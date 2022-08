Manchester United is een puinhoop, en dat kan Ten Hag pijn doen

Dan kun je met Ajax nog zo goed gepresteerd hebben, en een uitstekende reputatie als trainer opgebouwd hebben, in Engeland is Erik ten Hag de afgelopen dagen al vergeleken met Frank de Boer. Dat was de vorige ex-Ajax-trainer die in de Premier League aan de slag ging. De Boer hield het bij Crystal Palace precies vier wedstrijden vol en kreeg toen zijn ontslag. De speculaties zijn losgebarsten: gaat Erik ten Hag die vier wel halen? De eerstvolgende wedstrijd is maandag thuis tegen Liverpool. Verliezen op Old Trafford van de rivaal zou de Mancunians met drie nederlagen stijf onderaan brengen; dan zal de paniek onvermijdelijk toeslaan.

Abominabel optreden

Na de mislukte start tegen Brighton legde het abominabele optreden bij Brentford zaterdag pijnlijk bloot hoe diep de problemen geworteld zijn bij Manchester United. Na 35 minuten stond het al 4-0 door een mix van fouten, een gebrek aan inzet en aan kwaliteit (Fred, McTominay, Maguire). Cristiano Ronaldo, over wiens fitheid Ten Hag eerder kritisch was, bakte niets van zijn eerste basisbeurt. Typerend was dat de Portugese vedette na afloop misbaar makend van het veld liep. Zonder hem een blik waardig te gunnen liep hij Ten Hag straal voorbij. Berichten dat de club het contract van Ronaldo, sowieso azend op vertrek, wil ontbinden, worden vooralsnog ontkend.

In elk geval schrapte Ten Hag de vrije zondag, voor een extra training. De Britse omroep Sky Sports meldde dat hij zijn spelers 13,8 kilometer wilde laten rennen, wat overeenkomt met het verschil in de totale afstand die de ploegen van Brentford en ManUnited zaterdag liepen.

Precies twee wedstrijden heeft het dus geduurd voordat Ten Hag heeft ondervonden in wat voor puinhoop hij terechtgekomen is. Zeggen dat hij niet gewaarschuwd is, kan hij niet. Bondscoach Louis van Gaal deed het, op basis van zijn ervaring tussen 2014 en 2016, en voorganger Ralf Rangnick deed het.

De Duitser zei dit voorjaar dat ManUnited het voetbalequivalent van een levensreddende ‘openhartoperatie’ nodig had om problemen te lijf te gaan. Een selectie die totaal uit balans is, ongemotiveerde spelers met een gebrekkig zelfbeeld, een verziekte sfeer in de kleedkamer en mensen aan de touwtjes zonder verstand van voetbal; dat waren de zaken waar Rangnick op doelde. Dat staat nog los van de bestuurlijke slangenkuil die de club is geworden sinds de Amerikaanse familie Glazer eigenaar is.

Poging het tijd te keren

De selectie is een samenraapsel, de optelsom van de wensen van vele vroegtijdig gesneuvelde trainers. Ook bij de keuzes van Ten Hag worden nu vraagtekens gezet. Waarom werd 68 miljoen euro uitgeven voor de kleine Lisandro Martinez, die zaterdag al in de rust werd gewisseld? Ten Hag zou het fysieke gehalte van de Premier League onderschatten. Waarom handhaafde hij Harry Maguire als aanvoerder? En waarom zette hij Christian Eriksen, ook op zijn voorspraak gekomen, vorige week in de spits en zaterdag weer verdedigende middenvelder?

Ten Hag lijkt op zoek naar de heilige graal, in een poging het tij te keren. Hij wil sowieso nog meer versterkingen. Frenkie de Jong en Cody Gakpo staan nog altijd op zijn verlanglijstje. De jaren die hij zou moeten krijgen om de club op het goede spoor te krijgen, zijn hem vermoedelijk niet gegund. Manchester United is te groot om lang zonder resultaat te blijven. Dus als het Ten Hag niet snel lukt een en ander op de rails te krijgen, dan zal straks weer een andere trainer het mogen proberen, met weer een andere visie en andere aanpak.

De fans richten hun pijlen vooralsnog niet op Ten Hag maar – alweer - op de Glazers. ‘Time 2 Go. Glazers Out’, stond er zaterdag op een spandoek. Eerdere protesten tegen de Amerikanen, die Manchester United vooral een investeringsobject zien, leverden niets op.

