Mark van Bommel wilde juist naar Royal Antwerp vanwege Marc Overmars. ‘Hij is gewoon slim’

Dure sportbolides op de parkeerplaats, een gloednieuw verbouwd stadion en op het trainingsveld een bonte verzameling voetballers die uit alle windstreken komen.

Welkom in de nieuwe wereld van Mark van Bommel, die dinsdagochtend zijn tweede training leidde bij het ambitieuze Royal Antwerp FC en daarna werd voorgesteld aan de pers. En dat trok nogal wat volk. Tientallen journalisten waren afgekomen op de presentatie van Van Bommel, die een contract voor twee jaar tekende in de Belgische havenstad.

Royal Antwerp is nogal hot. En dat komt vooral door eigenaar Paul Gheysens, een puissant rijke ondernemer (geschat vermogen 765 miljoen euro) die de club in 2017 kocht en nadien al zeventig miljoen euro uitgaf aan ‘The Great Old’. In maart baarde Royal Antwerp nog opzien door Marc Overmars, toen net door Ajax ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag, aan te stellen als technisch directeur. Een aanstelling die het nodige stof deed opwaaien. Want van zelfreflectie of boetedoening was bijna geen sprake bij Overmars.

Rustig

Van Bommel (45) zei dat de aanwezigheid van Overmars een grote rol heeft gespeeld bij zijn komst naar Royal Antwerp. “Marc is gewoon slim en denkt na over de dingen die hij doet”, stelde de 79-voudig international. “Het is prettig als iemand vertrouwen in je heeft en rustig blijft – ook als je een aantal wedstrijden verliest. Dat is voor een trainer heel belangrijk.”

Of de affaire van Overmars bij Ajax hem nog deed aarzelen om naar Antwerpen te komen? Van Bommel, zijn woorden wegend: “Kijk, natuurlijk hebben we het erover gehad, maar het is ook iets privé. Dat het een aparte situaties is, daar moet je ook niet van weglopen, maar dat wil niet zeggen dat je niet meer kan samenwerken met elkaar.”

Overmars – spijkerbroek, lichtblauw overhemd – bekeek de tweede seizoenstraining van Royal Antwerp op ruime afstand. Na afloop was hij, uitsluitend off the record, beschikbaar voor de pers, maar daarover mocht niets gepubliceerd worden, benadrukte de perswoordvoerder. Trouw paste ervoor.

Wat wel gezegd mocht worden: Van Bommel moet de ambities van Royal Antwerp verder gestalte geven. De club, afgelopen seizoen als vierde geëindigd in de Belgische competitie, heeft als doel om Champions League-voetbal te spelen in stadion De Bosuil. Gheysens bindt daarin de strijd aan met andere vermogende Belgische clubeigenaren, onder wie Marc Coucke (Anderlecht) en Bart Verhaeghe (Club Brugge). Op welke manier dat moet gebeuren? Van Bommel: “Natuurlijk willen we Nederlandse accenten leggen, zoals domineren en aan de bal zijn, maar dat betekent niet dat we geen goede mentaliteit en karakter in het elftal hebben.”

Idee over voetballen

Of er bij Van Bommel wél wat zelfreflectie te bespeuren viel? Bij zijn vorige twee clubs, PSV en VfL Wolfsburg, werd de Limburger na tegenvallende prestaties voortijdig ontslagen. ‘Bommel’ bleef oppervlakkig toen hem gevraagd werd naar de lessen die hij daarvan als jonge trainer heeft geleerd. “Ik ben niet zo halsstarrig dat ik zeg: ik wil zo en zo spelen. Nee, ik moet me aanpassen aan de kwaliteiten van de spelers en aan de manier van voetballen. Dan win je een aantal wedstrijden. Maar dan moet je ook, als het minder gaat, blijven volharden op de weg die je bent ingeslagen. Daarom ben ik ook blij met Marc (Overmars, red.), met wie ik samen een idee over voetballen heb. Dat zal met horten en stoten gaan, maar je moet ook rust binnen de club hebben.”

Het was alsof Van Bommel de schuld van zijn twee ontslagen nog vooral buiten zichzelf zoekt. Ook bij de tweede poging. Want wat gaat hij beter doen bij Royal Antwerp? “Op het veld is het goed, net als de omgang met de spelers”, stelde Van Bommel. “Maar het heeft ook te maken met wie je werkt. Wat Marc (Overmars, red.) bij Go Ahead Eagles en Ajax heeft neergezet, daar zit een idee achter. Daar voel je je als trainer prettig bij.”

Bovendien mocht Van Bommel zijn eigen technische staf samenstellen, onder wie de Nederlanders Andries Ulderink, John Stegeman en Jürgen Dirkx. Enige haast is geboden. Op 21 juli komt Royal Antwerp al uit in de tweede voorronde van de Conference League. Dan begint de lange weg naar de Champions League voor Van Bommel.

