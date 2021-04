Manon Melis trots op ontwikkeling vrouwenvoetbal Feyenoord: ‘Die F op het shirt betekent heel veel’

Na een vier jaar durend proces van vallen en opstaan kijkt Manon Melis er met trots naar uit dat Feyenoord komend seizoen deel gaat uitmaken van de eredivisie voor vrouwen. Goed voor de club en goed voor het vrouwenvoetbal in Nederland, zegt de oud-international, die zelf nooit in de eredivisie uitkwam. Bij de oprichting van de hoogste klasse, in 2007, speelde zij al in Zweden.

“Het is mooi dat er nu de mogelijkheid komt voor meiden om in Feyenoord 1 te spelen”, zegt Melis (34). In 2017 begon zij op de maatschappelijke afdeling van de club uit Rotterdam-Zuid en kreeg zij het verzoek om een begin te maken met meidenvoetbal. Het uiteindelijke doel: toetreden tot de eredivisie. “Nu dat gaat gebeuren, komen er weer nieuwe doelstellingen.”

Klein beginnen

Die doelstellingen zullen vooralsnog realistisch zijn. Zowel financieel als sportief zal Feyenoord ‘klein moeten beginnen’, weet de coördinator vrouwenvoetbal. Het bescheiden budget voor het vrouwenvoetbal wordt niet verhoogd, al hoopt de club dat er door interesse vanuit het bedrijfsleven meer middelen vrijkomen. Sportief is het voorlopig afwachten. “We hebben nog niet echt een team staan.”

De komende tijd zal Melis haar netwerk gaan gebruiken om speelsters aan te trekken. De eerste ‘aankoop’ diende zich dinsdag al aan. Nadat bekend werd dat Feyenoord de stap naar de eredivisie ging maken, vertelde Vivianne Miedema in een filmpje dat ze ernaar uitkeek om op termijn het Feyenoordshirt te dragen. “Toekomstmuziek”, lacht Melis, “Zij is een echte Feyenoorder en het is leuk dat zij dat zegt.”

Aantrekkingskracht

Melis beseft dat ze voor versterking niet moet gokken op speelsters uit het Nederlands elftal. Ze zegt vooral op zoek te gaan naar jonge beloftevolle speelsters, die bijvoorbeeld in de Onder-23 van Oranje uitkomen. En ze verwacht veel animo van meisjes en vrouwen uit de regio. “Ik heb de laatste jaren gemerkt dat Feyenoord een enorme aantrekkingskracht heeft. Die F op het shirt betekent veel.”

Terugkijkend vertelt Melis verrast te zijn hoe snel het allemaal is gegaan. In 2017 zag ze tijdens maatschappelijke projecten in Rotterdam veel meisjes voetballen, die geen enkel perspectief hadden. In samenwerking met Sportclub Feyenoord startte Feyenoord met de Onder-13 en Onder-15. Nu heeft de club een Onder-14, een Onder-16, een beloftenteam en is het debuut in de eredivisie aanstaande.

Vallen en opstaan

“Het is leuk en uitdagend”, zegt Melis over het opbouwen van de vrouwentak bij Feyenoord, maar de oud-international met 136 caps en 59 doelpunten is niet vergeten dat ze ‘weleens ergens tegenaan liep’. “Het is de laatste vier jaar zeker niet altijd makkelijk geweest. Het was lastig om in een mannenbolwerk te starten met meidenvoetbal. Het proces verliep met vallen en opstaan.”

Melis ziet voldoende toekomstperspectief voor de vrouwen van Feyenoord, die dit seizoen volledig geïntegreerd zijn in de Feyenoord Academy. De sportieve verwachtingen zullen vooralsnog niet al te hoog zijn, maar hoe mooi is het niet, zegt ze: Ajax-Feyenoord in de eredivisie of de Rotterdamse stadsderby Feyenoord-Excelsior? Prijzen komen wellicht later. “We willen ons echt gaan focussen op topsport.”

