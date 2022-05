‘Marc, John de Mol hier, van The Voice! Ik voorzie een kijkcijferhit’

Marc Overmars scrolt door de namenlijst in zijn Nokia 301. Hij heeft hem een tijdje terug aangeschaft, want een telefoon zonder camera is toch veiliger voor iedereen. Hij vindt het nummer van Mark van Bommel.

Overmars zoekt een nieuwe trainer. Hij had in het stadion eerder zitten filosoferen met de clubeigenaar, Polleke Gheysens. Overmars had eerst voorzichtig Giovanni van Bronckhorst geopperd. Die lag weliswaar vast bij Rangers FC, maar had mooi de Europese finale bereikt én: hij is de beschaving zelve. Gheysens: “Dan past-ie niet in ons profiel”.

Dan maar Van Bommel bellen. “Hoi Mark, Marc hier.”

“Ha Marc, alles kits achter de rits?”

“Ter zake Mark. We zoeken bij FC Antwerp een trainer. Iets voor jou?”

Van Bommel tuurt even later naar zijn smartphone. Moest hij morele twijfels hebben? Gaan samenwerken met Overmars, betaald door een steenrijke vastgoedtycoon die de belastingmoraal en politici in zijn land graag hekelt? Toch maar even bellen met schoonvader. “Ik zie geen bezwaar Mark”, zegt Bert van Marwijk die zich als bondscoach van Saudi-Arabië jarenlang leende voor sportwashing door een regime dat handen af laat hakken, vrouwen minderwaardig vindt en kritische journalisten als Khashoggi laat vermoorden.

“Mark, doen!”, sprak schoonvader. “Jij verdient een derde kans en Marc toch ook een tweede?”

Jawel, denkt Van Bommel. Even speelt zijn geweten op. Had Overmars wel zo snel na zijn grensoverschrijdende wangedrag alweer moeten beginnen? Heeft hij ooit zijn medeleven getoond richting betrokkenen? En dat hij oproepen van het Instituut voor Sportrechtspraak gewoon negeert, is dat geen middelvinger naar de slachtoffers? Van de andere kant, mijmert Van Bommel, Ajax werkt óók niet mee aan dat onderzoek. En Erik ten Hag riep het nog: als Johan Derksen weer terug op tv mag, dan mag Overmars toch ook terug in de voetballerij! Een druipkaars of een dickpic, een beetje voetbalhumor moet toch ook kunnen?

Een paar dagen later piept een Nokia in Antwerpen. “Ik wil.” Overmars wist meteen het smsje. Dat doet hij nu standaard. Hij loopt naar het kantoor van Gheysens. “Van Bommel wil.”

Ik heb daar geen actieve herinnering aan

De eigenaar probeert zijn geplastificeerde gezicht in een kritische frons te bewegen. Polleke Botox sputtert dat Van Bommel nog niet succesvol was. Na zijn ontslag bij PSV kwamen er verhalen uit de club naar buiten over het bemoeizuchtige, wantrouwige gedrag van ‘dokter Van Bommel’. Gheysens: “Dus svp hier niet zo’n eigenwijs type als Alfred Schreuder”. Die weigerde aan te pappen met de leiding van Club Brugge (en werd wel kampioen). Gheysens: “En Van Bommel hield het maar een paar maanden vol bij Wolfsburg”. Overmars: “Ik heb daar geen actieve herinnering aan”. Gheysens: “Allez, ik vertrouw op u”.

Hij moet wel. Sinds de aanstelling van zijn technisch directeur liepen voor miljoenen aan sponsors weg. Maar terug kan Gheysens niet. Hij stopte al 70 miljoen euro in Antwerp. Dat wordt nog meer. De strijd die hij voert met zijn collega-miljardairs bij Anderlecht en Club Brugge - wie heeft de grootste van België? - wil hij eens winnen. “We gaan het maandag bekend maken.”

Maar de komst van Van Bommel blijkt al uitgelekt. De Nokia 301 piept. “Hoi Marc, John de Mol hier, die van The Voice! Van Bommel naar Antwerp? Ik zie een kijkcijferhit. Kan ik met jouw baas eens praten over een realitysoap?”

