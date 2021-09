Mark Flekken, genomineerd voor Oranje, houdt weer de nul: ‘Hij straalt totale betrouwbaarheid uit’

De smartphone van moeder Annie ontplofte, op die late dinsdagavond van 7 september. Het Nederlandse elftal had Turkije van de mat geveegd (6-1) toen Louis van Gaal op de persconferentie ineens begon over Mark Flekken: “Die schijnt heel goed te keepen. Ik had er nog nooit van gehoord.” Tegen de Limburgse omroep L1 vertelde de moeder van de keeper daarna hoe trots ze was. “Het is toch geweldig als een jongen uit Bocholtz het Nederlands elftal haalt.”

Bocholtz is een dorp in Zuid-Limburg op de grens met Duitsland. De lokale trots is RKVV MDZ, waar ook moeder Annie voetbalde. Mark Flekken bleek er al jong een talentvolle keeper. Hij kwam in de jeugd van Roda JC terecht, maar verliet die in 2009 voor Alemannia Aachen. Vanuit Bocholtz is Aken net zo ver als Kerkrade.

Blooper van de week

Via Alemannia en Greuther Fürth werd hij eerste keeper bij MSV Duisburg in de tweede Bundesliga. In 2018 ging Flekken als de blooper van de week de wereld over. In de wedstrijd tegen FC Ingolstadt had hij niet in de gaten dat het spel was hervat na een afgekeurd doelpunt van Duisburg. Hij liep rustig terug zijn doel in om aan van zijn bidon te drinken toen Ingolstadt de bal simpel in zijn goal liep.

Het kon niet voorkomen dat hij toch een contract kreeg bij SC Freiburg in de eerste Bundesliga. Na periodes van lang blessureleed - afgescheurde enkelband en een elleboogkwaal die acht maanden kostte - kreeg ‘Flekki’ eind vorig seizoen de kans van trainer Christian Streich. En die greep hij. In mei hield hij tegen Bayern München onder meer Robert Lewandowski van zijn 41e (record)treffer af.

Een slap schot van Jean-Paul Boëthius

Dit seizoen is de 1.93 meter lange Limburger de vaste sluitpost van Freiburg. In twee van de vijf Bundesligaduels hield hij de nul. Ook zaterdag lukte dat, bij 1. FC Mainz (0-0). In de eerste helft had hij weinig moeite met een slap schot van Jean-Paul Boëthius. Na de rust trad hij sterk op bij pogingen van een andere landgenoot, Jeremiah St. Juste, en van Jonathan Burkardt. Op de site van de regionale Badische Zeitung werd hij zondag weer uitvoerig geprezen door fans. “Hij straalt totale betrouwbaarheid uit.” En: “Onopvallend betrouwbaar, zoals gewoonlijk.” Mede door hem staat SC Freiburg nu vijfde in de Bundesliga.

Flekken wordt geroemd om zijn zelfverzekerde uitstraling en omdat hij zowel met rechts als links goed kan ‘meevoetballen', precies zoals Van Gaal het graag ziet. Door de onzekerheid rond Cillessen en het afhaken van Stekelenburg zit Oranje dun in de keepers. Justin Bijlow maakte onlangs verdienstelijke entree, ook Joël Drommel ontwikkel zich snel. Voor Flekken dus nog afwachten of hij als grote onbekende, die geen minuut in de eredivisie speelde, de definitieve selectie voor de interlands met Letland en Gibraltar op 8 en 11 oktober haalt.

Een fris Oranje boekte tegen Turkije de tweede ruime zege onder de teruggekeerde bondscoach Van Gaal (6-1). Daarmee nam het de koppositie in de poule in.