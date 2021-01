Marianne Vos in geel-zwart: een nieuw hoofdstuk voor het vrouwenwielrennen in Nederland

Marianne Vos heeft tijd voor een klein grapje, zo kort na de finish van haar wereldbekerwedstrijd veldrijden nabij het Zeeuwse Hulst. De blubber zit nog op de bril, druipt van haar fiets en zit vastgekoekt aan haar nieuwe wielertenue. “Het was mijn eerste keer in geel en zwart, maar het is nu niet zo heel geel meer.”

Voor het eerst reed de ‘grande dame’ van het Nederlandse wielrennen zondag nabij het Zeeuwse Hulst in het shirt van Jumbo-Visma. Niet nieuw in het wielrennen, wel nieuw in het vrouwenpeloton. Het begin van een nieuw hoofdstuk voor het vrouwenwielrennen in Nederland.

Esra Tromp moet een beetje lachen als ze dat hoort. Zij is teammanager van de nieuwe Jumbo-Visma-vrouwenploeg, bestaande uit twaalf renners, en vond het ook echt een officieel debuut voor haar team. “Ja, het is wel de eerste keer dat het shirt in een wedstrijd te zien is. In de groepsapp werd Marianne al succes gewenst.”

De rol van held

Tromp noemt het zeer belangrijk dat binnen Jumbo-Visma nu ook een vrouwenploeg is. “Er is binnen Jumbo-Visma ook een academie, die langs scholen gaat om kinderen te enthousiasmeren. Dan is het heel mooi dat je niet alleen Tom Dumoulin kan laten zien als held, maar ook iemand als Marianne Vos. Er fietsen namelijk ook echt steeds meer vrouwen.”

Dat is ook de rol die Vos (33) uiteindelijk moet aannemen binnen de ploeg. Allereerst gaat het uiteraard om de eigen prestaties. Vos is nog sterk genoeg om veel wedstrijden te winnen. Maar aan de andere kant is ze ook een rolmodel naar buiten toe (zo gaf ze zondagavond via Instagram live een Q&A) en heeft ze een bak aan ervaring die ze kan meebrengen om de andere rensters op te leiden tot de besten ter wereld. Tromp: “Dat is het doel: de beste ploeg ter wereld worden”.

De bedoeling is ook om het vrouwen- en mannenteam zo veel mogelijk gelijk te trekken, zegt Tromp. Waar het kan, delen de teams hotels. En waar het kan, staan de teambussen bij elkaar. Dat is ook al zo in Hulst, waar er met drie bussen een kleine geel-zwarte kring is geformeerd voor Vos en Wout van Aert, die bij de mannen deelneemt.

Heel lekker gaat het nog niet

Vos zelf is in het veld zondag niet de beste. Na een moedige poging in de eerste ronde, waarin ze bijna de aansluiting vindt met de top, verliest ze in de Zeeuwse wind veel terrein. Ze hoort de aanmoedigingen van haar vader Henk, die pal op de finishlijn staat, maar antwoordt met hoofdschudden. Heel lekker gaat het allemaal niet. “Maar het is pas haar vierde cross dit seizoen”, zegt haar vader, die er vrijwel altijd bij is. Toch is ook vader Vos tevreden over de eerste momenten bij haar nieuwe ploeg. “Kijk, bij haar vorige ploeg was het ook piekfijn in orde, maar het is toch echt ietsje meer. Iets professioneler allemaal.”

In Hulst wordt Vos uiteindelijk elfde, drie minuten achter winnares Denise Betsema, nummer twee Lucinda Brand en wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado, die derde wordt. Ze prijst wel haar nieuwe werkgever, ook nadat ze net is gefinisht en al bibberend de modder wegveegt. “Het was natuurlijk wennen, maar tegelijkertijd ook erg vertrouwd. Ik ben warm ontvangen. Alleen, je kan nog zulke goede ondersteuning hebben, maar van start tot finish moet je toch echt zelf trappen. En dat ging vandaag niet zo heel best.”

Van der Poel wint met overmacht De start was goed, het vervolg nog beter. Mathieu van der Poel won zondag in Zeeland de Vestingcross (vanwege corona deze editie niet in Hulst maar in de Perkpolder aan de Westerschelde). Het was zijn derde overwinning in drie dagen tijd en de meest overtuigende. Hij declasseerde de rest. Wout van Aert werd op 1.30 minuut tweede, Tom Pidcock derde. Slechts zeventien renners mochten de wedstrijd uitrijden, de anderen lagen te ver achter en werden uit koers gehaald. Voor Van der Poel rest nu een rustperiode, ook omdat het Nederlands kampioenschap van volgende week niet doorgaat. Hij wil als het kan naar Spanje, voor een paar flinke duurtrainingen, maar laat het afhangen van regelgeving die mogelijk maandag voor hem gunstig verandert.

