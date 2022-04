Mathieu van der Poel is de koelste, de snelste en dus de beste in de Ronde van Vlaanderen

Hij had last van zijn rug, bleef een maand van de fiets en wist niet zeker of hij überhaupt in de Belgische voorjaarsklassiekers kon uitkomen, maar Mathieu van der Poel was zondag toch weer de beste in de Ronde van Vlaanderen. Terug op de plek waar hij voor zijn blessures zo vaak stond: op het allerhoogste podium.

Na de finish in Oudenaarde stapte Van der Poel (27) van zijn fiets en liep hij met gebalde vuisten naar zijn vriendin. Als er al iets van vermoeidheid was, dan was die door de euforie in één keer verdreven. Hij kreeg felicitaties van nummer twee Dylan van Baarle, zag nummer drie Valentin Madouas voorbijkomen en nummer vier Tadej Pogacar voorbijzoeven, maar was vooral met zichzelf bezig. Dat hij toch weer kon winnen, was bijna onwerkelijk.

Anderhalve maand geleden, toen het peloton net uit de winterslaap was gekomen, had Van der Poel zelf nog zorgelijk gekeken. Op 27 december was hij met rugproblemen uit het veldritseizoen gestapt en moest hij volledig rust houden. Koers kijken was in die periode moeilijk, goedbedoelde woorden van vrienden en familie schoten in het verkeerde keelgat. Hij moest naar buiten, iets doen. Alleen: hij mocht niet. De voorjaarsklassiekers waren onhaalbaar, zo leek het.

Zwoegen voor Strava

In het Spaanse Denia, waar hij in een speciale kamer sliep om zo een hoogtestage te simuleren, merkte hij dat de vorm terugkeerde. De bevestiging kwam toen hij na zijn reguliere trainingen nog de snelste tijd op diverse beklimmingen kon aanvallen. Die tijden zag hij via Strava, de populaire fietsapp, waar iemand die de snelste is de zogeheten King of the Mountain (KOM) wordt. Sinds dat moment zette Van der Poel al zijn gegevens op ‘openbaar’, voor iedereen te zien dus. Dat blijft hij doen, vertelde hij in Sanremo. “Ik heb geen geheimen.”

Die fascinatie voor snelle tijden bracht ook het geloof terug. De cijfers gaven aan dat Van der Poel goed in orde was, maar kon hij beter terugkomen dan hij was? Dat wist hij zelf ook niet, vertelde hij begin vorige week bij een online persbijeenkomst. “Het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen.”

Wel duidelijk was dat hij de kwetsuur juist had behandeld. De rug is niet het grootste probleem meer, de kniepijn was met een operatie verholpen. Wel zijn er nog dagelijks stabiliteitsoefeningen nodig, zei Van der Poel. Die therapie gaat voor het fietsen; dan maar een uurtje minder op twee wielen. Maar, zo zei hij: “Misschien was dit wel mijn beste voorbereiding op de voorjaarsklassiekers”.

Langste editie deze eeuw

En zie, na de derde plaats in Milaan-Sanremo en woensdag de winst in Dwars door Vlaanderen, was Van der Poel in één klap weer de grote favoriet, zeker nadat Wout van Aert na een positieve coronatest had moeten afzeggen. Bij de start in het koude Antwerpen was Van der Poel weer de man waar de camera’s zich op richtten. Een rol die hem past, maar die hem ook in een keurslijf perst. In Sanremo was hij voor even de onbevangen renner geweest, zelf ook verbaasd door zijn goede vorm en de kans die hij had gekregen voor de zege. Daarna werd hij weer de renner die probeerde zo min mogelijk energie te verspelen aan randzaken.

Alles moest samenkomen in 272 kilometer, wat van de Ronde zondag de langste editie van deze eeuw maakte. De terugkeer van het publiek bracht weer het elan dat twee jaar noodgedwongen had ontbroken. Vooral op de Oude Kwaremont stond het publiek weer in meerdere rijen opeengepakt, mede omdat in de weilanden eindelijk weer vip-tenten konden worden neergezet. Het maakte van de kasseienklim een luidruchtig en voor de renners bijna hallucinant stadion.

Pogacar schiet naar voren

Hoe treffend was het dan ook dat juist daar, in dat post-coviddecor, de favorieten voor het eerst voorin het peloton kwamen. Op 54 kilometer voor de finish, bij de tweede passage van de Oude Kwaremont, reed Pogacar in één ruk naar de kop van de wedstrijd, niet veel later gevolgd door een grote groep, met Van der Poel erbij.

Na de Paterberg ontstond een kopgroep van vijf, met daarbij naast Pogacar en Van der Poel ook Fred Wright, Valentin Madouas en Dylan van Baarle, die slim in een koersluw moment was gedemarreerd en zo in de finale terechtkwam.

Maar ook Van Baarle zag hoe Van der Poel en Pogacar de besten waren. Zij bleven als laatste twee over en maakten er een show van waar nog lang over zal worden gepraat. Bijna moest Van der Poel lossen, toen Pogacar hard doorreed bij de laatste passages van de Oude Kwaremont en de Paterberg. Bij die laatste klim tilde hij met alle kracht zijn voorwiel nog uit het gootje naast de weg. Het was die inspanning die hem letterlijk in het spoor van Pogacar hield.

De sprint leek te gaan tussen Pogacar en Van der Poel. Maar de Sloveen blufte zo lang, dat Madouas en Van Baarle uit de achtergrond nog mee konden doen. Pogacar liet zich verrassen. Hij raakte ingesloten, gooide uit frustratie de armen omhoog en reed zonder iets te zeggen naar de teambus. Van Baarle sprintte nog naar plek twee, voor Madouas. Maar Van der Poel begon als eerst, en bleef vooraan. Hij was in de sprint ongenaakbaar en won zijn tweede Ronde, na die in 2020.

“Ik heb hier heel hard voor gewerkt”, liet Van der Poel na afloop talloze malen vallen. Het was de terugkeer aan de top. Het deed hem overduidelijk veel.

Lotte Kopecky zorgt voor Belgische winst na groots ploegenspel Lotte Kopecky zorgde in Oudenaarde dan toch voor een Belgische overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Ze won als kampioen van België de belangrijkste wedstrijd in eigen land, door in de eindsprint met drie twee Nederlanders voor te blijven. Annemiek van Vleuten werd tweede, Chantal van den Broek-Blaak derde. De vrouwen reden de Vlaamse heuvels slechts een uur na de mannen over de Vlaamse heuvels, maar bij de vrouwen lagen in de finale de kasseien van de Oude Kwaremont en de Paterberg nat. Het was gaan regenen, waardoor het gladder en zwaarder werd op de stenen. Het publiek was wel bijna allemaal blijven staan, precies zoals vooraf door de organisatie op was gehoopt. Eenmaal weer in de zon bleven er uiteindelijk drie rensters over. Van den Broek-Blaak, Kopecky en Van Vleuten. Die laatste zat gevangen in het ploegenspel van SD Worx, dat zonder de gestopte Anna van der Breggen toch met een heel brede selectie in de finale kwam. Kopecky bleef de hele wedstrijd in het wiel van de favoriete, terwijl haar ploeggenoten Blaak en Reusser probeerden weg te rijden. Dat het drietal uiteindelijk samen voorop kwam, kwam vooral dankzij Van Vleuten, die op elke klim de gaten die er waren dicht reed. In de sprint kon ze alleen niet op tegen Kopecky, die in de laatste kilometers niets hoefde te doen omdat Van den Broek-Blaak al het kopwerk deed. Het ploegenspel werd perfect uitgespeeld. Kopecky was na afloop nog beduusd van haar zege in een van de wedstrijden die ze het liefst rijdt. Van Vleuten, die ook in de Strade Bianche in de sprint was geklopt door Kopecky, berustte na afloop in haar tweede plaats. Ze wist dat ze het op de laatste meters moeilijk zou hebben. Wederom was de finish van de vrouwen gepland na die van de mannen. Bewust, om zo de sport meer in de aandacht te zetten. Winnares Kopecky kreeg als eerste vrouw bovendien evenveel prijzengeld als Van der Poel: zo’n twintigduizend euro. Helaas voor de televisiekijker viel de finish van de mannen dan weer net precies samen met de allereerste keer Koppenberg voor vrouwen ooit.

Lees ook:

Afkijken van Mathieu Van der Poel: Tadej Pogacar rijdt over kasseien in functie van de Tour

De favorieten voor de Tour de France wagen zich dit voorjaar aan kasseistroken. Tadej Pogacar moest in Dwars door Vlaanderen vooral afkijken van Mathieu van der Poel.