Mathieu van der Poel na terugkeer uit Australië: ‘Ik had dit anders moeten aanpakken’

De meisjes hielden hem met kabaal op de gang van het hotel uit zijn slaap. De kopman van de Nederlandse wielerploeg greep zelf in, waarbij hij naar eigen zeggen een van de meisjes bij de arm heeft gepakt. De gewaarschuwde ­politie nam de wielrenner mee naar het bureau. Na een doorwaakte nacht gaf Van der Poel in de wegrace van zondag na 35 kilometer al op.

Tijdens een spoedzitting kreeg Van der Poel maandag van een Australische rechter een boete van omgerekend 1000 euro wegens mishandeling. Hij mocht daarna wel meteen naar het vliegveld om zijn geplande vlucht naar huis te pakken. Een dag later doken op internet vage filmpjes op, vermoedelijk van de betrokken meisjes. “Wat daarop te zien valt, is ­precies wat ik heb gezegd”, zei Van der Poel voor de camera van de Vlaamse omroep VTM. “Er doen nu allemaal verhalen de ronde over een duw die ik zou hebben gegeven, maar dat is niet waar. Ik heb één meisje vastgepakt, maar niet met de bedoeling iemand pijn te doen. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan.”

“Ik had me deze WK in Australië heel anders voorgesteld, natuurlijk heb ik spijt. Ik heb een fout gemaakt en had dit anders moeten aanpakken. Ik had de receptie of iemand anders op de hoogte moeten brengen in plaats van zelf op te treden. Maar ja, het was laat en ik dacht het zelf wel te kunnen oplossen. Het is helaas wel gebeurd”, aldus Van der Poel, die in België woont. “Ik probeer deze toestand nu achter me te laten. Ik ben blij dat ik terug ben en ga thuis de rust opzoeken.”