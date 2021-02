Marathonrijdster Emma Engbers: ‘Op natuurijs is concentratie cruciaal. Je stapt zo in een scheur’

Of de rondingen en ijzers van haar natuurijsschaatsen nog in orde zijn, weet marathonrijdster Engbers (30) niet. Zonder een vooruitzicht van competitie ligt het paar al bijna een jaar in de kast. Nooit meer naar gekeken sinds de afsluitende wedstrijden in Zweden.

“Ik laat ze snel controleren”, verzekert de Utrechtse. Engbers, dik vest over de schouders en het donkere haar in een knotje gestoken, wacht net als alle andere schaatsers op de bubbel voorafgaand aan het Nederlands kampioenschap dat hoogstwaarschijnlijk wordt verreden op een afgesloten plas. Waar en wanneer is nog niet duidelijk.

Behoedzaam

Sinds de aankondiging van het winterweer voelde de rijdster van schaatsteam Mastermind wisselende emoties. Vrijdag was ze teleurgesteld omdat premier Mark Rutte wedstrijden verbood, in het weekend flakkerde de hoop, een dag later kwam de onrust en daarna de eerste wedstrijdspanning.

Bovenal is Engbers behoedzaam. Afspraken zijn afgezegd en de verslaggever en fotograaf vraagt ze afstand te houden. In het knusse rijtjeshuis in de wijk Zuilen neemt ze plaats op de hoekbank. Naast haar ligt de winterbroek die ze droeg tijdens de middagwandeling in de sneeuw. De gasten krijgen een stoel bij de eettafel.

Als ervaren kracht van de ploeg hoort ze bij favorieten voor wat ze noemt ‘misschien wel de wedstrijd van mijn leven’. Haar podiumuitslagen met als hoogtepunt de tweede plek bij de Alternatieve Elfstedentocht in 2020 onderstrepen die status. “Mogen we eindelijk na al die jaren strijden voor een titel, zul je net zien dat ik het coronavirus oploop. Dat mag absoluut niet gebeuren.”

IJsvrij

Engbers nam eerder in haar werkkamer, trap op, eerste deur rechts, via Zoom al voorzichtig afscheid van haar collega’s van Mastermind, ook de naamgevende sponsor van de marathonploeg. Afgezien van een enkele uitzondering, werkt vrijwel het hele vrouwenpeloton. De financieel consultant heeft een natuurijsclausule in haar contract laten opnemen zodat ze haar 32-urige werkweek kan afbreken als het hard vriest. Ze heeft daardoor nu ijsvrij.

Haar trainer gebood de lopende zaken af te ronden zodat haar focus richting het NK kon. “In mijn contractonderhandelingen heb ik om de garantie van vrije dagen bij natuurijs gevraagd. Gelukkig houden mijn bazen van schaatsen. Een paar jaar geleden sputterden ze tegen toen het om een wedstrijd ging op een ondergelopen skeelerbaan, nu was er begrip. Als je in de zorg of het onderwijs werkt, heb je nu een probleem. Hoe regel je dan vervanging?”

Niet topsportwaardig

Met dat probleem worstelde bijvoorbeeld Malou Hiemstra (27). Als lerares Nederlands en aardrijkskunde nam de rijdster van Smit Consultancy/Husqvarna onbetaald verlof voor de jaarlijkse serie wedstrijden in Oostenrijk en Zweden. Ze nam ontslag en koos voor een baan als vestigingsmanager van een instelling voor studiebegeleiding.

Hiemstra heeft door het wegvallen van het wedstrijdseizoen – het ministerie van VWS en sportkoepel NOC-NSF vonden marathonschaatsen niet topsportwaardig – een trainingsachterstand opgelopen. Op de Vechtse Banen in Utrecht, haar schaatsbasis voor kunstijs, is vanwege de coronamaatregelen een reserveringssysteem ingevoerd. Het tekort aan mogelijkheden leidde tot frustratie bij de voormalig lerares waardoor ze sommige weken niet trainde. Een ploeggenote in het noorden stond door de sluiting van Thialf sinds oktober nog helemaal niet op het ijs.

Een bijrol

Engbers, die ooit Utrecht als studiestad koos onder andere vanwege de aanwezigheid van een ijsbaan, ging stoïcijns door, al schaatste ze minder frequent dan tijdens andere winters. “Niemand is bij voorbaat kansloos. Iedereen moet wennen aan het natuurijs, dat vereist een andere techniek. Belangrijker is de ervaring.”

Als jonge twintiger was de afgestudeerd antropologe al bij de laatste NK’s van 2012 en 2013. In beide edities vertolkte ze een bijrol; op de Grote Rietplas vanwege een valpartij in de eerste ronde en op het Veluwemeer door de hongerklop. Die fouten maakt ze niet weer. “Op natuurijs is concentratie cruciaal. Mijn karakter is actiegericht waardoor afleiding altijd op de loer ligt. Je stapt zo in een scheur.”

Door het ontbreken van ritme weet niemand in het peloton hoe de onderlinge verhoudingen zijn. De wedstrijd wordt zo voorspelbaar als het weer. “Alle denkbare scenario’s zijn mogelijk. Het NK op natuurijs is de belangrijkste wedstrijd na de Elfstedentocht. We strijden zo weinig om deze titel. Ik voel me in ieder geval goed, dus als ik de concurrentie was, zou ik mezelf in de gaten houden.”

