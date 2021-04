Marianne Vos wint voor het eerst de Amstel Gold Race

Overwinning op bekend terrein

Marianne Vos schreef voor de eerste keer de Amstel Gold Race op haar naam, maar de plek waar ze zegevierde was voor haar bekend terrein. De 33-jarige wielrenster van Jumbo-Visma won de sprint voor haar landgenoten Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. “Mooi om hier terug te zijn met een overwinning”, verwees ze naar haar zege op dezelfde plek op het WK van 2012.

“Het rijden op de Cauberg brengt natuurlijk wel herinneringen terug aan dat WK”, gaf Vos meteen na afloop toe. “Tijdens de wedstrijd heb ik er niet te veel aan gedacht. Het was een zware wedstrijd met aanvallen vanaf het begin en met hoge snelheid. In de sprint had ik nog net genoeg energie over, al kwam Demi nog heel dichtbij.”