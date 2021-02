Maillots én korte mouwen op een koud, maar sneeuwvrij voetbalveld

Ferry de Haan, algemeen directeur van eerstedivisionist Excelsior, heeft dinsdagavond een lange werkdag achter de rug als zijn club aantreedt tegen Vitesse. Het gaat om een duel in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. De Haan, oud-voetballer van Feyenoord, meldde zich om half ­negen ’s ochtends met een mannetje of tien in het Van Donge & De Roo Stadion. Ze hadden een pittige opdracht: het kunstgrasveld van ­Excelsior sneeuwvrij maken.

Dat is gelukt. “Hier mogen we trots op zijn”, zegt De Haan stralend in het spelershome, vlak voor de aftrap van het bekerduel. Metershoge sneeuwbergen liggen bij de reclameborden, maar het speelveld ziet er keurig uit. De klus was halverwege de middag geklaard. Ook De Haan stak de handen uit de mouwen. Met een bezem ontdeed hij de dug-outs van een dikke laag sneeuw.

Of voetbal verantwoord is in deze omstandigheden? Op de dag dat vijftien zwartvoetpinguïns van Burgers’ Zoo in Arnhem naar binnen worden gehaald vanwege de langdurige kou en stevige nachtvorst, moesten de voetballers van Vitesse gewoon naar Rotterdam. Het was, na de afgelaste wedstrijden van zondag en maandag (eerste divisie), de eerste keer dat betaalde voetballers de Siberische kou in moesten.

Formeel geen probleem, de reglementen van voetbalbond KNVB schrijven voor dat een wedstrijd pas afgelast wordt bij een gevoelstemperatuur van min twintig. En veel alternatieven waren er ook niet. De speelkalender is door de latere competitiestart vanwege corona overvol, dus zijn er weinig inhaalmogelijkheden.

Excelsiors IJslandse topscorer Ómarsson loopt erbij alsof het een doodnormale dag is

Als Excelsior en Vitesse om acht uur aftrappen, wijst de thermo­meter in het stadion op drie graden onder nul. De meeste voetballers hebben zich gekleed op het winterweer. Excelsior-middenvelder Bruins beweegt zich met een zwarte maillot, handschoenen en een thermoshirt over het veld. Ook ­Bazoer (Vitesse) heeft zich dik ingepakt. Ómarsson, de IJslandse topscorer van Excelsior (achttien competitiedoelpunten), loopt erbij alsof het een doodnormale dag is.

Aan de randen ligt voor aanvang van Excelsior-Vitesse volop sneeuw, het veld ligt er netjes bij. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Er zijn tevens wat bikkels. De Deense Vitesse-verdediger Rasmussen trotseert de kou met blote ­armen, net als zijn ploeggenoot Bruns. De middenvelder moet na krap een half uur behandeld worden aan een blessure. Hij wordt ­opgelapt door verzorger Jos Kortekaas, die zijn bijnaam ‘Jos Kortebroek’ ook in deze vrieskou eer aan doet.

“Dit is de charme van het bekervoetbal”, vindt Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS. “Mits veilig, zie ik niet zo veel problemen. Ik mis de Hollandse nuchterheid als er wat sneeuw valt. We moeten een beetje normaal blijven doen met z’n allen.”

De kwartfinale had een onvoorspelbaar karakter

Toch had de eerste kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi mede door de weersomstandigheden een onvoorspelbaar karakter. Vitesse, dat slechts één punt behaalde in de laatste drie competitiewedstrijden, kwam op het juiste moment, vond Excelsior, dat is afgedaald naar de tiende plek in de eerste divisie. De Rotterdammers hadden lang uitzicht op een stunt, ook omdat de Var een doelpunt van Vitesse afkeurde en de Arnhemmers twee keer de paal troffen. Maar Openda scoorde in de blessuretijd alsnog en hielp Vitesse daarmee naar de volgende ronde.

Woensdagavond wordt het bekertoernooi vervolgd. Ajax ontvangt dan in de overdekte Johan Cruijff Arena PSV, terwijl Feyenoord een dag later op bezoek gaat bij SC Heerenveen. NEC tegen VVV-Venlo, dat werd afgelast vanwege het slechte veld in Nijmegen, moet uiterlijk volgende week woensdag worden ingehaald. Wellicht is de kou dan al verdreven en kunnen de maillots en handschoenen in de kast blijven.