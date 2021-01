Mathieu van der Poel ploegt door het zand van Oostende naar vierde wereldtitel veldrijden

Hij troefde zijn concurrent Wout van Aert af, die na een lekke band halverwege het tempo van Van der Poel niet meer kon volgen. Dat terwijl Van der Poel in de beginfase nog de onderliggende partij was, even leek het wereldkampioenschap zelfs al vroeg beslist na een duikelpartij in het mulle zand van het loodzware parcours in Oostende.

Mathieu van der Poel rennend door het zand van Oostende. Beeld ANP

Maar Van der Poel knokte zich terug, mede dankzij de pech van Van Aert, en keek vervolgens niet meer achterom. De schade van de lekke band leek in eerste instantie mee te vallen, maar het lukte Van Aert niet meer om terug in de wedstrijd te komen - met het ingaan van de laatste van de acht zware rondes had hij al een halve minuut achterstand.

Van Aert en Van der Poel waren (wederom) een klasse apart. Nummer drie, Toon Aerts, volgde op gepaste afstand. De Britse Thomas Pidcock, die aan het begin van dit veldrijseizoen de enige leek die de twee crosskanonnen nog enig weerwerk kon bieden, kwam er vandaag niet aan te pas en kwam uiteindelijk, met balend gezicht, net te kort voor het brons. De Belg Laurens Sweeck werd vijfde.