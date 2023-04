Mathieu van der Poel en het Bos van Wallers

Mijn beste vriend parkeert daags voor de koers de auto in de berm bij Maison Forestière de Wallers, schuin tegenover de laatste kasseien van het beruchte Bos. Er staan al aluminium dranghekken langs de strook die door twee mannen in fluorescerende oranje hesjes met ijzerdraad en een tiewrap worden vastgezet aan houten palen. Hun witte bestelbusje – technique 1428 – staat verderop met draaiende motor stil op de doffe, roodgrijze stenen. De kasseien liggen erbij als afgesleten dinosauruskiezen in zachte zwarte aarde, ingekapseld door oeroud tandvlees van plukken gras en mos.

Ik houd van deze stenen, zoals ik houd van plekken uit mijn jeugd. De Weerribben, een pizzeria op een onooglijke rotonde in Amsterdam Nieuw-West, een vakantiehuis in de Belgische Ardennen. Het enige verschil is dat ik nooit eerder in het Bos van Wallers kwam. Ik kende het van tv, van alle momenten dat het peloton hier verbrokkelde en renners zich kapotreden op de kinderkopjes. Gebroken middenhandsbeentjes, schouders, heupen. En toch houd ik van deze strook alsof ik er al mijn hele leven kom, het altijd al onderdeel van mij was.

Heiligschennis

We wandelen langs de strook naar waar het peloton het pad op zal draaien. De bomen aan weerszijden houden nog geen blad, zo vroeg in het voorjaar, hun takken dansen kaal in de wind. Een Frans echtpaar loopt synchroon over de rug, in dezelfde jas en pas. Een amateurwielrenner rijdt ons tegemoet, we horen op honderd meter afstand zijn derailleur klapperen op het ritme van de klinkers. Zijn wangen en billen trillen op dezelfde maat. Hun dagelijkse ommetje voelt voor ons als heiligschennis.

Hoe verder we lopen, hoe grilliger de stenen. Ze lijken halverwege haast argeloos neergekwakt in de koude klei. Meestal stellen dit soort plekken teleur, omdat het nooit precies is wat je ervan verwacht, maar het Bos van Wallers is een intrigerende wildernis die alleen door renners met een flinke dosis geluk en een lichte vorm van hoogmoed kan worden bedwongen. Precies zo rijdt Mathieu van der Poel zondag in een groepje door de bomenhaag, met een jaloersmakende nonchalance en een souplesse die katachtigen niet zouden misstaan. Een paar tellen voor hem trilt het rubber van een velg, achter hem ligt de titelverdediger te creperen naast zijn fiets. Het Bos breekt man en peloton, zoals het altijd doet.

De koers van blaren in de handpalmen en dom geluk

De Hel van het Noorden is de koers van blaren in de handpalmen en dom geluk, alleen de renner met allebei komt als eerste over de meet op de wielerbaan van Roubaix. We zitten in de auto naar huis, de radio staat zacht. Van der Poel rijdt weg, zijn grootste concurrent rijdt lek.

‘Hij gaat hem pakken’, zegt mijn beste vriend.

‘Ik denk het ook’, zeg ik.

‘Ik weet het, die man is een legende.’

Ik zwijg, want ik heb Mathieu van der Poel net zo lief als de kasseien in het Bos. Het is zijn jongensachtige bravoure, de liefde voor zijn fiets. Alles wat ik als topsporter nooit in mezelf vond en altijd zocht. Ik durf nog niet te hopen, nog niet uit te spreken wat mijn beste vriend al heeft gezegd. De bel, de ereronde door het velodroom, het vuistje, de glimlach met een zweem van verbeten pijn. We zien het niet, maar ik voel het allemaal.