”

Maar met de thuisbasis in Europa kwamen resultaten, en in 2020 maakte hij de overstap naar Movistar. Hij ging wonen in Nice, bij een oud-teamgenoot uit Boise: Will Barta, ook rijdend voor Movistar. Hij pakte het fietsen professioneel op, en tegelijkertijd bleef hij nog een jonge jongen. Het eerste jaar in Nice had hij al zijn kleren op één hoop gegooid, waar hij af en toe wat vanaf pakte.

Niet meer moe na een rit

Nu is hij volwassener, zegt hij. Waar voorheen Barta hem aanspoorde de keuken schoon te maken, zegt hij dat nu zelf tegen zijn nieuwe jonge Amerikaanse huisgenoot, die meemaakt wat hij drie jaar geleden zag. “Wat dat betreft is het wel een cirkel.”

Het komt ook zijn fietsen ten goede. Vorig jaar werd hij al vierde in de etappe naar Megève. Zondag kwam daar een vierde plek bij. Hij wordt gelinkt aan Jumbo-Visma voor volgend jaar. “Ik heb nu een niveau bereikt waarop ik niet meer standaard moe ben na een rit. Ik voel me nu echt professioneel.” Hij heeft inmiddels een kledingkast. Nu nog een Tourzege.

