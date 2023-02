Matig Ajax mag van geluk spreken dat het Union Berlin op 0-0 houdt

Over Ajax werd de afgelopen weken vaak gemeld dat ‘de lach terug is’, na de trainerswissel. Maar donderdagavond dropen de spelers toch weer af met een tobberig gezicht, terwijl het publiek katerig de uitgang van de Johan Cruijff Arena opzocht. In eigen huis slaagde een matig Ajax er niet in het oerdegelijke collectief van Union Berlijn te kraken. Sterker nog, het mocht van geluk spreken dat het 0-0 bleef.

Coach John Heitinga had vooraf gezegd dat Ajax ‘de perfecte wedstrijd’ moest spelen om van de nummer twee van de Duitse Bundesliga te kunnen winnen. Wat zijn ploeg liet zien bleef echter héél ver van perfectie verwijderd. Dit elftal mist momenteel elke vorm van voetbalintelligentie en heeft te veel spelers die niet in grootse vorm zijn of die vragen oproepen over hun toegevoegde waarde voor Ajax, Steven Bergwijn voorop.

Ajax had voor eigen publiek graag het geschonden internationale blazoen weer wat opgepoetst via deze tussenronde in de Europa League. In deel één van het tweeluik met Union Berlin is dat in elk geval niet gelukt. De bittere realiteit is dat het volgende week in Berlijn een zware kluif zal worden bij de laatste zestien van het tweede Europese toernooi te komen.

Aangepast elftal

Vooral in de eerste helft speelde Ajax ronduit bedroevend. De angst om in de val van het linke Union te trappen verlamde de ploeg. Heitinga benadrukte vooraf waar het gevaar van de cultclub uit Oost-Berlijn zat: in de snelle omschakeling, in vrije trappen en corners. Union heeft op die facetten in Duitsland een grote reputatie opgebouwd. Heitinga had daar zijn elftal dan ook aan aangepast. Calvin Bassey stond weer in de basis. Met zijn snelheid en kopkracht moest hij de sterke targetman van Union, Kevin Behrens, en de bliksemsnelle Sheraldo Becker neutraliseren.

De keerzijde van Bassey is dat hij bepaald niet bijdraagt aan een goede opbouw van achteruit. Tot aanvallen kwam Ajax dan ook niet in de eerste helft. Heitinga stond voortdurend vanaf de zijlijn te coachen en te dirigeren, omdat zijn spelers het blijkbaar zelf niet konden verzinnen. Een kans creëren was te veel gevraagd, vanwege het houterige en slordige spel.

Union was ondanks de defensieve focus bij Ajax gevaarlijker voor rust. Becker, de geboren Amsterdammer die opgeleid is bij Ajax, creëerde ook de beste kans voor rust, die eindigde met een uithaal van Jérôme Roussillon. Bij die kans was Morten Thorsby weer het strafschopgebied ingedoken. De middenvelder speelt sinds 2021, toen hij in dienst was van Sampdoria, met nummer 2 op zijn rug. Dat doet hij als klimaatactivist, om aandacht te vragen voor het streven de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden.

Ajax ontsnapte

Die aandacht leek Thorsby in de tweede helft volledig op te eisen. Eerst was hij met een kopbal al dicht bij de 0-1. Ajax-doelman Rulli redde. Na 65 minuten leek Thorsby Union toch op een verdiende voorsprong te zetten. Uit een hoge voorzet controleerde hij de bal op zijn borst waarna hij van dichtbij raak schoot. De Var had echter hands geconstateerd. Ajax ontsnapte, wat in de Johan Cruijff Arena prompt aanleiding was tot wat meer sfeer.

Maar dat leedvermaak was te weinig om de typische Europese cupsfeer terug te brengen, waar Heitinga vooraf wel op had gehoopt. Daarvoor kon zijn elftal de fans te weinig bekoren. De coach had in de rust wel het nodige omgezet. Met Brian Brobbey naast Tadic in de aanval ging Ajax in een soort 3-5-2-systeem spelen. Dat werkte afgelopen zondag in de Eredivisie goed tegen RKC. Ajax kreeg ook tegen Union daardoor wat meer stootkracht, maar veel beter voetballen ging het niet.

De thuisclub ondervond wat heel Duitsland al lang weet: stuntploeg Union geeft amper kansen weg. Die heeft niet voor niets op 13 november voor het laatst verloren. Ajacied Kudus was in blessuretijd nog dicht bij een doelpunt, maar ook hij kon het lichte chagrijn bij het publiek niet laten verdwijnen.

Barcelona en Manchester United in evenwicht in Camp Nou De eerste wedstrijd tussen FC Barcelona en Manchester United in de tussenronde van de Europa League is in een gelijkspel geëindigd. Na een spectaculaire tweede helft was de eindstand in Camp Nou 2-2. Na een ietwat tegenvallende eerste helft ontbrandde de wedstrijd na rust. Marcos Alonso kopte Barcelona vijf minuten na rust op een 1-0-voorsprong, waarna Marcus Rashford drie minuten later de 1-1 binnenschoot. United kwam op voorsprong via een eigen doelpunt van Jules Koundé, maar Raphinha zorgde met een door iedereen gemiste voorzet voor de 2-2. Het tweede duel tussen de koploper van Spanje en de ploeg van trainer Erik ten Hag staat op 23 februari in Manchester op het programma.

Lees ook:

Eeuwige underdog en cultclub Union Berlin blijft maar verbazen

Bij cultclub Union Berlin, de tegenstander van Ajax in de Europa League, speelt politiek engagement al sinds de DDR-tijd een rol.