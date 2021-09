Markus Rehm wint paralympisch goud na weer een mislukte queeste voor de Olympische Spelen

Er was maar één man op wie in het natte olympisch stadion in Tokio woensdagavond het zoeklicht moest staan. De Duitse verspringer Markus Rehm, een van de grootste sterren op de Paralympische Spelen, won met 8,18 meter natuurlijk paralympisch goud. Natuurlijk, omdat hij met de afstand die hij springt, mee kan met al zijn olympische tegenhangers.

De Duitser (33) verloor op zijn veertiende zijn rechteronderbeen, nadat hij bij een ongeluk tijdens het wakeboarden was overvaren door een motorboot. Hij ging verspringen, en hij werd de beste. In juni zette hij zijn paralympisch wereldrecord op 8,62 meter. In de afgelopen olympische finale werd 8,41 meter gehaald. Een trotse pro-paralympiër, noemt Rehm zichzelf. Hij wil laten zien wat de sport allemaal kan bieden.

Het draaide telkens om dezelfde vraag

Rehm wilde al die jaren graag meedoen op de Spelen, tussen de springers zonder handicap, als opvolger van Oscar Pistorius, de gevallen ‘blade runner’ uit Zuid-Afrika. Eén keer, in 2014, mocht hij meedoen aan het Duits nationaal kampioenschap. Hij won, maar uiteindelijk besloot de Duitse federatie hem de titel niet te geven. Die ging naar de nummer twee, iemand met twee benen.

Sinds dat moment kwam hij nergens tussen, alleen af en toe buiten mededinging. Ook niet op de Spelen van 2016 in Rio. Telkens draaide het om dezelfde vraag: heeft hij voordeel van zijn blade? Rond Rio schakelde hij universiteiten in Keulen, Colorado en Tokio in voor onderzoek. Het antwoord, na onderzoek met drie atleten met blade en drie zonder: ja, de blade geeft voordeel bij het springen, maar juist niet bij de aanloop. Er is kortom geen duidelijk voor- of nadeel van een blade aan te wijzen.

Vijf jaar na dat onderzoek probeerde Rehm afgelopen Spelen weer mee te doen, dit keer gesterkt met de gedachte dat de bewijslast inmiddels bij de atletiekfederatie ligt. Die moet nu bewijzen dat een atleet voordeel heeft van blades. Maar op de dag van de openingsceremonie kreeg Rehm te horen dat zijn nieuwe poging niet was gelukt. Een gang naar het sporttribunaal CAS leverde ook niks op. Rehm was woensdag nog steeds boos dat hij geen uitleg heeft ontvangen.

Kans gemist

Wat restte was het paralympisch toernooi. Aan het begin van de Paralympische Spelen, tijdens een persconferentie met de ‘grootste sterren’ van het toernooi, had hij nog een taart gekregen, om zijn verjaardag te vieren. Hij blies een kaarsje uit, maar nam geen hap. Hij wilde per se goud, zei hij na afloop van dat persgesprek in het voorbijgaan. Iets wat lukte, alleen met een afstand die voor hem toch wat tegenviel. “Maar dat ik van het CAS geen uitleg krijg over mijn zaak, vind ik treurig. En het IOC staat voor inclusiviteit, denk ik. Die kans hebben ze nu gemist.”

