Marta Cavalli verrassende winnaar Amstel Gold Race

Ze is daarmee een winnares waar weinigen rekening mee hadden gehouden - blijkbaar ook haar collega's in de kopgroep niet, die in de laatste twee kilometer te laat reageerden, op het moment dat de Italiaanse op de pedalen ging staan. Vooral Asleigh Moolman-Pasio van SD Worx, op kop voor ploeggenoot Demi Vollering, lette op het beslissende moment even niet op waarna de Italiaanse in dienst van het Franse FDJ Nouvelle op het stuk vals plat na de Cauberg kon wegglippen.

Op die Cauberg kon ze Annemiek van Vleuten knap volgen, nadat de renster van Movistar op het steile stuk vol aan was gegaan. Ze kreeg op de heuvel voorbij Valkenburg de rest niet uit het wiel, en de Italiaanse sprong slim weg op het moment dat het overgebleven groepje even inhield om naar elkaar te kijken. “Dit is de laatste stap in de ontwikkeling. Steeds beter worden en dan een grote zege. Daar ben ik heel blij mee.”

Demi Vollering sprintte uiteindelijk naar de tweede plaats, voor de Duitse Liane Lippert (derde) en Van Vleuten (vierde). Vollering baalde van het feit dat ze weliswaar de sprint won van de selecte groep, maar dat ze één renster liet rijden. Toch kon ze niet anders dan concluderen dat Cavalli het juiste moment had gekozen om aan te vallen. “Het was net het moment dat mijn ploeggenote Asleigh Moolman-Pasio naar mij kijkt. Er was even twijfel, en weg was Cavalli.”

De renster van SD Worx, die vorig jaar ook al tweede werd, verweet zichzelf niets. “Ik heb getwijfeld om achter haar aan te springen. Maar als ik dan zou worden teruggepakt, was mijn sprint ook verloren. Het was de juiste beslissing. Soms gok je en pakt het goed uit, en soms niet.”

Voor Vollering volgen nog twee kansen. Over anderhalve week in de Waalse Pijl en dan Luik-Bastenaken-Luik. Tussendoor zit nog Parijs-Roubaix, maar daar is ze niet de grootste kanshebber.

Van Vleuten had een gek plan

Van Vleuten merkte dat de wedstrijd voor haar niet zwaar genoeg was. “Het peloton aan de voet van de Cauberg was te groot. Dan probeer je nog weg te komen, maar dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Mijn plan was om aan te vallen op de Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg. Dat was op zeventig kilometer voor de finish, maar af en toe moet je een gek plan hebben.”

De hele race zat iemand van de SD Worx-ploeg in haar wiel. Frustrerend? Ze is het inmiddels gewend. “Weet je, ik vind het tactische spel spelen leuk. En dat heeft voor- en nadelen. Toen we na de Keutenberg met drie rensters weg waren (naast Van Vleuten ook Kasia Niewiadoma en Demi Vollering, red.), heb ik het wel tegen Kasia gezegd: wil je tegen één of tegen zes rensters van SD Worx rijden? Ze reed niet mee. Zonde.”

Dat ze vierde werd, deed haar na de finish ogenschijnlijk niet veel. “Ik hoef me niks te verwijten. Ik hou van zo fietsen. Het zou zonde zijn als je je dan laat afleiden door resultaat. En ik heb een fantastische dag gehad. Het leek wel alsof het publiek één naam kende. Dat was ongekend.”