Marianne Vos laat in Dwars door Vlaanderen zien dat ze terug is na weer een operatie aan de bekkenslagader

Het gat werd vier meter, drie meter. Maar dichterbij kwam ze niet. Marianne Vos kon woensdag in de diepe finale van Dwars door Vlaanderen net niet mee met de beslissende aanval van Demi Vollering. Ze moest rechtop zitten, uitpuffen, en uiteindelijk niet sprinten voor de overwinning maar voor de tweede plaats. Vollering won solo, Vos werd derde, nog achter de Italiaanse Chiara Consonni.

Toch was het een resultaat waar ze niet ontevreden over zal zijn. In Dwars door Vlaanderen werd duidelijk dat Vos weer terug is in de top van het vrouwenpeloton.

Nog geen twee weken geleden maakte Vos immers haar rentree. Tijdens de Trofeo Alfredo Binda kon ze lang met de favorieten meekomen, maar moest Vos na krampen in haar beide benen genoegen nemen met een twintigste plek. Toch concludeerde trainster Carmen Small dat het een goed resultaat was, gezien de recente operatie aan Vos’ bekkenslagader.

‘Mijn seizoen verliep niet zoals ik wilde’

Fysieke klachten speelden Marianne Vos (35) namelijk tijdens het veldritseizoen al parten. “Mijn seizoen verliep niet zoals ik wilde. Ik heb mijn best gedaan, maar ik was niet in staat om te presteren vanwege problemen met de bekkenslagader “, liet Vos begin februari onder een foto op haar Instagram weten.

De vernauwing van haar bekkenslagader, die ervoor zorgde dat er minder bloed naar de benen kon stromen, leidde tot een vroegtijdig einde van het veldritseizoen. De renster besloot haar titel niet te verdedigen en het WK veldrijden in Hoogerheide over te slaan. In februari besloot Vos opnieuw haar bekkenslagader te laten opereren. In 2020 had ze dezelfde operatie ondergaan. Ook Annemiek van Vleuten onderging tweemaal een operatie aan dezelfde blessure.

Een dag na dat bericht verscheen er ook positief nieuws. Vos verlengde haar contract bij Jumbo-Visma tot eind 2025 en zal minimaal tot haar 38ste actief blijven. Ze heeft nog steeds plezier in het fietsen en is voorlopig nog niet klaar. “Het vrouwenwielrennen is de laatste jaren dermate sterk geprofessionaliseerd dat ik nog steeds nieuwe uitdagingen ontdek.”

Sneller dan verwacht weer op de fiets

Sneller dan eigenlijk was verwacht, zat Vos na de operatie op de fiets. De behandeling was goed verlopen, waardoor ze een lange hoogtestage op Tenerife kon doen, met onder meer Van Vleuten.

Dat Vos goed is hersteld, is na Dwars door Vlaanderen wel duidelijk. Vos reed heel de wedstrijd aanvallend. Op 50 kilometer voor de finish voegde ze zich bij de kopgroep, waarna ze later samen met Marlen Reusser ontsnapte. Op 15 kilometer voor de meet werden ze teruggepakt. Uiteindelijk kon ze in de groep achter de alleen weggereden Vollering sprinten voor een ereplaats.

Die derde plek zal haar vertrouwen geven voor de Ronde van Vlaanderen zondag, waar Vos al drie keer op het podium stond. De komende dagen heeft ze tijd om te herstellen en een strijdplan te bedenken. Zodat ze niet alleen Van Vleuten – die woensdag nog fietste op de Spaanse vulkaan – maar ook het sterke SD-Worx van Vollering kan verslaan.

Lees ook:

Marianne Vos in een gele trui betekent veel meer dan alleen een nieuwe overwinning

Ze won de etappe en de trui die ze wel moest winnen. Marianne Vos zorgde ervoor dat de Tour voor vrouwen weer een levensvatbaar idee werd. Maandag kwam ze zelf aan de leiding, in de gele trui. “Deze zege moest in haar palmares, dat kon niet anders.”