Mathieu van der Poel toont waarom alleen hij Parijs-Roubaix kon winnen

Geen moment toont zondag beter de dominantie van Mathieu van der Poel dan die ene seconde dat hij op de wielerbaan van Roubaix in de ogen van zijn tegenstanders kan kijken. Van der Poel, dan al wetende dat hij Parijs-Roubaix gaat winnen, rijdt zijn ereronde en komt precies langs de ingang van de baan op het moment dat zijn twee achtervolgers net opdraaien.

Hij kijkt naar rechts, ziet de verweerde gezichten van Wout van Aert en ploeggenoot Jasper Philipsen. Het zijn gezichten van verliezers. Van der Poel is de beste, en dat is voor alle drie duidelijk.

Een halve ronde later viert Van der Poel zijn feest. Na vier demarrages en een solo van vijftien kilometer wint hij Parijs-Roubaix, de ‘Hel van het noorden’, met 54,5 kilometer kasseien. Achter hem juicht Philipsen mee. De jonge Belg moet dan nog een rondje, maar maakt de finishfoto een stuk fraaier.

Bovendien sprint hij Van Aert er nog uit voor de tweede plaats. Na afloop viert het tweetal feest. De moeder van Van der Poel, Corinne, stamelt op het middenterrein dat het ‘de grootste droom’ mogelijk is.

Net iets historischer dan andere klassiekers

Parijs-Roubaix werd zondag het vierde monument voor Van der Poel, het selecte rijtje wielerwedstrijden die worden gezien als net iets historischer dan andere klassiekers. Twee keer de Ronde van Vlaanderen, één keer Milaan-Sanremo en nu één keer Parijs-Roubaix. Alleen Hennie Kuiper won als andere Nederlander vier keer een monument.

En ook deze was niet eenvoudig, zegt Van der Poel. De 256 kilometer van de start in Compiègne naar Roubaix zijn een culminatie van beslissingen die samen leiden tot een brij van wedstrijden en chaos. Valpartijen, lekke banden, eerdere aanvallen: Van der Poel ziet alles om zich heen gebeuren.

Maar alle redenen waarom juist Van der Poel de onvoorspelbaarheid in Parijs-Roubaix kan overwinnen zijn zichtbaar in uiteindelijk drie twee minuten op de laatste zware kasseistrook van de dag, de Carrefour de l’Arbre, normaal een paadje waar alleen bietentelers met hun groot materieel overheen rijden.

Niemand stuurt beter door bochten

Links, rechts, links, rechts gaat de weg. Dan lang rechtdoor, weer links en een kilometer rechtdoor tot het restaurant. Van der Poel wil in het eerste technische deel buitenom, maar belandt in het gras, rijdt toeschouwers bijna voor de voeten en moet inhouden. Het is niet de eerste keer in de wedstrijd dat hij een drieste indruk maakt. Maar hij heeft altijd controle, zegt hij. En volgens ploeggenoot Philipsen kan niemand beter door bochten sturen dan Van der Poel.

Bij een tweede poging wurmt Van der Poel zich tussen ploeggenoot Philipsen en John Degenkolb door. Maar Philipsen stuurt naar rechts, Van der Poel wordt ingesloten en raakt de Duitser, die over de kop schiet. Van der Poel verliest snelheid, maar blijft wonderbaarlijk overeind en moet daarna met snelheden boven de vijftig kilometer per uur in achtervolging op de weggereden Van Aert.

Op de laatste rechte lijn van de kasseistrook is hij erbij. Dertig seconden later is hij solo: Van Aert, wellicht net zo goed in vorm als Van der Poel, heeft een lekke band. De wedstrijd is gespeeld.

Was het geluk? Was het vorm? Je moet in Roubaix een beetje van allebei hebben, zegt Van der Poel. En dat had hij vandaag. Meer nog dan vorig jaar, toen hij negende werd. En meer dan zijn derde plaats in 2020. Het was zondag ‘een van zijn beste dagen op de fiets’.

Niet alles willen rijden

Wat nog meer goed doet, is het feit dat die vormpiek was gepland. Van der Poel had zijn fysieke voorbereiding op de klassiekers danig veranderd. Hij maakt voor het eerst echt keuzes. Hij was anders gaan trainen, had vooral besloten niet alles te willen rijden. Van der Poel wilde meer specifieke momenten kiezen, vooral de grote eendagswedstrijden. Dáár wilde hij 100 procent zijn, niet in een etappe in Tirreno-Adriatico.

Zijn ploeggenoten weten het inmiddels. “Van der Poel is een monumentenman”, lacht Jonas Rickaert na de finish. “En misschien is dit niet zijn lievelingskoers, maar het feit dat het zo’n grote wedstrijd is, geeft hem wel extra motivatie.”

Die keuzes leiden dit jaar tot een ongekend rijtje. Winst in Milaan-Sanremo, tweede in de Ronde van Vlaanderen, eerste in Parijs-Roubaix. Het is zijn succesvolste voorjaarsklassiekerperiode, zegt hij. Beter dan in welk jaar dan ook. De cijfers van de fietscomputers bevestigden die subjectieve waarneming. Nooit reed hij in de finale van wedstrijden betere waarden.

Vergeten is zijn nacht in een Australische cel

Een andere belangrijke reden voor zijn dominantie? Het plezier op de fiets is terug, zegt hij. Hij heeft geen last meer van rugproblemen, vertrouwen ook in diezelfde rug. Dat maakt het fietsen leuk. Vergeten is ook zijn nacht in de cel in Australië, de avond voor het wereldkampioenschap, toen hij de deur uit stormde nadat meiden op de deur waren gaan kloppen.

Hij werd vrijgesproken, maar in de Belgische krant Het Nieuwsblad zeiden twee vrienden vorige week dat dat moment hem nog steeds zwaar valt. “Het was zeker een moeilijk moment”, wilde hij er zondag alleen over kwijt.

Ploegbaas Philip Roodhooft ziet geen andere Van der Poel, zegt hij op het middenterrein van het vélodrome. Niet anders in ieder geval dan in andere jaren. Alleen heeft hij meer ervaring, weet hij beter wat hij kan. “Grote renners winnen grote wedstrijden. In 2018 was dat ook al zo, alleen wist Mathieu toen zelf nog niet wat voor superrenner hij ging worden.”

‘Een-tweetje in Roubaix komt waarschijnlijk nooit meer voor’

Het is bij de ploeg van Roodhooft dat Van der Poel zich senang voelt. Zijn loyaliteit ligt daar. En dat vertrouwen betaalt zich uit. Zondag bewees de ploeg dat het team mee kan in de ontwikkeling die Van der Poel zelf maakt. Philipsen wordt achter hem tweede, en het blok rond Van der Poel is zelfs beter dan het favoriet geachte Jumbo-Visma, dat het voorjaar juist als team domineerde. “Al moeten wij ook beseffen dat een een-tweetje in Roubaix waarschijnlijk nooit meer gaat voorkomen.”

Het is belangrijk daarvan te genieten, zegt Van der Poel op de persconferentie twee uur na zijn zege, vlak voordat hij ook enigszins trekkebenend weg hinkt. De kasseien hebben zelfs bij hem sporen nagelaten. Maar alle pijn doucht hij van zich af in het beroemde bijgebouw van de wielerbaan waar een van de douchehokjes binnenkort zijn naam zal krijgen. Zelf kiest hij de verste douche beschikbaar, het dichtst bij de achterdeur.

Er zit wat shampoo in zijn oog. Met de ogen gesloten trekt hij aan het touw waardoor het water gaat stromen. Een doodgewone actie voor een zeker niet gewone wielrenner, met een grootse en indrukwekkende erelijst.

