Mathieu Van der Poel in het geel de bergen in: kan hij het volhouden?

Als het peloton dit weekend de Alpen in rijdt, gebeurt dat met een Nederlander in de gele leiderstrui. Mathieu van der Poel breidde vrijdag in de Tour de France zijn voorsprong uit op bijna alle favorieten. Zijn dominantie lijkt inmiddels al bijna normaal, maar is het niet. Want pas één keer eerder kwam het voor dat een Nederlander zo lang achter elkaar de grootste wielerwedstrijd ter wereld leidt.

Van der Poel start zaterdag voor de zesde dag op rij in de maillot jaune. Alleen Joop Zoetemelk reed langer achter elkaar aan de leiding (tien dagen in 1980). Naast Zoetemelk zijn er maar twee Nederlanders die langer op de eerste plaats in de Tour stonden dan Van der Poel nu: Gerrie Knetemann, acht dagen tussen 1978 en 1981, en Wout Wagtmans, twaalf dagen tussen 1954 en 1956. Donderdag ging Van der Poel Wim van Est en Gerrit Voorting voorbij, die beiden vier dagen de gele trui droegen.

Finish bergop

Van der Poel (26) klimt dus gestaag in de Nederlandse Tourhistorie. Maar kan hij dit jaar fysiek ook klimmen? Dat is de vraag dit weekend, als de renners in de Tour de France zaterdag de eerste bergen van eerste categorie over rijden. Zondag is bovendien de eerste finish bergop, naar het skidorp Tignes.

Van der Poel geeft Van der Poel geen kans om die bergen te overleven. “Na dit weekend staat een klimmer in de gele trui”, zei hij vrijdag. Waarom hij dat denkt? Van der Poel, rond de 75 kilo, is normaal gesproken te zwaar om een klimmer te zijn. Hij moet meer vermogen leveren dan een lichtgewicht van 66 kilo, zoals Tadej Pogacar. Iets wat op de langere klimmen onmogelijk vol te houden zou moeten zijn.

Toch kan hij wel degelijk goed omhoog rijden. Vorig jaar, op trainingskamp in de Alpen, probeerde hij om met zijn teamgenoten de snelste tijd ooit op de beklimmingen in de buurt te rijden. Dat lukte onder meer op de Col de Petit-Saint Bernard in de Alpen, die hij net onder het uur beklom. Het was een inspanning die veel langer was dan de explosieve intervals die hij in het veld en in de klassiekers moet doen.

Van der Poel, die mogelijk wel voortijdig uitstapt met het oog op de Olympische Spelen, moet alleen zelf meemaken dat hij het vol kan houden. Dat gebeurde woensdag in de tijdrit ook, toen hij met meer vermogen rondreed dan het plan dat voor de tijdrit was gemaakt. Op gevoel bleek hij beter dan er op basis van de cijfers kon worden vermoed. Hij verraste zichzelf daar.

Dus waarom niet nog een paar dagen in het geel? En waarom niet nog langer? Anderen deden hem voor, met als meest notabele Julian Alaphilippe, twee jaar geleden. De Fransman behield verrassend twee weken de gele trui en eindigde als vijfde in het klassement.

Realistisch

Maar voor Christoph Roodhooft, zijn teambaas, moet het niet gaan over het behouden van de gele trui in de bergen. “Nee, nee, we moeten realistisch blijven.” Hij wil ook niet ingaan op scenario’s. Roodhooft, met een bijna Cruijffiaanse uitspraak: “De bergen rekenen zelf wel”.

Van der Poel greep vrijdag wel de kans nog extra tijd te pakken op de klimmers. Hij staat nu 3.42 minuut voor op favoriet Tadej Pogacar. Maar hij had niet het gevoel dat de trui nu echt steviger om de schouders zit. “Ik ben hier niet voor het klassement. Dat is volgens mij wel duidelijk. Al gaan we het zaterdag gewoon proberen.”

