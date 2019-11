Mathieu van der Poel: Europees kampioen zonder topvorm

Mathieu van der Poel heeft maar weer eens een kampioenstrui voor in de kast opgehaald. In het Italiaanse Silvelle werd hij voor de derde keer op rij Europees kampioen. En dat terwijl hij niet eens in veldrijdvorm is.

Pas twee keer reed Mathieu van der Poel in de modder dit seizoen, en al twee keer kon hij juichen. In Italië kreeg hij er nog een Europese kampioenstrui bij. De Belgische tegenstand bleef zondag op het Europees kampioenschap lang dichtbij, maar dat kwam ook door Van der Poel (24) zelf. Eli Iserbyt werd in de modder van Silvelle tweede, Laurens Sweeck derde.

Sinds de fameuze hongerklop van de laatste ronde op de WK in Engeland deed Van der Poel een maand lang rustig aan, al moest hij begin oktober twee keer opdraven om punten voor zijn ploeg Corendon-Circus te verzamelen. Een week had hij vrijaf, daarna gelastte hij een trainingsperiode in waarin hij onder meer talloze malen door een en dezelfde zandheuvel ploegde om zijn techniek bij te schaven.

Hij moest veel trainen, stelde zijn terugkeer ook uit omdat de conditie niet goed genoeg was. Pas vorige week reed hij zijn eerste cross, heel slim een dag na de Koppenbergcross die hem als een van de weinige wedstrijden niet ligt. In het West-Vlaamse Ruddervoorde reed hij vervolgens iedereen op ruime achterstand, al constateerde hij wel dat de concurrentie nog vermoeid was van een dag eerder.

Belangrijker was dat hij zich technisch nog niet perfect voelde. Bij de NOS legde hij zaterdag uit wat er nog aan mankeerde. Hij miste nog wat ritme met draaien en keren en als iemand een versnelling plaatste, kon hij alleen in zijn eigen tempo dat gaatje dichtrijden. De explosiviteit zat er nog niet in, zei hij.

Om wat beter voorbereid te zijn voor de EK in Italië, in Silvelle vlakbij Venetië, trainde hij afgelopen week nog twee keer in het bos bij Drieboomkensberg. Een keer werd zijn zonnebril en regenjas ‘gestolen’, door een jager die niet door had dat er iemand in het bos aan het trainen was, zo bleek achteraf. Gelukkig kreeg Van der Poel zijn spullen snel terug.

Mathieu van der Poel in actie tijdens het EK veldrijden in het Italiaanse Silvelle. Beeld ANP

Veel zand, weinig heuvels

In Italië kwam hij bijna dezelfde ondergrond tegen als in de open plekken van het bos. Om het epicentrum van de cross toch erbij te betrekken was een ‘Vlaams parcours’ neergelegd, zo meldde de organisatie vooraf, met veel zand en weinig heuvels. De hevige regenval van vrijdag deed even hopen op een modderpoel, alleen was het zondag strakblauw en was het meeste slijk alweer opgedroogd.

Wel waren er rond het parcours enkele Italiaanse trekjes zichtbaar. Zo was de traditionele ‘wasstraat’, hard nodig voor de met modder besmeurde fietsen, in eerste instantie gevuld met een aantal tuinslangen waarop de waterdruk minimaal was. Niet meteen heel handig om de fietsen goed proper te maken. Pas op de wedstrijddag werd dat euvel verholpen.

Van der Poel had het parcours alleen op de zondag verkend. Een Europees kampioenschap is geen groot toernooi meer voor Van der Poel. In zowel 2017 als 2018 was hij al de beste en bovendien liggen de grote doelen pas na de jaarwisseling. Het WK veldrijden in Zwitserland en vooral de Olympische Spelen in Tokio. Om die reden is bijna het hele veldrijdseizoen van ondergeschikt belang.

Vooraf had hij al laten doorschemeren dat hij niet per se iedereen op minuten wilde rijden. Bij de NOS werd dat ‘economisch rijden’ genoemd. Tot de laatste van de zeven rondes volgde een sliert aan Belgische renners (vijf, om precies te zijn) het spoor waar Van der Poel in reed. Pas in de laatste 2,9 kilometer reed Van der Poel één, misschien twee tandjes harder dan de rest. De jonge Eli Iserbyt, die het veldrijden veroverde bij afwezigheid van Van der Poel, bleef nog het langst in de buurt van de grote Nederlander, wiens rug kromde als hij zijn inspanning tot het maximum rekte.

Pas na de laatste trap, ongeveer op 300 meter voor de finish, kon Van der Poel achterom kijken en rustig uitrijden. De blijdschap was gematigd. Hij was blij met zijn kampioenstrui, maar het gevoel was niet echt goed geweest. Om echt te domineren moet er nog wat vorm bij, vond hij. Vandaag is er voor hem een nieuwe kans, in Niel.

Yara Kastelijn verrassende Europees kampioene

Het veldrijden bij de vrouwen is ook in het seizoen 2019-2020 vooralsnog van Nederland. Dit keer was het Yara Kastelijn die een mooie prijs kon ophalen. Zij won overtuigend haar eerste Europese titel, voor de Italiaanse Eva Lechner en Annemarie Worst, de winnares van vorig jaar.

Kastelijn was niet de eerste naam die als winnares werd verwacht. De 22-jarige Kastelijn koos na een aantal jaar op de weg toch weer voor de modder en het veldrijden. Het kostte een jaar van aanpassen, onder meer met een mental coach, maar dit jaar is ze goed begonnen. Zo won ze vorige week al de Koppenbergcross, een van de zwaarste wedstrijden van het jaar. Bij Eurosport jubelde ze na afloop. “Ik heb al mijn doelen van dit jaar al bereikt.”

