Marianne Vos in een gele trui betekent veel meer dan alleen een nieuwe overwinning

Ze had de trui waar ze zo voor gelobbyd had zelf aan. Dat Marianne Vos op het kleine erepodium in Provins met een gele trui aan naar de fans en camera’s juichte, was zoveel symbolischer dan weer een etappeoverwinning voor de vrouw die al zoveel won. Het was eindelijk iets tastbaars van een door haarzelf ingezette cultuurverandering.

Vos lobbyde in 2013 actief voor een herstart van de Tour voor vrouwen. Ze startte met nog drie andere renners een petitie die uiteindelijk honderdduizend keer werd ondertekend. Naar aanleiding van haar betoog ging de Tourorganisatie ASO deels overstag. La Course werd opgericht, vaak een eendaagse wedstrijd tijdens de Tour voor mannen. Nu, in 2022, is er dan eindelijk weer een meerdaagse koers.

Beeld Bart Friso

Niet rendabel

Vos won in 2009 bij de laatste ‘poging’ tot een Tour de France voor vrouwen, de ‘Grande Boucle féminine’, een schim van een echte meerdaagse wedstrijd. Maandag won ze bij de nieuwe Tour de France Femmes. Ze oversteeg met haar zege generaties, en tegelijkertijd ook het grote gat waarin de Tour de France voor vrouwen als niet rendabel werd gezien.

Het gevolg van Vos in de gele trui kan niet worden onderschat. In Frankrijk is ze samen met enkele Franse rensters de bekendste prof in het peloton. Sportkrant L’Équipe wijdde zaterdag een profiel aan haar, tien pagina’s groot. De absolute topvrouw van het wielrennen staat nu ook nog in de meest bekende trui in de sport.

Vos kende niet het beste voorjaar, nadat ze door een covidbesmetting meerdere wedstrijden moest missen. Het virus had haar meer te pakken dan ze gehoopt had. Pas in de Ronde van Italië twee weken geleden wist ze weer te winnen. Het was daar dat de ploeg doorhad dat ze ze weer goed in vorm was. Op de Champs-Élysées werd ze zondag tweede. Maandag was de tactiek simpel. In alle vooraf besproken scenario’s bij Jumbo-Visma zou Vos de winnares moeten zijn.

Zware valpartijen

Het werd een etappe die nog gevaarlijker was dan gedacht. Door de rug- en zijwind was het zo hectisch in het peloton, dat er meerdere zware valpartijen plaatsvonden, velen kort na elkaar. In de chaos vielen drie rensters uit en kwam Urska Pintar uit Slovenië buiten tijd binnen. Jumbo-Visma omringde Vos juist de hele dag voorin. “Wij zijn goed in dit werk”, zei Karlijn Swinkels. “We racen veel samen, dus weten we nu wel hoe we moeten rijden. Het gaat vooralsnog perfect deze Tour.”

Uiteindelijk bleven de grote namen over in een kopgroep, met naast Vos ook wereldkampioene Balsamo, Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma, Silvia Persico en Maike van der Duin. Zij bleven uit de greep van een groep met onder meer Lorena Wiebes en Annemiek van Vleuten. Vos was op de licht oplopende weg veruit de snelste.

Na de finish reed ze uit tot ze een hooibaal vond om op uit te puffen, vlak voor de middeleeuwse poort van Provins. Daar zat ze, met haar ouders, genietend van de winst. Op dat moment kon ze nog niet onder woorden brengen wat de betekenis is van haar zege.

Ploegmanager Esra Tromp, die de verzorgers en begeleiders gelijk met Vos meestuurde naar het erepodium, was wel meteen vol lof over haar kopvrouw. “Ze heeft natuurlijk al een heel groot palmares, maar deze overwinning moest er tussen. Deze zege met de trui kon absoluut niet ontbreken, zeker omdat ze zich hier zo voor heeft ingespannen.”

Nog meer om voor te rijden

Swinkels zei dat een gele trui natuurlijk wel was besproken in de ploeg. “We hoopten dat we geel zouden halen, zeker in deze eerste echte Tour in lange tijd. Het is heel gaaf dat het lukt, in een wedstrijd waarbij ik nog nooit zoveel publiek langs de weg heb zien staan. Het is heel fijn om voor Marianne te werken.”

Vos was uiteraard zelf ook blij met de trui. Maar daarna ging ze in haar nieuwe outfit meteen uitfietsen. Er is immers nog meer om voor te rijden. Tromp: “Wij gaan deze Tour niet winnen, daarvoor is het te zwaar in het laatste weekend. De manier waarop wij in beeld komen, is door te winnen en door in leiderstruien te rijden. Dat is nu al een keer gelukt.”

Het besef zal later komen, zei Vos. “Ik hang de trui waarschijnlijk op in mijn kamer, om er nog even goed naar te kijken. Dan komt het wel. En er in koersen zal heel speciaal zijn.”

