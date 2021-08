Mark van Bommel haalt opgelucht adem na nipte zege van VfL Wolfsburg op VfL Bochum

De nieuwe trainer van VfL Wolfsburg haalde opgelucht adem nadat Wout Weghorst in de 22ste minuut op de rand van de zestien handig wegdraaide bij zijn tegenstander en knap raak schoot. Bij die ene treffer bleef het tegen promovendus VfL Bochum en bij de thuisclub zal men gemengde gevoelens hebben overgehouden aan die nipte 1-0 overwinning bij de start van de competitie.

Al was het maar omdat VfL Bochum, vorig seizoen kampioen van de tweede Bundesliga, al na vier minuten met tien man verder moest. Robert Tesche kreeg rood na een opzettelijke handsbal. Weghorst nam plaats achter de bal, maar zag de strafschop gekeerd door Manuel Riemann. Ruim een kwartier later scoorde Weghorst alsnog.

Hoort de nummer vier van de Bundesliga van afgelopen seizoen niet met veel ruimere cijfers te winnen van een promovendus? Het verwachte antwoord is ‘ja’, maar na het ronduit desastreuze voorseizoen mag de winstpartij in het eerste competitieduel ook als een meevaller worden gezien.

Van de zes oefenwedstrijden gingen er vijf verloren. Van Erzgebirge Aue werd nog gewonnen, maar Van Bommel moest zijn meerdere erkennen in de laagvliegers Hansa Rostock en Holstein Kiel. Ook Olympique Lyonnais, AS Monaco en Atlético Madrid waren te sterk voor VfL Wolfsburg.

Kapitale fout

En dan was er nog dat veelbesproken bekerduel. In de eerste ronde van de DFB Pokal balanceerde VfL Wolfsburg al op de rand van de afgrond. De ploeg had een verlenging nodig om Preussen Münster (uiteindelijk met 3-1) te verslaan. Na afloop bleken Van Bommel en zijn assistenten een kapitale fout te hebben gemaakt. In plaats van de maximaal toegestane vijf wissels werden er zes spelers gewisseld.

Preussen Münster tekende protest aan en vandaag maakt de Duitse voetbalbond bekend of VfL Wolfsburg al dan niet reglementair wordt uitgesloten van het bekertoernooi. Een opvallende miskleun van Van Bommel, die bij PSV bekend stond als een perfectionist.

Als gebaar naar de aanhang toe kregen de fans bij aankoop van vijf kaartjes voor de wedstrijd tegen VfL Bochum één entreebewijs gratis. Van Bommel beperkte zich na afloop tot commentaar over het vertoonde spel. “We hebben een uur zeer goed gevoetbald, maar het ontbrak aan slagkracht in de afronding. Als je die paar kansen wel omzet in doelpunten is het zomaar 4-0 en gooi je de wedstrijd op slot.”

Volgende week speelt VfL Wolfsburg tegen Hertha BSC. In de derde speelronde, op 29 augustus, wacht de eerste echte test tegen RB Leipzig.

