Mathieu van der Poel rijdt in eerste race zonder rugklachten meteen naar podium in Milaan - San Remo

Mathieu van der Poel legt zijn handen op zijn onderrug en rekt zich uit. Heeft hij toch weer last van zijn rug, de zwakke plek in zijn lijf? Nee hoor, verzekert hij de aanwezigen in de tent achter het erepodium van Milaan-San Remo. Hij had zich zelden zo pijnvrij gevoeld als zaterdag.

Van der Poel (27) werd zaterdag derde in Milaan - San Remo, de eerste wedstrijd van zijn wielerjaar, nadat hij zich eind december met rugklachten had teruggetrokken uit het veldritseizoen. Hij was met de uitslag nog teleurgesteld ook. Hij won de sprint van de grote groep, maar Matej Mohoric en Anthnoy Turgis reden nog vooruit. “Het is altijd tactisch. Dit is een gemiste kans. Maar ik ben toch tevreden.”

Want groter nog dan zijn podiumplaats was het feit dat hij zich pijnvrij voelde. De rug was zijn zwakke plek. Het was een kwetsuur waar hij al lang last van had. De spieren in zijn onderrug waren overbelast. De val op de Olympische Spelen in Tokio hielp niet mee. Toch reed hij nog mee voor de winst in Parijs-Roubaix, zijn laatste wegrace.

Langer dan ooit bleef de fiets binnen staan

Maar om alles op te lossen, was volledige rust nodig. Langer dan ooit bleef de fiets binnen staan. Het was niet de makkelijkste Van der Poel die toen in huis was, vertelde hij al in een video van de ploeg zelf. Een operatie aan de knie volgde bovendien tussendoor. Het was het perfecte moment, omdat hij toch aan het herstellen was.

Met behulp van fysiotherapie trainde hij zich terug in vorm. Afgelopen weken in Spanje gingen ook de fietsprestaties vooruit. Hij trainde in de buurt van Denia lang en hard. Hij gaf de ploeg aan dat hij zeer tevreden was met de vorm. Hij kon waarden trappen die hij in zijn beste dagen ook op zijn fietscomputer zag. En hij had na afloop van een training nog de puf om de snelste tijd op verschillende klimmetjes ‘aan te vallen’. “Als ik dat kan doen, dan weet ik dat ik wel goed in vorm ben.”

Toch was Milaan - San Remo niet meteen de wedstrijd waarin hij dacht te beginnen. Tot hij te horen kreeg dat een ploeggenoot ziek was en of hij wilde invallen. Iets waar hij niet meteen ja op zei. “De ploeg heeft me twee uur extra bedenktijd gegeven. In eerste instantie wilde ik me houden aan het plan dat we hadden, namelijk dat ik later begon. Maar ik ging toch, zonder druk.”

En ‘zonder druk’ bleek goed te werken. Op weg naar San Remo liet hij zien dat hij een eendaagse inspanning van zes uur en 27 minuten prima aan kon. Hij volgde het tempo van Jumbo-Visma en vooral UAE Emirates op de Cipressa, in de Italiaanse voorjaarskoers de eerste van twee heuvels in de diepe finale.

Op de Poggio, de laatste heuvel, reed hij het gat dicht naar de ontsnapte Tadej Pogacar en Wout van Aert, de twee renners die het voorseizoen voorlopig kleur gaven. Dat hij zich meteen met hen kon meten, gaf veel vertrouwen. Hij kon alleen niet volgen toen Mohoric sneller afdaalde, een gat sloeg en tot de finish doorreed. Ook Turgis liet hij in het tactisch spel tot de finish gaan. “Zonde, want ik was de beste van de favorietengroep.”

De wedstrijd werd zo zwaar gemaakt dat alleen de sterksten heuvelop konden volgen. Onder hen niet Fabio Jakobsen, voor wie de Cipressa op 24 kilometer voor de finish te zwaar was. Hij moet trainen op de korte inspanningen van tien minuten, zei hij na de finish, waar hij geen idee had wie de winnaar was geworden. Toen hij was bijgepraat daarover, kon hij alleen maar waardering opbrengen. “Een mooi podium. Ik hoop daar ook eens te staan.” Jakobsen werd op zes minuten 86e.

Van der Poel kende in ieder geval een goede voorbereiding voor de Vlaamse klassiekers. Die liggen hem beter. Voor hem zal Milaan - San Remo, in zijn woorden ‘de makkelijkste klassieker’, nooit zijn geliefde koers worden, omdat het niet selectief genoeg is. Vlaanderen is dat wel. Maar is hij er klaar voor?

Hij rijdt ‘gewoon’ het gehele voorjaar, met vooraf nog de vijfdaagse rittenkoers Coppi e Bartali, die woensdag nabij Rimini begint. “Daar wil ik ritten winnen. En het is de volgende stap in het terugkeren. Na vijf dagen achter elkaar racen hoop ik dat ik klaar ben voor Vlaanderen. Of ik niet rustig aan moet doen? Nee hoor, ik ben behoorlijk ongeduldig geworden de laatste weken.”

