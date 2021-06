Mathieu van der Poel kan toch ook echt tijdrijden, beleeft ‘een van zijn beste dagen ooit’

Als Mathieu van der Poel zelf spreekt over een van zijn beste dagen ooit op de fiets, dan is er een prestatie geleverd om in te lijsten. Woensdag was zo’n moment, op de dag van de tijdrit in de Tour de France. Van der Poel werd vijfde, op dertig seconden van winnaar Tadej Pogacar, maar het belangrijkste was dat hij de gele trui in bezit hield. Zijn marge op de winnaar van vorig jaar is nu acht seconden. “Ik heb mezelf echt verbaasd vandaag.”

Van der Poel dacht namelijk dat hij nooit in staat zou zijn om nog een dag langer de leider te blijven. Al twee dagen lang herhaalde hij keer op keer dat hij na woensdag de gele trui niet meer zou hebben. Hij had te weinig gereden op de tijdritfiets, vond hij. Pas twee keer, dacht hij zelf. Dat had hij fout, het was zijn derde keer, maar nog steeds heel weinig en volgens hem was dat in ieder geval veel te weinig om mee te doen voor een goed resultaat.

Niet dat hij dat erg vond. Op nog een discipline trainen, daar heeft hij gezien zijn volle seizoen op onder meer de veldritfiets, de wegfiets en de mountainbike nu eenmaal geen tijd voor. Daarmee calculeerde hij al in dat hij woensdag niet goed genoeg zou zijn. Bovendien, zo zei hij, was de Tour toch al geslaagd.

Toch waren er wel degelijk plannen binnen de ploeg om het geel te houden, en dan met name bij prestatiemanager Kristof de Kegel. Tot diep in de nacht was De Kegel en de rest van de ploeg bezig geweest om de beste houding op de fiets te vinden voor Van der Poel. Bovendien kwamen er nieuwe wielen en een andere helm. “Het team geloofde echt dat ik kans maakte. Ik moet hen echt vooral dankbaar zijn.”

Het geel gaf vleugels

De tijdrit tussen Changé en Laval, 27,2 kilometer lang, ging op en af en dat was in het voordeel van Van der Poel. Het waren goeddeels kleine intervals omhoog, waarna omlaag tijd was om te herstellen. Hij verloor weliswaar tijd op Pogacar, op wie hij vooraf 39 seconden voorsprong had, maar hield net genoeg over. Van der Poel reed bovendien zo’n goede tijd, dat van de klassementsrenners alleen Pogacar sneller was. “Het geel gaf vandaag echt vleugels.”

Tijdens de race wist hij dat hij goed bezig was, maar kort na de tijdrit, in het gedeelte waar de renners konden uitrijden, keek hij constant om zich heen om van iemand te horen of hij daadwerkelijk nog steeds eerste stond. Toen hij bevestiging kreeg, draaide hij gelijk om en keerde hij, met één been uit het pedaal, rap terug. Hij zag zijn ploegleiders in de auto, omhelsde ze door een open raam en klapte even in zijn handen. Dank, dit is geweldig. “Ik had dit echt niet gedacht.”

Eenmaal op het erepodium trof hij dat andere fenomeen: Pogacar, die de pers inmiddels te woord stond na zijn eclatante zege in de tijdrit (Pogacar won met een gemiddelde van 51 kilometer per uur, voor Küng en Vingegaard). Samen gingen ze voor de huldigingsceremonie nog even op de foto, voor eigen gebruik.

Een goede relatie met Pogacar

Van der Poel en Pogacar groeien deze Tour naar elkaar toe. Zondag, toen Van der Poel het geel veroverde, was Pogacar een van de eerste om hem te feliciteren. Ook woensdag was er na afloop van de tijdrit een ferme omhelzing, met Van der Poel die met zijn vuist nog even vriendschappelijk op de borst van Pogacar klopte. Van der Poel: “Ik mag hem graag, we hebben een goede relatie. En op Instagram wisselen we weleens berichten uit.”

Ook voor de camera’s zijn de twee rivalen vol lof over elkaar. Volgens Pogacar staat het geel Van der Poel goed. De leider in het klassement gaf het compliment woensdag gelijk terug. “Ik heb deze trui nu, maar ik denk dat Tadej hem in Parijs heeft, ha.”

Want hoe goed Van der Poel ook is, in de bergen overleeft hij niet voorin. Zegt hij zelf. Maar goed, dat zei hij over de tijdrit ook.

