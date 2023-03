Mats Wieffer ging via Excelsior naar Oranje: ‘Zit je tussen jongens die je alleen van tv kent’

Na 51 minuten lag Mats Wieffer ineens kermend van de pijn op het gras van de Kuip, maandagavond tijdens Nederland-Gibraltar. Trainer Arne Slot hield thuis in Bergentheim zijn hart vast. Zou ook deze Feyenoorder de interlandperiode niet ongeschonden doorkomen, terwijl cruciale weken voor de koploper aanbreken? Eerder had Lutsharel Geertruida al een hamstringblessure opgelopen bij Oranje; hij is weken uitgeschakeld. Ook Gernot Trauner was bij Oostenrijk geblesseerd uitgevallen en vervroegd teruggekeerd bij Feyenoord. En nu dan ook Wieffer?

“Niks zorgelijks”, zei de 23-jarige Twent na de wedstrijd in de catacomben. Al was het wel een aanslag op zijn rechterbeen geweest, van Liam Walker van Gibraltar die er met rood af moest. “Het is dat ik mijn been een beetje schuin neerzette. Anders had ik ’m denk ik gebroken. Het deed wel heel veel pijn.” Maar niks ernstigs dus. “Wel allemaal bloed. Mijn been is aan de zijkant helemaal kapot en blauw. Verder nergens last van.”

Laatste klapje op zijn rug van Virgil van Dijk

Wieffer kan dus met Feyenoord de jacht op de titel vervolgen. Met een haasje in zijn tas, als neo-international, en een laatste klapje op zijn rug van aanvoerder Virgil van Dijk verliet hij in de nacht van maandag op dinsdag de Kuip. Nederland had stroperig en slordig tegen Gibraltar gewonnen (3-0), maar bij Wieffer bleef de lach op zijn gezicht.

Hij had genoten van de hele week, in het bijzonder van zijn debuut in Oranje. “Je zit in het hotel ’s avonds spelletjes te doen met allemaal jongens die je altijd op televisie zag. Ik kan soms ook niet geloven dat het allemaal zo snel is gegaan.”

Nog geen tien maanden geleden speelde hij bij het bescheiden Excelsior een bizarre wedstrijd om promotie naar de eredivisie bij ADO Den Haag. Na de gewonnen serie strafschoppen moest ook hij van het veld vluchten voor woedende ADO-fans. “Een knettergekke wedstrijd. Ik moest rennen om op tijd in de kleedkamer te komen. Ik kreeg nog een klap op mijn kop van een supporter.”

Teruggezet naar Jong Twente

Weer twee jaar eerder, hij was al twintig, leek hij het niet eens te gaan redden in het betaalde voetbal. Bij FC Twente werd hij na een seizoen meetrainen bij het eerste weer teruggezet naar Jong Twente. “Door omstandigheden zag de trainer het niet in mij zitten toen. Het was niet altijd gemakkelijk om de motivatie vast te houden.”

Wieffer in actie tegen Gibraltar. Beeld ANP

Arne Slot geloofde wel in hem. Feyenoord kocht hem afgelopen zomer voor zes ton van Excelsior. Omdat de koop van Ramiz Zerrouki van FC Twente in de winter afketste en Quinten Timber geblesseerd raakte, kreeg Wieffer vooral na de WK-pauze een kans bij Feyenoord. Zijn ontwikkeling ging daarna snel.

Maar hij is in die korte tijd geen radicaal andere voetballer geworden, vindt hij zelf. Misschien legt hij tegenwoordig wat minder risico in zijn spel en is hij wat ‘degelijker’ geworden. De invloed van Slot is wel groot. “Hij heeft mij de kans gegeven. En de manier van spelen van Feyenoord ligt mij heel goed, met veel hoge druk. Slot heeft mij geholpen door in gesprekjes aan te geven wat beter kan. Ik heb veel naar hem geluisterd. Hij vond vooral dat ik in de duels beter moest worden, dat ik elke bal moest afpakken, maar hij liet ook zien hoe ik aan de bal beter kon worden.”

Dankzij de absentie van Frenkie de Jong

De beloning was een uitnodiging voor Oranje. Dat kende een week van afzeggingen, zieke vertrekkers, snel ingevlogen vervangers, een afstraffing in Frankrijk en de terugkeer van herstelde zieken. Wieffer: “Het was een beetje chaos.”

Tegen Gibraltar kreeg hij een kans mede dankzij de absentie van Frenkie de Jong, een van zijn voorbeelden. “Je staat er niet zo bij stil, bij wat er in korte tijd allemaal gebeurt. Alleen toen ik het veld opkwam, was dat wel even aan het genieten Dat was mooi. Nee, ik was niet heel zenuwachtig. Dat ben ik normaal ook nooit. Een beetje rustig blijven, hè.”

Wieffer stond met Wout Weghorst, ook afkomstig uit Borne én van RKSV NEO, in het basiselftal. “Dat is altijd een leuke club geweest.” Wieffer kreeg maandagavond als controlerende middenvelder veel de bal. Hij speelde met flair. Eén keer schoot hij net naast. Wat dit voor zijn carrière betekent? “Ik kijk niet naar de toekomst. Ik kijk alleen naar de aankomende wedstrijd, dán moet ik het laten zien. Ik ben ook niet iemand die hoog van de toren blaast.” Zondag Sparta-uit, altijd lastig.

