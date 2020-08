Marianne Vos vindt La Course, de vrouwen-Tour, een ‘groots evenement, maar wel leeg groots’

Het is nog (te) vroeg voor de meesten in Nice, die het vrijdagavond in de drukke binnenstad laat hebben gemaakt, maar zo rond negen uur druppelen de rensters en ploegleiderswagens het centrum van de stad binnen. Bij de start op het imposante Place Masséna schalt de stem van de presentatrice hol als ze Marianne Vos aankondigt. Ze praat slechts tegen drie cameraploegen en een handvol vrijwilligers.

Het lijkt strak geregeld, maar de traditionele wedstrijd voor vrouwen tijdens de Ronde van Frankrijk is in vergelijking met de mannen een wedstrijd zonder al te strenge maatregelen. Ook wat betreft coronamaatregelen. Want kijk, daar leunt ploegleider Danny Stam over een hekwerk om even een grapje te maken met enkele vips, die buiten de hekken zijn geposteerd. Enkele rensters van het kleine team Aromitalia stappen op hun schoenen met kliksystemen nog snel het kleine café Sud in om achterin een toilet op te zoeken.

Het is de situatie zoals die zich elk jaar voordoet in La Course, de vrouwenwedstrijd tijdens de Tour. De sport is nog lang niet op het niveau van de mannen, ook als het gaat om organisatie. En dat terwijl La Course toch de meest getoonde wedstrijd is, ook al is het niet de meest prestigieuze koers. Daarom kwam er veel kritiek toen twee jaar geleden de koers van drie dagen werd ingekort tot één dag.

Een grote stap voor de zichtbaarheid van het vrouwenwielrennen

Afgelopen week werd dan toch uitbreiding aangekondigd. Over twee jaar komt er een meerdaagse Tour voor vrouwen, aldus UCI-voorzitter David Lappartient tegen onder meer tegen de website WielerFlits. Het zou gaan om een wedstrijd van een kleine tien dagen, die zou eindigen in Parijs op de dag dat de mannen daar ook hun Tour afsluiten.

Het zou een grote stap zijn voor de zichtbaarheid van het vrouwenwielrennen, dat het toch nog steeds vooral moet doen met een samenvatting in het sportjournaal. Ook in Nice is de koers alweer voorbij nog voor de Tour van de mannen officieel is begonnen. Na twee korte rondes door het achterland van Nice (twee keer 48 kilometer) sprinten uiteindelijk zes rensters voor de zege op de iconische Promenade des Anglais. Marianne Vos lijkt te winnen, tot de Britse Lizzie Deignan haar in de laatste meters met centimeters voorbij steekt.

Na afloop spreekt Vos van een flinke teleurstelling over haar nederlaag, maar noemt ze de plannen voor een meerdaagse Tour een ‘mooie ontwikkeling’. “We hebben La Course als vaste waarde op de kalender en daar is behoorlijk wat aandacht voor. Wereldwijd krijgen we prestige. En als er nu een ronde komt, krijgt het meer van de Tour de France.”

Van mij mogen ook de klassiekers erbij komen: een Lombardije, een Vlaanderen

Van Vleuten, die na meerdere demarrages uiteindelijk vijfde werd, was nog helemaal niet aan het aftellen naar 2022. “Mensen reduceren het vrouwenwielrennen en denken dat we er pas zijn met een Tour de France, maar van mij mogen ook de klassiekers erbij komen: een Lombardije, een Vlaanderen. Niettemin is het wel supermooi dat het wordt georganiseerd.”

Vos noemt de wedstrijd toch nog steeds een ‘groots’ evenement. En dat is mooi, ondanks corona, in een gebied dat inmiddels code rood is binnen Frankrijk. “Maar het is wel leeg groots. En het voelt dubbel om in een peloton te rijden, terwijl iedereen juist probeert afstand te bewaren.” Of ze zich zorgen maakt over haar gezondheid? “Ja, nou ja, daarom gaan we nu snel naar huis.”

