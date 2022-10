Marit Kamps: Twee te dikke vrouwen opde mat, is niet hoe judo is

Af en toe schaamt Marit Kamps zich, als ze via een livestream of op televisie ziet hoe haar concurrenten in het zwaargewicht tegen elkaar judoën. “Dan staan daar twee volwassen vrouwen, 150 kilo, te dik, stilstaand een beetje aan elkaar te trekken. Dat is niet hoe het judo is.”

Kamps (21) is de jongste deelnemer van de Nederlandse selectie bij de WK judo, deze dagen in Oezbekistan. De wereldkampioene bij de junioren mag woensdag de tatami op, in de open klasse boven de 78 kilo. Ze heeft één groot doel: heel veel bewegen. Alleen zo krijgt ze haar tegenstanders in beweging. En ze weet: als massa in beweging is, is dat bijna niet te stoppen. “Als ze gaan, gaan ze.”

Kamps, zelf ruim honderd kilo, moest bij-eten om in haar eerste profjaar niet helemaal platgewalst te worden door haar concurrenten, die soms de 150 kilo aantikken. Zij zijn een stuk forser, en op basis van kracht alleen niet uit evenwicht te brengen.

Met haar handen doet ze voor hoe ze voorheen tegenstandsters ten val bracht. Als het ware optillen en wegslingeren. “Maar zo simpel is het nu niet meer. Met kracht kan ik niemand meer laten bewegen. Ik moet zelf bewegen, ook om onder de arm in mijn nek uit te komen.”

Werken in het krachthonk

Af en toe is het best een frustrerende klasse om in uit te komen, zegt Kamps, zelf een van de lichtste judoka’s in de klasse: “Sommige vrouwen zijn goed omdat ze dik zijn. Dan sta ik me zeven dagen op Papendal uit de naad te werken in het krachthonk, kom ik op de mat iemand tegen die alleen maar eet. Daar word ik soms gek van.”

Kamps probeert juist via krachttraining sterker te worden. Het is iets wat ze leuk vindt, zegt ze. Waar anderen moeite hebben met zes of acht herhalingen, heeft zij bijna altijd zin om het krachthonk in te duiken. In haar hoofd herinnert ze zich er steeds aan dat ze over een aantal jaar wel weer op een voor haar lengte ‘standaard’ gewicht komt. “Voor mijn judo is dit een goed gewicht.”

Ze is in haar categorie de enige in Nederland. Niemand is zwaarder dan tachtig kilo. Dat maakt ze al haar hele judoleven mee, zeker sinds ze vier jaar geleden als junior naar Papendal verhuisde. Twee keer per week traint ze daarom tegen mannen. Om te voelen hoe het is als er beweging in massa komt. Het is slechts een halve oplossing. Mannen zijn weer veel sterker dan haar concurrenten. “Ik word aangepakt. En dat is ergens ook fijn.”

Concurrentie in Nederland

Het liefst zou ze zien dat ze trainingspartners heeft met wie ze dagelijks kan sparren. Dat is niet eenvoudig. Zo werd laatst een trainingsstage in Albanië afgesproken, maar de haar beloofde tegenstanders uit Kosovo bleken er niet te zijn.

Af en toe is dat best frustrerend, zeker als ze ziet dat haar vijf Franse tegenstandsters (de besten ter wereld) dagelijks met elkaar kunnen oefenen. “Het is nog niet goed genoeg voor mij. We moeten vaker naar directe concurrenten zoeken. Het probleem is: die zijn er in Nederland alleen niet.”

Ze is een outsider op de WK, omdat ze als debutant nog veel moet leren. Zelf hoopt ze op een plek bij de top zeven. “Het hangt natuurlijk van het judo af, maar ik denk dat meedoen voor medailles niet realistisch is. Ik kreeg laatst de vraag of ik in Parijs bij de Spelen mee kan doen om prijzen. Maar weet je, daar heb ik toch geen idee van.”

Ze hoopt vooral dat de wereld dit WK mooi judo te zien krijgt. “In de zwaarste categorie zitten bij de mannen echt atleten. Dat is leuk om te kijken. Bij de vrouwen is dat niet zo. Sommigen zijn te dik om atleet te zijn. En dat is, denk ik, heel ongezond.”

