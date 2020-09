Marc Hirschi en de zege van de onbevangen wielrenner

Het ongeloof verdween pas toen hij met zijn voorwiel vijftig meter van de finish verwijderd was. Toen pas durfde Marc Hirschi zijn vuist te ballen in de lucht, als winnaar van een etappe in de Tour de France. Na twee eerdere mislukte pogingen was hij nu wel de beste. In Sarran, een kleine plaats in de Corrèze, won hij donderdag de twaalfde etappe van de Tour, voor Pierre Rolland en zijn ploeggenoot Søren Kragh Andersen. De eenzame vluchter bleek uiteindelijk toch te sterk voor de rest.

Zo was de heuvelachtige rit door Midden-Frankrijk (met meer hoogtemeters dan de laatste Pyreneeënrit) er een voor de aanvaller, voor de coureur met lef. Uitermate geschikt voor een onbevangen renner zoals Hirschi, die zich niet aan enige teamorder hoeft te houden.

Het was ook de etappe die in het teken stond van Raymond Poulidor, de vader van Adrie en opa van Mathieu van der Poel. De Tourorganisatie tekende de etappe langs zijn huis in het dorpje Saint-Léonard de Noblat voor zijn dood al uit, maar het parcours kreeg extra lading toen de Franse fietslieveling op dertien november 2019 overleed, 83 jaar oud.

Bijzondere hommage

De organisatie van de Tour de France stopte rond 14.30 uur bij het graf. De laatste keer dat de Tourorganisatie zo’n hommage bracht, was in 2017 voor Charles de Gaulle. Ze stonden stil bij de grafsteen van marmer, met daarop een foto van een klimmende Poulidor op de Galibier. Een witte pet op zijn hoofd, de handen op de remgrepen.

Maar het eerbetoon duurde kort. De kopgroep ging er met veertig kilometer per uur doorheen, gevolgd door het peloton bijna drie minuten later. Het laatste beeld was vanuit de helikopter. In het Stade Raymond Poulidor was met witte doeken een grote afbeelding van Poulidor gemaakt. ‘Merci Poupou’, stond erbij. De Tour moet nu eenmaal door, en wacht op niemand.

Snel rijzende ster

Daardoor zorgt de Tour wel voor nieuwe namen. Hirschi bijvoorbeeld. Pas twee weken 22 jaar, Zwitser, wereldkampioen bij de beloften in 2018 en een snel rijzende ster deze Tour. Een jongen die ging fietsen omdat hij zijn dorpsgenoot Fabian Cancellara op het hoogste podium zag winnen. Inmiddels rijden ze veel samen, ook omdat Cancellara zijn manager is. “Het is fijn om met iemand te werken die hetzelfde heeft meegemaakt als ik”, zei Hirschi donderdag na de finish. “Ik krijg veel tips.”

Of het daardoor komt of niet, Hirschi rijdt zichzelf in zijn eerste Tour de France veel en vaak in beeld. Tweede werd hij al in de derde etappe in Nice, na Julian Alaphilippe. Zondag werd hij derde in Laruns, waar hij na een solo van negentig kilometer werd geklopt door Tadej Pogacar en Primoz Roglic. Kamergenoot Joris Nieuwenhuis merkte aan hem dat die uitkomst Hirschi flink had teleurgesteld. Niet omdat hij op het allerlaatst werd ingelopen, maar omdat hij de sprint niet had gewonnen.

Donderdag, na wat dagen rugpijn, reed Hirschi gewoon nog een presidentiële wedstrijd. Bijgestaan door zijn hele team, dat zich aan de gemaakte afspraken hield. Twee ploeggenoten, Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen, moesten op de voorlaatste klim aanvallen. Hirschi was verteld te wachten, maar kwam uiteindelijk voor de laatste klim toch nog aansluiten.

‘Beter ploegenspel kan niet’

Dat was niet erg, want Hirshi reed zelf op de Suc au May (tweede categorie) weg van de andere vluchters, 28 kilometer van de finish. Omdat Team Sunweb toen in overtal vooraan zat, kon de vlucht van Hirschi ‘worden beschermd’, zoals dat in wielertermen heet. “Ik durfde niet te denken aan een overwinning”, zei Hirschi. “Zeker na zondag.” Kragh Andersen werd zelf nog derde in de etappe.

Ploegleider Marc Reef was na afloop dan ook lyrisch over de gekozen tactiek. “Het komt bijna nooit voor dat de tactiek zo goed uitpakt. Beter ploegenspel kan niet”, zei hij. Ook Nieuwenhuis was verguld door de zege van zijn kamergenoot. “Ik weet hoe verdrietig hij zondag was. Maar nu wordt het denk ik een klein feestje op onze kamer.”

In het ‘nieuwe’ Team Sunweb wordt Hirschi een van de belangrijke pionnen, zeker nu de ploeg niet doorgaat met gekende namen als Dumoulin, Matthews, Kelderman en Oomen. Hirschi wilde nog niet denken aan zijn mogelijke hoofdrol in het team. “Ik ga hier eerst van genieten. Dag voor dag. Zoals ik het altijd doe: ik kijk ’s ochtends in het boek wat voor etappe het wordt.” Poulidor, die nooit het geel droeg maar wel Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl won, had die instelling vast goed gevonden.

Lees ook:

Het is Roglic eerst, ook voor Dumoulin – en dat komt door hemzelf

In zijn eentje besloot Tom Dumoulin zaterdag dat de Tourzege er voor hem niet meer in zat. Een dag later reed Primoz Roglic zich naar de gele trui. De rolverdeling binnen Jumbo-Visma kristalliseerde zich uit in twee dagen Pyreneeën.