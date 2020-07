Manchester City mag toch Europees voetbal spelen: een gevoelige tik voor Uefa’s financiële fairplay

Het besluit van de Europese voetbalunie Uefa in februari was een dreun voor alle betrokkenen bij Manchester City, niet in de laatste plaats de fans. De club werd voor twee jaar uitgesloten van de Champions League en de Europa League en kreeg een boete van 30 miljoen euro. City zou tussen 2012 en 2016 de regels van de Uefa voor Financial Fair Play (FFP) niet zijn nagekomen en gerommeld hebben met de boekhouding.

De club stapte naar het Cas, het internationaal tribunaal voor de sport. Dat veegde maandag de schorsing door de Uefa van tafel. Het Cas is niet overtuigd van de bewijslast en vindt dat enkele feiten (na vijf jaar) verjaard zijn. Wel moet City een boete van tien miljoen euro betalen, voor de gebrekkige medewerking aan het onderzoek.

Dat laatste zal de club lachend doen. Het doel is bereikt: de Uefa staat in haar hemd. De uitspraak zet het Financial Fair Play nog meer op losse schroeven. Ook vorig jaar stelde het Cas de Uefa in het ongelijk; toen ging het over een FFP-onderzoek naar de transfers van Neymar en Mbappé naar Paris-Saint Germain.

De nieuwe financiële regels kwamen er in 2011 met de beste bedoelingen. Er moest een einde komen aan de ongebreidelde uitgaven van topclubs met enorme schulden én de grote invloed van miljardairs bij één club om een eerlijk speelveld te creëren. Michel Platini wilde als Uefa-baas met FFP de ‘financiële doping’ tegengaan. Inmiddels is de Fransman geschorst wegens corruptie.

Clubeigenaar Mansour zou 67 miljoen pond uit eigen zak hebben betaald

In de FFP-regels staat dat het grootste deel van de inkomsten van een club moet komen van sponsoren en tv-rechten. Als meer dan 30 procent van al het geld afkomstig is van één, vaak steenrijke clubeigenaar dan doet de Uefa onderzoek.

De eignaar van Manchester City, sjeik Mansour bin Zayed al-Nahyan (midden). Beeld AFP

Dat gebeurde met City na een publicatie in het Duitse blad Der Spiegel in 2018 op basis van gelekte mails en documenten. Die zouden aantonen dat clubeigenaar Mansour bin Zayed al-Nahyan uit Abu Dhabi persoonlijk de jaarlijkse steun van 67 miljoen Engelse pond betaalde. Dat gebeurde via de luchtvaartmaatschappij Etihad. In een van de mails stond dat in werkelijkheid slechts 8 miljoen pond in het seizoen 2015-2016 direct van Etihad kwam, de rest van het geld kwam van Mansours eigen Abu Dhabi United Group. Manchester City zou dat in de financiële huishouding hebben willen verhullen.

Uefa is in FFP-zaken onderzoeker, aanklager en rechter

De Uefa besloot streng te straffen, maar nu het Cas die straf van tafel veegt, brokkelt de basis onder FFP verder af. Sporteconomen en juristen bekritiseren het FFP-systeem al langer. Het zou in strijd zijn met Europese wetgeving over vrij verkeer van kapitaal en personen en het zou kleinere clubs juist dwarsbomen als die, dankzij een gulle gever, willen aanhaken bij de top.

Sporteconoom Thomas Peeters van de Erasmus Universiteit noemde FFP begin dit jaar in Trouw ‘een miskleun’. Manchester City heeft er bij het Cas ook op gewezen dat de Uefa in deze zaken zowel onderzoeker, aanklager als rechter is. Het hele proces zou volgens de club niet eerlijk zijn verlopen. Of het Cas gevoelig is geweest voor die argumenten, zal later deze week bij publicatie van het hele vonnis blijken.

De Uefa zegt te blijven geloven in FFP. “De afgelopen jaren heeft Financial Fair Play een belangrijke rol gespeeld bij het beschermen van clubs en hen geholpen financieel duurzaam te worden. De Uefa en de Eca (vereniging van clubs in Europa) blijven vasthouden aan hun principes.”

Manchester City heeft opgetogen gereageerd. Dankzij de nu al zekere tweede plaats in de Premier League is deelname aan de Champions League ook komend seizoen veiliggesteld.

Lees ook:

Uitsluiting Manchester City is geen uitgemaakte zaak. Zes vragen over Financial Fair Play

Waarom wilde de Uefa Manchester City zo zwaar straffen? Zes vragen en antwoorden over deze affaire en Financial Fair Play.